Von Armin Guzy

Eppingen. Es ist Freitag, der 13. Es ist windig, nass und kalt. Und es ist ein Freudentag. Nach elf Monaten, in denen für viele Südstadtbewohner abschnittsweise oft absolut nichts mehr ging, ist der Berliner Ring nun wieder offiziell für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Schnell ist das symbolische Band gemeinsam durchschnitten, dann geht’s wieder in die trockene Stadthalle, in der mit Anwohnern und Baubeteiligten angestoßen wird. Allen ist zum Feiern zumute, und irgendwie bringt ja auch erst der Regen den nagelneuen Asphalt auf der westlichen Seite so richtig zum Schimmern.

Lange mussten die Anwohner warten, dass die wichtige, aber dadurch eben auch viel befahrene und im Laufe der Jahrzehnte marode gewordene Verbindungsstraße zwischen Zentrum und Südstadt instandgesetzt wurde. Der erste Abschnitt des Berliner Rings, die Ostseite zwischen Palmbräu-Uhr und Stadthalle, wurde bereits 2014 für rund 1,3 Millionen Euro saniert. Außerdem wurde für 500.000 Euro gegenüber der Stadthalle ein großer Parkplatz angelegt.

Und eigentlich hätte dann auch bald der westliche Abschnitt folgen sollen – die Planungen dafür waren ja bereits angelaufen. Doch mit ihrem Kostenvolumen von 2,3 Millionen Euro fand die Baumaßnahme in den folgenden Haushalten keinen Platz, und überdies war der mit 1,5 Millionen Euro ebenfalls kostenintensive Umbau der Mühlbacher Straße noch dringlicher. Er war außerplanmäßig geworden, weil 2018 nach jahrelangem Hin und Her das Areal der ehemaligen Schreinerei Hecker abgerissen und mit einem neuen Edeka-Markt bebaut wurde. Und dazu musste die Anbindung stimmen. Also musste der Berliner Ring "West" weiter warten – bis Anfang diesen Jahres dann endlich doch die Bagger anrollten.

Fünf Jahre, fünf Millionen Euro, viel Lärm und Schmutz, viele, meist mit Langmut getragene Einschränkungen für die Anwohner, aber auch eine termingetreue Meisterleistung der Firma Schneider-Bau aus Heilbronn, des Sinsheimer Planungsbüros Willaredt und der städtischen Bauverwaltung mit Bürgermeister Peter Thalmann und Tiefbauamtsleiter Frank Edlinger, bilanziert Oberbürgermeister Klaus Holaschke vor großem Publikum in der Stadthalle, bevor es ans Banddurchschneiden geht. Dass der West-Abschnitt von der Stadt komplett ohne Fördermittel gestemmt und auch das Erdgasnetz gleich miterweitert wurde, lässt er nicht unerwähnt. Und auch nicht, dass die Stadt, hätte sie Fördermittel für die gleich miterledigte Kanalsanierung erhalten wollen, die Abwassergebühren deutlich erhöhen müsste.

"Wir machen die Betroffenen zu Beteiligten", auch das betont Holaschke im Rückblick auf die beiden Bürgerversammlungen, die vor Baubeginn stattgefunden hatten. Dass manche Anwohner den Bauarbeitern Kaffee, Brezeln und kalte Getränke vorbeigebracht hatten, und die Bauarbeiter wiederum, so gut es ging, auf die Belange der Anwohner eingegangen waren, wertet das Stadtoberhaupt als Zeichen dafür, dass am Ende doch fast alles rund gelaufen ist.

Zufrieden mit dem Bauverlauf und dem wohl eingehaltenen Budget zeigt sich Freitagnachmittag auch Bürgermeister Peter Thalmann. Besonders stolz ist er darauf, dass sich der "Gestaltungskanon" des östlichen Abschnitts nun auch im westlichen wiederfindet. "Das ist jetzt ein städtebauliches Ganzes" sagt er, und räumt zugleich ein, dass er beim Umbau des Knotens Weinbrennerstraße zunächst skeptisch gewesen sei. "Aber es funktioniert. Es gibt dort jetzt kein wildes Kreuzen und Queren mehr."

Nicht zufrieden sind Holaschke und Thalmann, und offenkundig auch einige Anwohner, mit der neuen Parksituation. Man habe vor dem Bau den Westabschnitt zigfach abgefahren und die parkenden Autos gezählt. Nie sei man dabei auf mehr als 22 gekommen, schildert Thalmann. Neu angelegt wurden aber dennoch deutlich mehr, nämlich 36. "Wenn jetzt jemand auf dem Gehweg parkt, habe ich kein Verständnis", macht Thalmann unmissverständlich klar. Auch Holaschke sagt, dass das nicht toleriert wird: "Wir werden mit sanften Hinweisen und Kontrollen dafür sorgen. Auch am Wochenende."

Bei der anschließenden Freigabezeremonie ist dann übrigens auch "Baustellenbaby Jenny" beteiligt – zumindest passiv. Sie wurde Ende Juli geboren und erlebte damit gleich in ihren ersten Lebensmonaten die Baustelle hautnah mit. Und jetzt, da alles nagelneu ist, rollt ja auch der Kinderwagen leichter über den Gehweg. Wenn er denn nicht zugeparkt ist.