Im Anschluss an die herkömmlichen Straßenleuchten am Wendehammer in der Jakob-Dieffenbacher-Straße sollen bald 26 neue, solarbetriebene Exemplare aufgestellt werden, die den Fuß- und Radweg bis zum Jugendhaus beleuchten. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Mit zwei beachtenswerten Neuheiten will die Stadt Eppingen demnächst Zeichen setzen. Die eine lebt dabei tatsächlich von absoluter Sichtbarkeit, die andere hingegen eher vom Gegenteil: Unübersehbar sein werden – zumindest nachts – die 26 neuen, akkubetriebenen und mit Bewegungsmeldern ausgestatteten Straßenlaternen, die sich nur dann einschalten, wenn ein Fußgänger oder Radfahrer in ihre Nähe kommt. Noch innovativer sind die roten Fotovoltaikpanellen, die auf dem Dach der Turnhalle im Rot montiert werden sollen, um dort – optisch möglichst wenig störend – "grünen" Strom zu erzeugen. Laut Stadt ist es weltweit die erste großflächige Anlage dieser Art, bei der diese vom Fraunhofer-Institut entwickelten Module verbaut werden. Die Anlage wird daher auch als wissenschaftlich begleitetes Forschungsprojekt betrieben.

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses stimmten am Dienstag geschlossen für die Realisierung beider Maßnahmen. Ebenfalls einstimmig wurde entschieden, dass der Bau und der spätere Betrieb der Fotovoltaikanlage aus steuerlichen Gründen an den städtischen Eigenbetrieb "Energie und Verkehr Eppingen" (EVE) übertragen wird.

Ein Muster der vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) entwickelten Module wurde vor wenigen Tagen probehalber auf das Dach der historischen Turnhalle montiert. "Eine tolle Lösung", befand Bürgermeister Peter Thalmann nun und berichtete dem Ausschuss davon, dass sich das Modul normalerweise farblich kaum von den umgebenden Ziegeln unterscheide und ein angenehmes Erscheinungsbild habe. Der Rot-Ton des Moduls ändere sich jedoch bei sehr flachen Einfallswinkel der Sonnenstrahlen, also abends, bis hin zu einem "sehr, sehr dunklen Rot".

Bei der Probe zeigte sich, dass das Modul farblich gut mit den zuvor gereinigten Ziegeln harmoniert. Foto: Stadt Eppingen

Die Anlage soll für 125.000 Euro in Ost-West-Richtung gebaut werden und mit einer Größe von 440 Quadratmetern dieselbe Fläche an Dachziegeln ersetzen, was auch dazu beiträgt, die auf rund 165.000 Euro geschätzten Sanierungskosten für das gesamte Dach zu verringern. Im Preis enthalten ist auch eine Batterie, die bis zu zwölf Kilowattstunden Strom speichern und dann abgeben kann, wenn die Anlage keinen Strom produziert, also nachts. Geplant ist, das ebenfalls in der Ludwig-Zorn-Straße gelegene "Kindernest" und die Musikschule über das Turnhallendach mit Strom zu versorgen. Durch den Eigenverbrauch – geschätzt wird eine Quote von 35 Prozent – würde sich die Anlage rechnerisch in 17 Jahren amortisiert haben. Die Stadtverwaltung geht aber angesichts weiter steigender Stromkosten davon aus, dass der Amortisierungszeitpunkt real weitaus früher eintritt.

Bewähren sich die Module, die nur geringfügig weniger Strom erzeugen als herkömmliche schwarze, aber optisch weniger störend wirken, hätte die Pilotanlage in Eppingen zweifellos eine große Außenwirkung, denn mit dieser Lösung könnten auch (historische) Gebäude ausgestattet werden, deren Dächer für eine schwarze Fotovoltaikanlage bislang tabu sind. Angesichts der auch durch den Ukraine-Krieg verstärkten Ausbaubestrebungen dieser Stromerzeugungsart von Bund und Land wären die Erkenntnisse, die in Eppingen unter realen Bedingungen gewonnen werden, eine wichtige Grundlage für Entscheidungen anderer Kommunen.

Während der Strom aus der roten Anlage tagsüber möglichst regelmäßig fließen soll, sollen die neuen Straßenlampen nachts möglichst wenig verbrauchen. Sie werden für voraussichtlich rund 100.000 Euro entlang dem Fuß- und Radweg vom Jugendzentrum in der Scheuerlesstraße über die Kläranlage bis zur Verlängerung der Jakob-Dieffenbacher-Straße im Gewerbegebiet Tiefental aufgebaut. Die insgesamt 26 Leuchten sind mit Solarmodulen und Akkus ausgestattet und sollen selbst bei bewölktem Himmel genügend Strom erzeugen und speichern können, um die Lampen nachts damit zu versorgen. Die Besonderheit: Die Lampen schalten sich über einen Bewegungsmelder nur bei Bedarf, dann aber auch gegenseitig an, also wenn beispielsweise ein im Gewerbegebiet Beschäftigter den Weg nachts betritt, um in Richtung Stadt zu laufen oder zu radeln. Inwiefern auch streunende Tiere die Lampen zum Leuchten bringen, wurde nicht thematisiert.

Die Leuchten seien getestet, und der Hersteller gebe eine Garantie von zehn bis 15 Jahren auf die Akkus, erläuterte Tiefbauamtsleiter Frank Edlinger. Weil für die autonomen Laternen keine Stromleitung verlegt werden muss, spart die Stadt diese mit rund 30.000 Euro angegebene Ausgabe, die beim Aufbau herkömmlicher Laternen nötig gewesen wäre.

"Für uns ist das eine Art Neuland und ein Testfeld", sagte Bürgermeister Thalmann und betonte, dass sich solche Lampen sicher nicht überall eigneten, in der freien Landschaft wie bei dem genannten Verbindungsweg hingegen schon. "Wir müssen uns das Thema schon ganz genau anschauen", bremste er zu hohe Erwartungen an künftige weitere Standorte. Michael Mairhofer (SPD) ist sich indes sicher: "Das ist ein hochinteressantes Thema."