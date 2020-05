Von Angela Portner

Eppingen. Kontaktbeschränkungen, Schutzmasken tragen und das Desinfektionsmittel immer griffbereit – das Corona-Virus hat das private und gesellschaftliche Leben komplett auf den Kopf gestellt. Während viele Menschen nur noch im Homeoffice arbeiten können, geht das bei anderen Berufsgruppen nicht. Wir sprachen mit dem Revierleiter der Polizeidienstelle Fred Walko, wie sich die Polizeiarbeit in der Krise verändert und welche Veränderungen das für die Beamten mit sich gebracht hat.

Die Corona-Krise stellt alle Menschen vor große Herausforderungen. Welche sind das konkret für das Revier Eppingen?

An oberster Stelle steht der Gesundheitsschutz für unsere Mitarbeiter und für die Bevölkerung, mit der wir in Kontakt treten. Daneben ist die größte Herausforderung die fortwährende Kommunikation über die aktuelle Rechtslage und Rechtsauslegung der geltenden Vorschriften. Polizeibehörden, Gesundheitsämter und wir beim Polizeivollzugsdienst sind ständig mit neuen Vorschriften befasst, die in kurzen Intervallen angepasst und modifiziert werden. Hierbei immer alle beteiligten Stellen und Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten, ist eine permanente Problemstellung.

Wie hat sich ihre Arbeit verändert?

Unsere Aufgaben und Dienstpläne haben sich vollständig verändert, eigentlich betrifft das unser gesamtes Arbeitsumfeld. Wir bemerken auch einen erhöhten Informationsbedarf und eine gewisse Unsicherheit bei der Bevölkerung. Fortbildungen und Trainings finden für unsere Mitarbeiter nicht mehr statt, dafür haben wir unsere Präsenz in der Öffentlichkeit erhöht.

Welche Unterstützung erhalten Sie vom Land, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden?

Die Polizei hat in Heilbronn beim Polizeipräsidium und im Land Stäbe eingerichtet, die uns Schutzausstattungen beschaffen und bei der fortlaufenden Information über Neuerungen und Anpassungen in Sachen Corona-Verordnung unterstützen. Wir sind zwischenzeitlich ausreichend mit Schutzausstattung ausgerüstet.

Welche Maßnahmen haben Sie im Revier getroffen, um Mitarbeiter und Besucher zu schützen?

Wir weisen an den Eingängen aller Dienstgebäude darauf hin, dass wir möglichst um Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail bitten. Auf diese Weise reduzieren wir die Anzahl der persönlichen Kontakte in unseren Dienststellen. Wir stellen fest, dass Besucher oder Anzeigeerstatter eine hohe Akzeptanz für diese Kontaktreduzierung aufbringen. Leider lassen sich polizeiliche Aufgaben im Bereich der Unfallaufnahme oder Anzeigenbearbeitung nicht im Homeoffice erledigen. Wir müssen in unseren Dienststellen und Streifenfahrzeugen präsent sein. Durch Anpassungen der Dienstpläne erreichen wir eine Reduzierung der gleichzeitig im Dienst befindlichen Beamten.

Wie viele Beamte sind derzeit im Revier beschäftigt?

Beim Polizeirevier Eppingen mit dem Polizeiposten Rappenau sind 56 Personen beschäftigt.

Gibt es Beamte, die Sie derzeit nicht einsetzen können, weil sie zu einer Risikogruppe gehören?

Wir hatten beim Polizeirevier Eppingen zu Beginn der Corona-Krise einige Mitarbeiter, die nach dem Aufenthalt in Risikogebieten freigestellt wurden. Bislang gab es bei unseren Mitarbeitern keine bekannte Corona-Infektion. Drei Beamte sind derzeit noch wegen persönlicher Gesundheitsrisiken freigestellt.

Welche Erfahrungen haben Sie und Ihre Kollegen in dieser Zeit gemacht?

Wir bemerken eine Verunsicherung in der Bevölkerung. Anfragen der Art: "Darf ich das?" oder "Wie soll ich mich verhalten?" werden uns regelmäßig gestellt. Häufig werden wir anonym per E-Mail oder Telefon auf den Aufenthalt von größeren Menschengruppen hingewiesen. Insgesamt hält sich die Bevölkerung aber an die persönlichen Einschränkungen und Auflagen. Wie in jedem Rechtsbereich gibt es Personen, die sich nicht an Regeln halten, das ist aber nur ein kleinerer Teil.

Hat sich die Zusammenarbeit im Team verändert?

Gesundheitsschutz in Corona-Zeiten bedeutet auch für die Polizei in erster Linie Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln. Dies erschwert polizeiliche Aufgaben in vielfältiger Weise. Persönliche Kontakte und direkte Gespräche führen erfahrungsgemäß schneller ans Ziel als schriftliche Kommunikation. So wie in einigen Bereichen jetzt Lockerungen möglich sind, versuchen wir, auch den polizeilichen Alltag wieder zu normalisieren. Die Andeutung der schrittweisen Erleichterungen zurück zu mehr Normalität wird auch bei uns sehnlichst erwartet.