Von Angela Portner

Eppingen-Mühlbach. Der Sommer kommt und damit rückt der See wieder mehr in den Mittelpunkt. Dann ist hoffentlich auch der Kiosk wieder bewirtschaftet. Momentan wird dort aber erst einmal kräftig gewerkelt. Insgesamt 108.000 Euro wird die Maßnahme kosten, die der Technische Ausschuss dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zur Entscheidung überstellte. Drei Gewerke – Sanitär, Elektro, Holz- und Fensterbau – geben sich momentan im fliegenden Wechsel die Klinke in die Hand. Rechtzeitig zur Eröffnung der Badesaison soll hier wieder geöffnet sein. Architektin Claudia Weiland weiß: "Das wird sportlich, sehr sogar."

Die Bude ist in die Jahre gekommen und mit einem neuen Anstrich ist es nicht getan. Am wichtigsten ist die Instandsetzung des Sanitär- und Umkleidebereichs, was auch die Verlegung neuer Leitungen sowie Toiletten, Waschbecken und Armaturen einschließt. Künftig wird es hier zusätzlich eine Behindertentoilette und eine fürs Personal geben. Die Nassbereiche werden neu gefliest, die gesamte Elektroinstallation erneuert und die Elektrogeräte vorschriftsmäßig abgesichert. Hinter der immer offenen Lamellenfassade sorgen nach Süden ausgerichtete Dreh- und Kippfenster dafür, dass das Gebäude in der kalten Jahreszeit nicht zu sehr auskühlt. Im Außenbereich soll die Dusche samt Bodenfläche erneuert werden.

Mittels Holzständerbauweise werden die Außenwände im nördlichen Bereich nach vorn geschoben. Die etwas breiter angelegte Essenausgabe rückt dann weiter in den überdachten Bereich. Mehr als sechs Quadratmeter Innenraum wird so gewonnen. Fast ebenso groß ist der zusätzliche Lagerraum für Getränke und Lebensmittel. Er ist überdacht und von außen zugänglich.

Der Kiosk ist seit 2013 an Ursula Müller und ihren Bruder verpachtet. Sie betreiben im Ort eine Metzgerei und servieren neben Eis und Getränken auch eine reichhaltige Speisenauswahl mit regionalen Produkten. Auf ihren Wunsch wird es nach der Sanierung einen kleinen Gastraum mit Blick auf die Terrasse und den See geben. Der Kiosk ist auch an kühleren Tagen gut frequentiert. Viele Radfahrer, Spaziergänger und Wanderer, aber auch Mühlbacher Bürger kehren dort gerne ein.

Die Baumaßnahme ist dem Finanzhaushalt zugeordnet. Wegen des Umfangs hinsichtlich verschiedener Gewerke hat sie einen investiven Charakter. Die Gesamtkosten gehören zu den außerplanmäßigen Auszahlungen des Finanzhaushalts und bedürfen deshalb der Genehmigung des Gemeinderats. Im Nachtragshaushalt 2021 wird der Haushaltsansatz aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt übertragen.