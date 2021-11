Von Armin Guzy

Eppingen. Der große Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz steht, der Rathausbalkon ist festlich geschmückt. Und doch: Kein Weihnachtsmarkt, kein feierliches Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung, keine Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Klaus Holaschke vor Publikum auf dem Marktplatz – die Stadt hat angesichts der rasant steigenden Corona-Fallzahlen all diese großen und kleinen Höhepunkte im Jahreskalender, die in ihrer Verantwortung liegen, am Freitag abgesagt.

Dass überdies sowohl die verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung als auch der Gemeinderat ihre Weihnachtsfeiern gestrichen haben, will OB Holaschke dabei durchaus als Zeichen an Vereine und Firmen verstanden wissen, geplante Feiern ebenfalls zu überdenken. Wie landauf, landab viele seiner Kollegen, bewertet auch der Eppinger Rathaus-Chef die Lage in seiner Stadt als "dramatisch" und befürwortete inzwischen eine Impfpflicht. "Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus. Wir kommen so nicht zum Ziel einer Durchimmunisierung. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo wir im Frühjahr stehen werden", sagt er am Freitagmittag beim Pressegespräch zu den Veranstaltungsabsagen, das er für eine allgemeine Betrachtung und Bewertung des Corona-Geschehens nutzt, aber auch geplante Gegenmaßnahmen skizziert.

Hintergrund Mobiles Impfteam der Stadt- und Landkreis-Kliniken (SLK) kommt ab Dienstag, 23. November, nach Eppingen. Von da an finden bis Weihnachten regelmäßig dienstags Corona-Schutzimpfungen in der Stadthalle am Berliner Ring statt. Von 10 bis 17 Uhr sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit den Vakzinen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson ohne Voranmeldung möglich. Außerdem findet am [+] Lesen Sie mehr Mobiles Impfteam der Stadt- und Landkreis-Kliniken (SLK) kommt ab Dienstag, 23. November, nach Eppingen. Von da an finden bis Weihnachten regelmäßig dienstags Corona-Schutzimpfungen in der Stadthalle am Berliner Ring statt. Von 10 bis 17 Uhr sind Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit den Vakzinen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson ohne Voranmeldung möglich. Außerdem findet am Freitag, 26. November, ebenfalls von 10 bis 17 Uhr, eine Sonderaktion in der Stadthalle statt. Mitzubringen sind der Personalausweis und möglichst auch die Krankenkassenkarte und der gelbe Impfpass. Dieses Angebot richtet sich an alle, die sich gegen das Corona-Virus impfen lassen wollen, ist nicht wohnortgebunden und kostenlos. Die Stadt stellt auf ihrer Homepage www.eppingen.de Einwilligungserklärung, Anamnesebogen sowie ein Aufklärungsblatt zum Download bereit. Diese Unterlagen sollten ausgefüllt und unterschrieben zum Impftermin mitgebracht werden, um die Arbeit des Impftermins zu erleichtern und Zeit zu sparen.

Dass ihm dabei quasi eine Art Impfen aus dem Bauchladen durch die Stadt wandelnder Ärzte am liebsten wäre – und zwar in allen Stadtteilen, unkompliziert, niederschwellig und durchaus auch "aufsuchend", etwa für Menschen, die wenig mobil sind – verschweigt er nicht und kündigt an: "Wir werden nichts unversucht lassen, das Mobile Impfteam auszuweiten." Er habe gerade eben einen entsprechenden Antrag gestellt, sagt er. Außerdem lägen Anträge von Ärzten vor, die in Eppingen zusätzlich Impfangebote machen wollen – auch abends und an Wochenenden. Ab kommendem Mittwoch wird der "Bürgerbus" einmal in der Woche eine sogenannte "Ärzte-Linie" in der Kernstadt fahren, um das Impfen zu erleichtern. Er wolle alle verfügbaren Ressourcen für Impfaktionen verwenden, versichert Holaschke.

Dennoch klingt beim Stadtoberhaupt inzwischen ein wenig Ratlosigkeit durch, vielleicht auch eine Spur Verzweiflung, weil ein Gegensteuern so schwer ist, aber auch Wut: Er habe absolut kein Verständnis für unsolidarische Impfverweigerer und Esoteriker. "Das geht nach meinem demokratischen Verständnis nicht mehr", wettert er. "Das ist keine Spaßveranstaltung. Wenn’s sein muss, dann auch ,2G plus‘." Impfaktionen vor Aldi, Lidl oder in den Altstadtgassen, auch die kann sich Holaschke vorstellen.

Die Situation in der Stadt hat sich binnen weniger Tage zugespitzt. Am Freitag waren 222 aktive Fälle in der Fachwerkstadt bekannt – die Zahl der unentdeckten oder gar mutwillig verschwiegenen kennt niemand. Ordnungsamtsleiter Günter Brenner konnte vor Monaten durchaus manchmal "Corona-Hotspots" auf der Stadtgebietskarte erkennen; inzwischen ist das nicht mehr möglich: Das Virus hat die Stadt flächendeckend im Griff. In dieser Woche wurden erstmals wieder zwei komplette Realschulklassen ins "Homeoffice" geschickt, weil mehrer Kinder positiv getestet wurden. "Die Schulen laufen, aber sie laufen mit riesigem Aufwand", sagt Brenner. Ein Kindergarten stand in dieser Woche kurz vor der Schließung.

Die Misere geht auch an der Verwaltung nicht spurlos vorbei – einerseits, weil viele Bürger bei einem positiven Test nicht mehr wissen, was sie tun sollen, wann ihre Quarantäne beginnt und sie inzwischen das Rathaus als erste Infostelle sehen, andererseits, weil Corona auch die Behörde erreicht hat. "Wir hatten noch nie eine so hohe Ausfallzahl", sagt Holaschke.

Nach wie vor will der Rathaus-Chef einen Lockdown des Handels verhindern und hatte vor wenigen Tagen noch auf ein Stück Normalität gehofft, die mit dem Weihnachtsmarkt hätte Einzug halten können. Bei der Besprechung mit den 15 interessierten Vereinen und Gruppen am vergangenen Montag sei das Stimmungsbild dann aber "absolut einhellig" gegen die Veranstaltung gewesen. Manche Vereine hätten inzwischen ohnehin kein Personal mehr dafür gefunden. Andere Teilnehmer sind aus beruflichen Gründen strikt dagegen: Peter Wieser und Dr. Tatjana Hilker, beide Grünen-Stadträte und Mitarbeitende der SLK-Kliniken, sähen täglich, "wie die medizinische Versorgung wegbricht", gibt Holaschke Aussagen der beiden wider. Ein Weihnachtsmarkt, ganz gleich unter welchen Bedingungen, konnte sich da keiner aus der Runde mehr vorstellen. Inwieweit die Innenstadthändler nun am geplanten langen Einkaufstag festhalten, liegt in deren Händen.

Holaschke weiß dennoch, dass die Entscheidung einige Bürger verärgern wird. Und er weiß auch, wie schlecht es inzwischen insbesondere den kleinen Vereinen geht. Eine Prognose zum künftigen Spiel- und Trainingsbetrieb wagt er nicht, er kennt aber die Ängste: "Wir schaffen den Start nicht mehr" – so oder ähnlich habe er es mehrfach von Vereinsverantwortlichen gehört, denen immer mehr Mitglieder von der Fahne gehen. Ausgebranntes Pflegepersonal, ermüdete Bürger, darbende Vereine, leidende Selbstständige und gebeutelte Firmen: "Wenn zehn Prozent mehr geimpft wären, hätten wir das Problem wohl so nicht", ärgert sich Holaschke.