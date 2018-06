Eppingen. (guz) Wird die anstehende Sanierung der Landesstraße L1110 durch Richen zum langen Hebel, die den Landesverkehrsminister in Sachen Ortsumfahrung in Bewegung bringt? Jedenfalls lässt die Stadt auch im Namen der Nachbarkommunen Gemmingen und Richen nichts unversucht, der seit Jahrzehnten geforderten Umfahrung neuen Schwung zu geben - oder das Thema in Stuttgart zumindest nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

"Nach dem Motto: Steter Tropfen ...", sagt Ortsvorsteher Giselbert Seitz, für den das Thema ein unerfreulicher Dauerbrenner ist. Und auch Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke hatte wiederholt klargestellt, dass die Tempo-30-Zone, die 2013 in Richen eingerichtet wurde, nur ein erster Schritt sein könne.

In einem Schreiben an Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat Holaschke nun darum gebeten, "unter Anwendung der Landesbewertungskriterien und dem heutigen Ist-Zustand" den Bau einer Ortsumfahrung Richen erneut zu prüfen und zu bewerten. "Das war überfällig", sagte der OB am Dienstag im Gemeinderat.

Bekanntlich war die vor sechs Jahren beantragte Ortsumfahrung am westlichen Ortsrand nicht in den Generalverkehrsplan des Landes aufgenommen worden. Seither gab es zwar einen wiederholten Schriftwechsel mit Stuttgart, direkte Vorsprachen beim Verkehrsministerium und Unterstützungsbemühungen von Landtagsabgeordneten - genutzt hat das alles aber nichts.

Das Thema Ortsumfahrung ruht auf unabsehbare Zeit auf der langen Bank, und währenddessen rollen weiter täglich bis zu 12.000 Autos und Lkw durch Richen - "ein Verkehrswahnsinn", heißt es in dem Schreiben an Minister Hermann.

Holaschke führt darin außerdem an, dass Eppingen, Ittlingen und Gemmingen im damaligen Anhörungsverfahren explizit darauf hingewiesen hatten, dass das Bewertungskriterium ’Verkehrsverlagerung’ durch das Ministerium nicht eingeflossen sei. "Diese Verkehrsverlagerung (des überörtlichen Lkw-Verkehrs aus Gemmingen, Red.) ist jedoch die logische Folge einer Ortsumfahrung und damit ein Fakt", argumentiert der Eppinger OB.

Zudem werde bei der dringend notwendigen Sanierung der Landesstraße L1110 und der Gemminger Ortsdurchfahrt voraussichtlich 2019 viel Geld investiert, nur um den Ist-Zustand zu erhalten. "Für die Bürgerschaft ergibt sich damit keine zukunftsfähige Verbesserung, sondern wieder nur eine Flicken-Teppich-Lösung mit kurzfristigem positiven Effekt", beklagt Holaschke. Welche Erfolgsaussichten der neuerliche Vorstoß hat und wann mit einer Antwort aus Stuttgart zu rechnen ist, weiß derzeit noch niemand.

Sicher ist hingegen, dass sich das Ortsumfahrungsprojekt zunehmend verteuert. Rund zwei Millionen D-Mark hätte einst die kleine Umfahrungslösung gekostet, erinnert sich Ortsvorsteher Seitz im Gespräch mit der RNZ. Inzwischen werden die Kosten auf 20 Millionen geschätzt, und zwar Euro.

Und dass sich weiteres Warten kostensenkend auswirkt, ist ebenso wenig zu erwarten, wie eine echte Chance, die vielen wegen der Verkehrsbelastung leerstehenden Häuser entlang der Ortsdurchfahrt wieder auf den Wohnungsmarkt bringen zu können.