Von Detlef Brötzmann

Eppingen. Die Reise in die Vergangenheit der Fachwerkstadt führte dieses Mal zu alten Eppinger Handwerksberufen. Viele sind schon lange aus dem Ortsbild verschwunden.

Der letzte Gerber, Karl-Heinrich Frey, schloss seine Werkstatt am Kleinbrückentorplatz, wo einst der Mühlbach floss, im Jahr 1925. "Verschwunden wie der Schuchmann hinter der Ladentheke", das ist in Eppingen ein geflügeltes Wort, wusste Heimatfreundevorsitzender Reinhard Ihle zu berichten. Hinter diesem Spruch steckt eine Anekdote, die allerdings von einem Buchbindermeister in der Brettener Straße handelt. Als dieser gerade Kundschaft in seinem Laden bediente, war er plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Der Grund: Er hatte vergessen, die Bodenklappe zum Keller zu schließen. Wie der Buchbinder, so gehören auch Korbmacher, Färber, Töpfer, Hutmacher, Seifensieder und Weber sowie Ketten- und Nagelschmiede der Eppinger Vergangenheit an. Geblieben sind Berufe wie Bäcker, Metzger, Schlosser und Zimmerleute, deren Handwerk zeitlos anmutet.

Neun Zünfte gab es einst in der Fachwerkstadt, in denen die Handwerker organisiert waren. Eine strenge Zunftordnung regelte das Tagwerk, aber auch das Leben der Handwerksburschen. Meister durfte nur werden, wer mindestens 25 Jahre alt war, das Bürgerrecht besaß, Lehr- und Wanderjahre nachweisen konnte und erfolgreich ein Meisterstück fertigte. Zwei alte Wanderbücher sind erhalten und befinden sich im Eppinger Museum. So ist dokumentiert, dass der Färber Wilhelm Preusch sechs Jahre lang unterwegs war und dabei 9200 Kilometer quer durch Europa zurücklegte. 1862 wurde das Zunftwesen zugunsten der Gewerbefreiheit abgeschafft.

Das Zunfthaus, das im Krieg zerstört wurde, soll gegenüber dem alten Marktplatz gestanden haben. Doch ob das ehemalige Gebäude überhaupt ein Zunfthaus war, ist nicht sicher, da sich die Meister in den Zünften einst in den Wirtschaften trafen. Ganz in der Nähe, an der Kirchstaffel, befand sich eine Herberge für Handwerker, die auf der Walz waren. Allerdings wurde sie erst 1930 vom katholischen Junggesellen- und Männerverein eingerichtet. Die Unterkunft war nicht sehr komfortabel, bot aber mit einem Schlafraum mit sechs Betten und mit einem Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit den Wandergesellen wenigstens ein Dach über dem Kopf.

Auf der Spurensuche quer durch die Stadt präsentierte Ihle an der Ecke Adelshofer/Rappenauer Straße gleich drei alte Berufe. Auf dem Platz der heutigen Brauerei befand sich die Hafnerei (Töpferei) Karl Stroh. Der Ton wurde im Schelmenrain gewonnen. Das Geschirr, das daraus geformt wurde, kam in den Brennofen hinter dem Haus. Ein Brennvorgang dauerte von 5 Uhr bis in den späten Nachmittag. Gleich nebenan sieht man am Gebäude Nr. 1 der Adelshofer Straße noch kleine Eisenringe am Gebäude. Hier wurden die Pferde angebunden, die der Hufschmied auf der Gasse beschlug.

Gleich gegenüber ging der Färber Gebhard seinem Tagwerk nach und verlieh Wolle und Leintüchern eine blaue Farbe. Des Weiteren erzählte Ihle beim Rundgang zu historischen Handwerkstätten der Schlosser, Ketten- und Nagelschmiede sowie der Schuhmacher und Seiler noch so manche humorvolle Anekdote. Zum Schluss gabs ein besonderes "Bonbon": den Bildhauer. 1903/04 baute Hermann Baumbusch eine schmucke Villa, an dessen Fassade er sich wohl mit einem Selbstporträt in Sandstein verewigte. 1910 wurde dieses Gebäude in der Bahnhofstraße von der Volksbank gekauft.

