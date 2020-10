Von Armin Guzy

Eppingen. Die Stadt bestellt über ihren Eigenbetrieb Energie und Versorgung Eppingen (EVE) einen neuen Bürgerbus. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme den entsprechenden Verwaltungsbeschluss gutgeheißen und auch die Ausgaben von voraussichtlich rund 110.000 Euro zustimmend zur Kenntnis genommen. Dem Beschluss folgt nun eine Art Schwangerschaft: Bis der neue Bus, der auf einer Mercedes-Sprinter-Plattform aufgebaut wird, die ersten Fahrgäste durch die Fachwerkstadt chauffiert, werden wohl neun Monate ins Land gehen.

Lothar Schlesinger, der Geschäftsführer des Bürgerbusvereins, nutzte den Tagesordnungspunkt, um die Gemeinderäte über die bisherige Entwicklung und die Akzeptanz des Bürgerbusses zu unterrichten. Bekanntlich hatte der Verein wegen der Corona-Pandemie erst am 25. Mai, und somit zehn Wochen später als geplant, seinen Betrieb auf den beiden Strecken wieder aufnehmen können und daher auch weniger Fahrgäste befördert als erhofft. 1633 Passagiere konnte Schlesinger dennoch melden. Das "Gemeinschaftsprojekt" komme sehr gut an, berichtete er und betonte wiederholt auch den sozialen Charakter, denn die Fahrgäste werden gegen eine geringe Gebühr, teilweise auch kostenlos, von Ehrenamtlichen an sechs Tagen in der Woche zwischen der Eppinger Nord- und der Südstadt befördert.

Dass das bisherige Fahrzeug, ein gebrauchter Bürgerbus aus der Gemeinde Denkendorf, zunehmend Probleme bereitet, verschwieg Schlesinger nicht. Das Auto fällt immer wieder aus und muss dann kurzfristig durch ein angemietetes Fahrzeug ersetzt werden, denn der Bürgerbus ist inzwischen offizieller Bestandteil des Nahverkehrsnetzes, und die Stadt hat somit auch eine Beförderungspflicht. Vor einigen Monaten streikte gar der Motor des Gebrauchten und musste ausgetauscht werden. Mit dem neuen Bus sollen sich diese Probleme und auch die Kosten für ihre Behebung zumindest minimieren.

Weniger Probleme bereiten die inzwischen bewilligte 35.000-Euro-Förderung vom Land und das "Fahrerlager". Viele der 70 Vereinsmitglieder haben bereits die Prüfung für den Beförderungsschein abgelegt; die Zahl der aktiven Fahrer soll bald auf 40 steigen. Dass auch einige Gemeinderäte ehrenamtlich Bürger chauffieren, sieht Schlesinger als "gutes Zeichen nach außen".

Auch aus dem Gremium kam nahezu einhelliges Lob für den Verein. Oberbürgermeister Klaus Holaschke würdigte nicht zuletzt die "top Organisation und ein minutiös ausgearbeitetes Angebot", und auch Klaus Scherer (CDU) dankte dem Verein für den großen Einsatz: "Wir sind auf einem guten Weg", befand er. Hartmut Kächele (SPD) stellte fest, dass der Bürgerbus genau die richtige Zielgruppe anspreche. Selbst Peter Wieser (Grüne) sieht im Bürgerbus inzwischen ein "tolles Projekt". Seine Fraktion hatte dem Vorhaben anfangs skeptisch gegenübergestanden, nicht zuletzt, weil dadurch eine bislang unerfüllte, aber eigentlich staatliche Aufgabe durch eine private Initiative aufgefangen wird.

Dass der neue Bürgerbus vielleicht doch ein "Frühchen" wird, darauf hofft man in Eppingen zwar, doch die Chancen stehen eher schlecht. Die angepeilte Lieferzeit von neun Monaten könnte durch Corona noch etwas verlängert werden.