Von Angela Portner

Eppingen. Kunst mit einem Stadtbummel verbinden? In der Eppinger Innenstadt dürfen sich Liebhaber kreativer Arbeiten jetzt auf die Suche nach dem besonderen Angebot machen. In den Schaufenstern der Einzelhändler zeigt der Kunstkreis Kraichgau 68 Werke seiner Mitglieder. Fast 30 von ihnen haben ihren Fundus nach geeigneten eigenen Schöpfungen durchstöbert, um sich an der Aktion zu beteiligen, die bis Ende Juni zu sehen sein wird.

Die Aquarell-, Öl- und Acrylmalereien, Zeichnungen, Drucke, Fotografien und Skulpturen fügen sich thematisch und farblich ins Verkaufsangebot der 36 teilnehmenden Geschäfte ein. Kaufinteressierte können sich direkt mit den Künstlern in Verbindung setzen.

Gegen Allergien haben sie was, gegen miese Stimmung auch: Im Schaufenster der Apotheke grüßt ein buntes "Smiley". Den i-Punkt bildet eine Palmenkrone, düster im Vielfarbenblau des Himmels, aber unterhalb rollen schon wieder rosarote Steine. "Alkohol ink", nennt Sandra Harms ihr Bild. Mit 80 Euro ist es etwas teurer als die dekorierten Medizinprodukte, aber dafür ist es rezeptfrei und wirkt dauerhaft.

Der "Magische Moment" kann mit dem richtigen Durchblick kommen und trägt im "Brillenhaus" dann vielleicht zur Kaufentscheidung bei, und die neue Immobilie kann man sich zwischen den Kraichgaulandschaften von Ute Dopf noch besser erträumen. Im Schaufenster des Modehauses Spiess spiegelt sich das Logo vom Klopapier-Megastore unter die Hausdächer von Meike Hiller-Blaser. Der Anblick exotischer Bananenblüten und das brandrote Ruderboot am Strand sorgen für Fernweh, aber dagegen hilft sicher eine Buchung im dazugehörigen Reisebüro. Bei "Iris" findet man den passenden Sonnenhut zwischen blumigen Aquarellen von Friedl Hecker und – auf den zweiten Blick – auch wundervolle Spiegelungen vom Marktplatzambiente.

Meike Hille-Blaser und Franz Blaser vom Kunstkreis Kraichgau wollen mit der Schaufensterausstellung die Einzelhändler unterstützen. Foto: Angela Portner

"Die Pandemie hat Geschäfte und Läden in eine schwierige Lage gebracht", weiß Franz Blaser vom Kunstkreis Kraichgau. Mit der Ausstellung in den Schaufenstern will der Verein die Geschäftsleute unterstützen. Rund 50 geeignete Schaufenster hatte man dafür in der Innenstadt gesichtet.

Bei Oberbürgermeister Klaus Holaschke, dem Stadtmarketingverein sowie dem Handels- und Gewerbeverein traf man mit der Idee auf offene Ohren, und auch an den Ladentüren musste man nicht lange klopfen: "Die meisten waren total begeistert." Der Verein übernahm die Kosten für die Versicherung und traf in Absprache die Auswahl der Kunstwerke. Jetzt rennen bei Optiker Rembold Wildschweine zwischen Brillengestellen, bei "Fachwerkoptik" sitzt Ursula Beckers "Omi mit Brille" gemütlich vor Birkenstämmen, und in den Blumenläden blüht es auch bildlich.

Viele Werke sind großformatig und knallig bunt. Da ist gute Laune programmiert. Besonders die Modegeschäfte profitieren von der kreativen Schaufenstergestaltung. Schöne Damen wachen über das Schmuckangebot von "Prestige" in der Brettener Straße, und das Schuhhaus Geiger hat seine Ware derart passend um das großformatige Bild von Alexandra Tassios angeordnet, dass dem Betrachter fast schwindelig wird vom grellen Blau und Orange.

Viele kleinere Werke warten darauf, immer wieder neu und immer wieder anders entdeckt zu werden. Dazu gehört die "aktive" Kunst, die sich aus Spiegelungen und Änderungen des Sonnenstandes ergibt. Dann hocken auf dem Fachwerkgiebel schon mal Radfahrer, ein gegenüberliegendes Fenster öffnet sich über sonnenbehüteten Damen, ein Bild bekommt vier Beine, oder unzählige Lichtpunkte sprenkeln die grüne Wiese.

Bei der "Schülerhilfe" mahnt Andreas Fischers "Parallaxe", seine Position durch eigene Bewegung zu verändern, und manchmal kommt man sogar richtig ins Grübeln: Der Wasserstrudel vor der chemischen Reinigung gehört genauso dazu wie das scheinbare "Störbild" von Sandra Harms bei "Radio Tüx". Hier lohnt sich eine längere Verweildauer schon allein deshalb, weil sich das Kunstwerk mit den bewegten Grafiken des danebenstehenden Großbildschirms immer wieder neu in Szene setzt.

Das Beste an der Schaufensterausstellung aber ist, dass hierfür weder Corona-Vorschriften noch Ladenöffnungszeiten beachtet werden müssen.