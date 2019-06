Von Angela Portner

Eppingen-Mühlbach. Wenn bei der Kerwe im Steinhauerdorf am Pfingstdienstag früh am Morgen der Kuckuck ruft, schnappen sich die jungen Jäger ihre Gewehre und ziehen in den Wald, um den Vogel zu erlegen. Mit seinem Tod sollen die übernatürlichen Kräfte des Frühlingsboten auf sie übergehen und ihre Männlichkeit stärken. So erzählt es die jahrhundertealte Legende. Der Tag des triumphalen Umzugs ist längst zum "Nationalfeiertag" für den Ortsteil geworden. Auch in diesem Jahr zogen blutverschmierte Metzger mit dem verschleierten Pärchen, das Liebe und Leben symbolisiert, und der Mehlfrau, die es vor den bösen Blicken der Dämonen schützt, tanzend und feiernd durch die Straßen.

Kuckuckusholen in Eppingen - Die Fotogalerie















































Dort herrschte im wahrsten Sinne des Wortes Halligalli. Immer wieder ertönte der blutrünstige Urschrei der Metzger, der das Blut in den Adern gefrieren ließ. Im traditionellen Rock gekleidete Jäger präsentierten mit Freudenschreien den erlegten Kuckuck. Allen voran grüßte der Herold mit Frack und Zylinder. Die Kinder der Grundschule fuhren mit ihren von bunten Bändern umwehten Fahrrädern hinterher. Die Schlepperfreunde hatten ihre alten Gefährte aufpoliert, festlich mit Grün geschmückt und tuckerten zwischen den Umzüglern. 15 Gruppen, unter ihnen der Wagen der Feuerwehr, deren Mitglieder mit einer alten Sirene immer wieder den Alarm ankurbelten, zogen jubelnd durch die von unzähligen Zuschauern gesäumten Straßen.

Immer wieder stoppte der Zug, und die Blechbläser des Musikvereins zückten ihre Instrumente, denen sie Polka- und Walzermelodien entlockten. Trommelwirbel lockte das Pärchen Liebe (Larissa Holzwarth) und Leben (Annika Paa) vom Wagen zum Tanz. Schnell reihten sich die Zuschauer in das fröhliche Treiben ein. Die Mehlfrau (Tim Dietrich) wachte mit Argusaugen über das Paar und streute zum Schutz vor dem bösen Blick unermüdlich weiße Styroporkügelchen unter die Umstehenden. Der Legende nach sollten so anwesende Geister und Dämonen geblendet werden, damit das junge Glück, das symbolisch für die erwachende Natur steht, keinen Schaden nimmt.

Der Ortschaftsrat samt Führungsriege aus der Kernstadt hatte sich Spendierhosen, Oberbürgermeister Klaus Holaschke sogar welche aus feinstem Leder, angezogen. Unter großem Beifall verteilten sie literweise Freibier unter die umstehenden Gäste, von denen viele in zünftiger Tracht gekleidet waren. Von anderen Wägen wurden großzügig hochprozentige Obstbrände, Sekt, aber auch alkoholfreie Getränke verteilt. Viele Kinder waren mit kleinen oder größeren Beutelchen angereist und sammelten fleißig die Bonbons auf, die kiloweise über die Köpfe der Zuschauer flogen.

Weil bei einer solchen Großveranstaltung immer viel Plastikmüll anfällt, verkaufte der Heimat- und Verkehrsverein erstmals vor und bei der Veranstaltung einen wiederverwendbaren Becher mit Kuckuckslogo. Nach dem Einzug der Gruppen auf dem Dorfplatz wurde dort bis in die frühen Abendstunden gemeinsam der Kerweausklang gefeiert. Ums leibliche Wohl der Gäste kümmerten sich die Mühlbacher Vereine.