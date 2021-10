Von Armin Guzy

Eppingen. Das Helferteam für die Blumenhalle ist bereits komplett, und auch für den Empfang der Gartenschaubesucher an den Eingängen gibt es etliche Freiwillige. Weniger begehrt sind bislang hingegen Aufgaben im Geländeteam und als Springer: Die Akquise der ehrenamtlichen Helfer für das bekanntlich auf das kommende Jahr verschobene Großereignis in Eppingen läuft, aber das Soll ist noch nicht erreicht. Die Verwaltung legte dem Gartenschauausschuss dazu am Donnerstag einen Zwischenstandsbericht vor.

Etwa 350 Freiwillige werden voraussichtlich gebraucht, um die Hauptamtlichen zu unterstützen, die Tickets zu kontrollieren, Auskünfte zu geben, Blumen zu arrangieren, kleine gärtnerische Arbeiten zu erledigen oder die Künstler bei den Veranstaltungen zu betreuen. 250 haben bislang zugesagt, und längst nicht alle von ihnen stammen aus Eppingen. "Wir haben auch Helfer aus umliegenden Gemeinden", sagte Petra Lechner, die den Einsatz der Ehrenamtlichen bei der Gartenschau koordiniert und auch gleich anmerkte, dass die Stadtteile dabei "eigentlich noch etwas nachlegen" müssten. Blickt man hingegen auf den Juli zurück, zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend: Damals hatten erst 125 Freiwillige zugesagt.

Noch vor Weihnachten wollen Lechner und ihr Team nochmals kräftig per Flyer für die Beteiligung werben, aber auch direkt auf Leute zugehen. "Das war ja bisher nicht möglich", sagte sie im Rückblick auf die Beschränkungen in der Corona-Zeit. Auch nach Meinung von Bürgermeister Peter Thalmann ergibt es nun Sinn, einzelne Bürger direkt anzusprechen. Sich an diesem Ereignis aktiv zu beteiligen und damit ein Teil davon zu werden, diese Chance habe man nur einmal, betonte er. "Mir wird nicht bange", das werden wir im Vorfeld der Gartenschau noch etwas nach oben korrigieren können", zeigte er sich optimistisch. Er räumte aber auch ein, dass es beim jetzigen Stand vor allem während der Sommerferien zu Engpässen kommen könnte, weil dann wahrscheinlich auch der Pool der Helfer urlaubsgeschwächt ist.

"Ich verstehe schon ein bisschen die Unruhe", bekannte Tobias de Haën, Geschäftsführer der Landesgartenschaugesellschaft "bwgrün.de". Er sei aber angesichts seiner langjährigen Erfahrung mit Gartenschauen zuversichtlich, dass noch genügend Helfer gefunden werden.

Neben der noch nicht ausreichend großen Zahl an Helfern ist nach wie vor auch die Corona-Pandemie beziehungsweise die Regelungen zum Schutz vor dem Virus die zweite große Unbekannte. Bei der – natürlich auch größeren – Landesgartenschau in Überlingen waren 450 Freiwillige im Einsatz. Dennoch waren dort vor allem die Führungen unter Corona-Bedingungen eine Herausforderung, berichtete de Haën, weil durch die begrenzte Teilnehmerzahl je Gruppe insgesamt mehr Gruppen betreut werden mussten als ursprünglich geplant. Das sei aber händelbar; man könne das "organisatorisch abfangen", sagte de Haën.

Bislang haben sich auch 36 Personen zu Gästeführern ausbilden lassen und sich dafür vertiefte Kenntnisse der Eppinger Geschichte, des Gartenschaugeländes und der dort gezeigten Kunstwerke angeeignet. Einen der Gründe dafür, dass sich wenig junge Leute als Helfer engagieren, sieht Grünen-Stadträtin Anna Mairhofer darin, dass jeder Helfer insgesamt mindestens 60 Stunden "bringen muss", verteilt auf zehn Tage. Das sei für viele ein "Hemmschuh". Sie regte daher an, dass sich ja auch zwei Leute eine Schicht teilen könnten. Bürgermeister Thalmann zeigte sich von dem Vorschlag wenig begeistert und erinnerte daran, dass schließlich jeder Helfer entsprechend geschult und auch mit Gartenschau-Kleidung ausgestattet werden muss. Außerdem seien geteilte Schichten "schwer für die, die das organisieren müssen".

Stefan Pretz (CDU) bat darum, einen Abschreckungsfaktor durch Aufklärung zu beseitigen: Viele Freiwillige dächten fälschlicherweise, dass einmal vereinbarte Einsatztermine unbedingt verpflichtend sind, sagte Pretz. Dass das so nicht stimmt, bekräftigte im Nachgang der Sitzung auch die Koordinatorin. Freiwillige Helfer können sich online in einem Schichtplan eintragen und dabei selbst bestimmen, an welchen Tagen, in welchem Monat und in welcher Schicht sie eingesetzt werden wollen. Dieser Eintrag kann bis zu zwei Tag vor dem Einsatz problemlos auf demselben Weg storniert werden. "In Ketten gelegt" wird also keiner der Freiwilligen.

Dass diese – zumindest bislang – vorwiegend älter sind, sieht Lechner wegen der meist besseren zeitlichen Verfügbarkeit und Flexibilität dabei durchaus als Vorteil. Sie freut sich aber auch besonders über eine 14-Jährige, die nach dem Besuch der "Job-Start-Börse" vor wenigen Tagen zum Team gestoßen ist. Für Jugendliche gebe es schließlich auch den Anreiz, als Helfer hinter den Kulissen Stars wie den Popsänger Wincent Weiss einmal ganz aus der Nähe erleben zu können.