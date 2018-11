Im April 2016 wurde das Containerdorf in Richen aufgebaut. Bald steht die Demontage an, obwohl die Stadt zu wenig Wohnraum für die Anschlussunterbringung hat. Foto: Armin Guzy

Eppingen. (guz) Die Kommune bemüht sich zwar, und das dank vieler ehrenamtlicher Helfer und Vermittler auch recht erfolgreich, kann aber längst nicht alle Geflüchtete von der vorläufigen Unterbringung (VU) in die Anschlussunterbringung (AU) übernehmen.

Darauf hat ein Geflüchteter Anrecht, wenn seinem Asylantrag stattgegeben wurde, er als Flüchtling geduldet wird oder länger als 24 Monate in Deutschland ist. Weil nicht alle Geflüchteten auf dem privaten Wohnungsmarkt eine Bleibe finden und auch die Stadt nicht genügend eigene Wohnungen bereitstellen kann, zahlt die Kommune künftig für jeden nicht untergebrachten Geflüchteten mit AU-Status 266 Euro "Fehlbelegerabgabe" an den Landkreis Heilbronn. Der Gemeinderat hat nun einem entsprechenden Vertrag zwischen Stadt und Landkreis zugestimmt.

Laut Mitteilung der Verwaltung verfügt der Landkreis Heilbronn aktuell über fast 2200 Plätze in verschiedenen Sammelunterkünften. Weil diese Unterkünfte allerdings mit 1338 Personen nur zu 61 Prozent belegt sind, will der Kreis einige Unterkünfte abbauen. Ohne die "Fehlbeleger", also ohne die aktuell 753 Geflüchteten, die eigentlich von den Kommunen untergebracht werden müssten, aber vorerst in Sammelunterkünften bleiben, läge die Auslastung sogar bei nur 27 Prozent. (rnz)

Rein rechtlich könnte der Landkreis die Geflüchteten mit AU-Status in einen Bus setzen und Kommunen wie Eppingen, die ihr Unterbringungssoll nicht erfüllen, vor die Rathaustüre setzen. Statt die harte Linie zu fahren, gibt es jetzt aber eine Einigung zwischen Kommunen und Kreis, der wohl beiden nutzt: Geflüchtete mit AU-Status, die in den Kommunen keine Wohnung finden, bleiben nun zunächst weiterhin als "Fehlbeleger" in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises, der dafür allerdings nach einem komplexen Berechnungssystem besagte 266 Euro pro Person und Monat verlangt.

"Wir können in der Anschlussunterbringung momentan nicht die geforderte Zahl an Plätzen bereitstellen", bekannte Oberbürgermeister Klaus Holaschke, "wir werden uns aber weiter um Wohnraum bemühen." Zwischen 2014 und 2018 konnten in Eppingen von insgesamt 281 Geflüchteten 240 untergebracht werden - auf private Vermittlung hin oder in Wohnungen, die die Stadt dafür anmietet. Um die Unterbringungskapazität zu steigern, wollte die Kommune eigentlich zumindest eines der drei Containerdörfer des Landkreises in Richen, Elsenz und Rohrbach übernehmen , was laut Holaschke aber an den "horrenden" Preisvorstellungen der Vermietergesellschaften auf einem "überhitzten Markt" zumindest vorerst gescheitert sei. Dabei sollen "hohe sechsstellige Beträge pro Anlage" verlangt worden sein.

Der Landkreis hat nun den Vertrag mit den Containervermietern gekündigt und will diese, weil Eppingen sie aus Kostengründen nicht als Nachnutzer übernehmen will, im März abbauen. Auch die Flüchtlingsbetreuer in den drei Stadtteilen hätten sich Holaschke zufolge gegen den Weiterbetrieb der drei Anlagen ausgesprochen. Die Container seien abgewirtschaftet und außerdem auch vom Zuschnitt nicht für die Anschlussunterbringung geeignet, sagte Holaschke. "Wir sind aber in Verhandlungen um Anlagen, die noch vermietet sind."

Zugleich zollten Holaschke und Ordnungsamtsleiter Günter Brenner den in den Arbeitskreisen engagierten Ehrenamtlichen große Anerkennung für deren wertvolle Hilfe bei der Vermittlung von Wohnungen. "Wir wären nicht so tief in die private Anschlussunterbringung gekommen, ohne die Leistung der Ehrenamtlichen", sagte Brenner.