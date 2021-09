Eppingen. (apo) Wer rastet, der rostet. Für Werner Schulig gilt das nicht nur für seine Quicklys, die er seit frühester Jugend wieder aufbaut. Wie viele es bisher waren? Genau weiß der leidenschaftliche Bastler das nicht. Dafür weiß er oft sehr schnell, warum sich die Räder der Kultmopeds nicht mehr drehen. Das spricht sich herum. Vor einigen Tagen hat er wieder drei aus einer Scheune geholt. Die warten jetzt im Hof auf einen Platz in seiner Werkstatt. Der gelernte Kfz-Mechaniker hat keine Sorge, dass er die total verdreckten Maschinen wieder zum Schnurren bringt.

Seine erste hat der heute 70-Jährige kurz nach Ende seiner Ausbildung gekauft. Da war er gerade mal 21 Jahre alt. Ein Kunde hatte sie zur Reparatur gebracht, hatte aber nur wenig Interesse an dem Teil. Eigentlich schade, dachte sich der junge Mechaniker, hat sein Geld zusammengekratzt und die Quickly seinem Besitzer für 80 Euro abgeschwatzt: "Zwei Wochen später war sie wieder fahrbereit." Für Schulig war das der Einstieg in eine Leidenschaft, die bis heute nicht an Intensität verloren hat.

Das kleine Moped, dass in den 1950er-Jahren gebaut wurde und zur Mobilisierung ganzer Generationen beitrug, ist längst Kult. Auch in der Fachwerkstadt gibt es einen Freundeskreis, der regelmäßig "ausfährt". Ein Bekannter von Schulig hat es damit sogar bis nach Cavallino in Italien geschafft. Dabei ist der kleine Flitzer nicht nur unbequem, sondern auch eine echt lahme Schnecke. Er bringt nämlich nur 40 bis 50 Stundenkilometer auf die Straße. "Früher haben wir da schon versucht, zu manipulieren", räumt er ein. Inzwischen genießen die Fans der fahrradähnlichen Gefährte aber die Gemütlichkeit. Schließlich sind sie ja irgendwie gemeinsam in die Jahre gekommen. Wobei sich zunehmend auch Nachwuchsschrauber unter die große Fangemeinschaft gemischt haben.

Für die jungen Kerle war die Quickly damals auch etwas, womit man die Mädels beeindrucken konnte. Aufsteigen und gemeinsam eine Runde drehen? Bei den kurzen Sitzen musste man sich das als wohlerzogenes Mädchen gut überlegen. Schulig grinst spitzbübisch: "Das war ja keine schlechte Sache." Wer sein Mädel dazu bekam, auch nach der Eheschließung noch aufzusteigen, der montierte dann den bequemeren Doppelsitz. Später gab es auch die sogenannten "Rennquicklys", die nicht nur optisch mehr hermachten, sondern auch für längere Fahrten geeignet waren.

"Ich habe immer noch Originalfarbe", sagt Schulig stolz. Auch mit den Ersatzteilen hätte man heute keine Probleme. Wirklich zeitaufwendig sei das Auseinandernehmen und das Putzen, denn meist liegen die Dinger jahrzehntelang ungenutzt in alten Scheunen. Da braucht jedes Teil eine Sonderbehandlung. Alles muss gereinigt und akribisch dokumentiert werden. Wenn alles wieder zusammengeschraubt ist, steigt die Spannung: "Da gibt es dann immer wieder Überraschungen."

Einige "Sahneschnitten" hat Schulig in der Garage. Darunter ist zum Beispiel eine alte Polizeiquickly samt Ausrüstung, die er in Bremen aufgespürt hat. Sein großer Stolz aber ist eine "DEMM fox Am 40", Baujahr 1977. Sechsmal hat er den Italiener auseinander- und wieder zusammengebaut. Eineinhalb Jahre hat es gedauert, ehe er wieder funktionierte. Damit nichts rostet, hat er alles mit Kunststoff beschichtet, das Liebhaberstück in den Nationalfarben lackiert, alle sichtbaren Chromteile ersetzt und mit hochmoderner Technik wie zum Beispiel einer LED-Blinkanlage ausgestattet. Ein Schmuckstück, mit dem man garantiert auffällt. Verkaufen? Schulig kratzt sich verlegen am Kopf: "Nicht unbedingt." Sein Herz hängt dran, aber wenn jemand bereit ist, genug zu bezahlen, dann ließe er sich vielleicht überreden.