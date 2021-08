Eppingen. (apo) Schluss mit Plastikbeuteln, Alufolie oder Styropor – zum 3. Oktober wird das bundesweite Verbot von derartigen Verpackungen gelten. Alternativen müssen her. Mit Mehrweggeschirr sollen auch in der Fachwerkstadt Gastronomiebetriebe, Bäcker oder Supermärkte eine nachhaltige Alternative zu den bisherigen Einwegverpackungen anbieten. Die Metzgerei Höfle geht mit dem Anbieter "Lokal to go" voran und erhält dafür von ihren Kunden durchweg positive Rückmeldungen.

Der private Verbrauch von Verpackungsmüll lag im Jahr 2018 bei 107,7 Kilogramm pro Kopf (Umweltbundesamt). Das sind 20 Prozent mehr als 2010. Die Abfall-Bilanz von Einweggeschirr und To-Go-Verpackungen lag bereits 2017 bei mehr als 346.000 Tonnen. Darunter fallen 58 Prozent auf Teller, Boxen und Schalen für Speisen. Erschreckende Zahlen und kein Ende in Sicht, denn es wird immer mehr davon produziert. Den Plastikmüll regelmäßig auf den Recyclinghof zu bringen, löst das Problem nicht wirklich, denn in Deutschland wird über die Hälfte des Verpackungsmülls verbrannt. Nur 17 Prozent werden wiederverwertet.

Bettina Höfle, die auch eine wechselnde Mittagskarte zum Mitnehmen anbietet, hat der Verpackungsmüll schon immer geärgert – nicht nur weil der Betrieb die Kosten für die Entsorgung übernehmen muss, sondern vor allem, weil sie weiß, was der ganze Plastikmüll auf dem Planeten anrichtet. Zwei Online-Seminare hat sie auf Einladung des Landratsamtes belegt und sich dabei auch über Alternativen informiert. Vom schicken Mehrweggeschirr seien die Kunden "total begeistert".

Das Start-up-Unternehmen aus Cleebronn hat sie nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit, sondern auch wegen seines eleganten Designs überzeugt. Das schwarze Geschirr gibt es in verschiedenen Größen. Das Material ist bruchsicher, spülmaschinenfest und kann bis zu 1000-mal wiederverwendet werden. Danach wird es komplett recycelt und wiederverwendet. Produziert wird es in Deutschland. Die Klimabilanz ist also kaum zu toppen.

Inhaberin ist Stefanie Fischer, die bereits berufliche Erfahrungen mit alternativen Verpackungen hat: "Nachhaltigkeit ist mein Thema." Allerdings weiß sie auch, dass man dabei Praktikabilität und Optik nicht vergessen darf. Auf die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen, hat sie der Klimaschutzmanager von Brackenheim gebracht. Inzwischen hat das Unternehmen, das Anfang des Jahres an den Start ging, fast 25 Partner. Die Mietkosten für das Mehrweggeschirr werden bis zu sechs Monate komplett vom Land übernommen. Bei der Stadt Heilbronn macht man sich bereits Gedanken, ob man das Geschirr mit dem Logo "Heilbronner Land" bedruckt. Alternativ könnte es ab zehn Teilnehmern bald auch in der Fachwerkstadt heißen "Eppingen to go".