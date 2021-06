Eppingen. (guz/zg) Nachdem die Gemeinde Zaberfeld für die "Ehmetsklinge" bereits ein Ampelsystem für Besucher eingeführt hat und der große Breitenauer See geleert ist, also in dieser Saison nicht zur Verfügung steht, rechnet die Eppinger Stadtverwaltung am Wochenende mit einem großen Andrang an den beiden Badeseen in Elsenz und Mühlbach und rät daher dringend von einem Besuch ab. Corona-bedingt sei nur für wenige Badebesucher ausreichend Platz vorhanden, da Abstandsregelungen einzuhalten sind, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt empfiehlt daher, das kühle Nass besser in einem der Freibäder in der Umgebung aufzusuchen – seit 9. Juni ist dafür kein Corona-Schnelltest mehr nötig. Ferner macht die Stadtverwaltung darauf aufmerksam, dass an beiden Seen die Anzahl der Parkplätze sehr begrenzt ist und die Verkehrssituation vom Gemeindevollzugsdienst auch an Wochenenden regelmäßig kontrolliert wird.

Die beiden Badeseen seien zuletzt mit großem Aufwand in beliebte Freizeitidylle umgestaltet worden. "Leider führte dies in der Vergangenheit – insbesondere bei sonnigem Badewetter – dazu, dass beide Seen völlig überrannt wurden und von einer Idylle nichts mehr zu erkennen war, weder für Besucher noch für Einwohner", schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Ungeachtet dessen laufen die Maßnahmen für ein ansprechendes See-Umfeld weiter. Die Instandsetzungsmaßnahmen am Kiosk in Mühlbach sind laut Stadt weitgehend abgeschlossen, der Pächter müsse aber noch sein Inventar einräumen. Wann der Kiosk am Elsenzer See nach dem Zerwürfnis zwischen Stadt und Betreiberin wieder öffnet, ist zwar ebenfalls noch unklar, bei der Suche nach einem Nachfolger ist man jedoch weitergekommen. Bürgermeister Peter Thalmann hatte am Dienstag durchblicken lassen, dass es zwölf Bewerber gebe, von denen sechs mit "interessanten Konzepten" in die engere Wahl gekommen sind. Der Elsenzer Ortschaftsrat hat sich am Donnerstag damit auseinandergesetzt; das favorisierte Konzept soll nun dem Gemeinderat vorgestellt werden. Er hoffe auf "einen Beginn so früh wie möglich", hatte sich Thalmann im Technischen Ausschuss dazu geäußert.