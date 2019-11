Heidi Callewaert-Zotz und Thomas Zotz werden am nächsten Wochenende ihr neues Reich im Hof der Ludwig-Zorn-Straße 10 in Eppingen mit einem Eröffnungsfest für die Gäste einweihen. Foto: Ines Schmiedl

Von Ines Schmiedl

Eppingen. "Hereinspaziert", laden Heidi Callewaert-Zotz und Thomas Zotz zur Führung durch ihre neue Spielstätte ein. Durch einen bunt gestalteten Eingang im Hof betreten die Besucher künftig die alte Schalterhalle der früheren Bank in der Ludwig-Zorn-Straße 10. Hier hat sich viel getan.

Im Juni ist das Eppinger Figurentheater in das Gebäude, das 45 Jahre lang leer stand, eingezogen. Seither sind die beiden Theaterleiter am Renovieren und Gestalten der neuen Räume. Im Eingangsbereich gibt es eine Garderobe und einen Durchgang zum Toilettencontainer. Ein Teil der alten Schalterhalle ist zum Theaterfoyer mit brombeerfarbenen Tapeten, einer Bar und hübschen Tischen und Stühlen geworden. "Wir durften Tische und Stühle aus dem Schwanen mitnehmen, doch der Raum hier ist schmaler", sagt Thomas Zotz. Also hat er die Tische einfach auseinandergebaut, abgeschliffen, neu zusammengesetzt und mit selbst gegossenen Betontischplatten versehen. Jetzt muten sie wie Bistrotische an, sind allerdings nicht so hoch, sodass man bequem in der Theaterpause an ihnen sitzen kann.

Vieles haben das Ehepaar Zotz und ihre vielen Helfer "upgecycled", also wiederverwendet und aufgehübscht, um Geld zu sparen. Die Anstriche, Installationen und Böden hat die Stadt, der das Gebäude seit dem Vorjahr gehört, erneuern lassen. Das neue Theater ist kleiner und hat nur noch 72 Sitzplätze für Erwachsene statt früher 136. Rund 100 Kinder finden auf den Bänken Platz. Derzeit werden noch die roten Polster genäht, damit die Gäste bequem auf den Bänken Platz nehmen können. Da weniger Zuschauer auch geringere Einnahmen bedeuten, wurden die Eintrittspreise von 15 auf 19 Euro angehoben. Wer eine Kindervorführung besuchen möchte, muss, wie seither auch, sechs Euro pro Zuschauer zahlen.

Die neue Bühne ist ebenerdig. "Es ist schön, dass die Schauspieler nicht mehr über den Zuschauern schweben", sagt Heidi Callewaert-Zotz. Bei ihrer Arbeit seien die Figurenspieler jetzt näher dran am Publikum. Allerdings sei der Theaterraum auch nicht mehr so hoch wie der alte. Gerade für die Gastbühnen, die beim Internationalen Theaterfestival "Imaginale" im Januar und Februar 2020 im Eppinger Figurentheater auftreten werden, ist das eine Herausforderung. Denn die eigentliche Saalhöhe sollte 4,50 Meter sein, in Eppingen sind es nur 3,60 Meter.

Doch in der neuen Einrichtung tun sich auch neue Möglichkeiten auf. Im gläsernen Eckzimmer können wechselnde Installationen von Künstlern gezeigt werden. Im Theaterfoyer ist genügend Platz, um Lesungen zu veranstalten. In Zusammenarbeit mit der Stadt und der Stadtbücherei gibt es künftig Veranstaltungen wie das Erzählcafé unter dem Motto "Älter werden in Eppingen". Am 14. November um 16 Uhr und am 19. Dezember um 15 Uhr können sich nicht nur Senioren unterhalten lassen.

Das Ehepaar Zotz hat monatelang gewerkelt und die künstlerische Arbeit ein wenig hintenan gestellt. Nun freuen sich die beiden Künstler darauf, dass es im neuen Eppinger Figurentheater losgeht: Das Eröffnungsfest für Erwachsene findet am Samstag, 9. November, 20 Uhr, statt. Mit einem literarisch-musikalischen Varieté-Programm "tango-varieté-surreal" wird Therese Alice Gottschalk den Abend fantasievoll beginnen, musikalisch begleitet von der Gruppe "Tango Si". Der Zauberer Wizard Duita wird die Eröffnungsgäste verblüffen, und zu später Stunde werden die Feuerflug-Künstler eine heiße Feuertaufe für das Figurentheater inszenieren.

Am Tag darauf, Sonntag, 10. November, beginnt um 15 Uhr das Familienfest zur Eröffnung mit einem Gastspiel des Figurentheaters "Phoenix" und dem Stück "Freunde". Danach wird der Zauberer Duita die kleinen und großen Gäste in seinen Bann ziehen und auch die Feuerkünstler treten noch einmal im Hof auf.

Info: Karten für das Eröffnungsfest im Eppinger Figurentheater in der Ludwig-Zorn-Straße 10 gibt es im Internet unter www.eppinger-figurentheater.de; das neue Programm ist dort ebenfalls schon zu finden.