Von Armin Guzy

Eppingen. Kaum verabschiedet, ist der neuerliche Rekordhaushalt der Fachwerkstadt auch schon wieder Makulatur, aber immerhin zum Wohle der Stadt: Weil der Heilbronner Landkreistag am Montag eine Senkung der Kreisumlage um zwei auf 27 Prozent beschlossen hat, muss Eppingen im kommenden Jahr knapp 335.000 Euro weniger an den Landkreis überweisen. Geld, das zur rechten Zeit gespart wird, denn aus eigener Kraft fällt es der Kommune immer schwerer, die nötigen Investitionen und die weiter steigenden Personalkosten zu stemmen und die Abschreibungen auf das städtische Vermögen zu erwirtschaften. Nicht wenige Gemeinderäte sorgen sich, wie das in den kommenden Jahren weitergehen soll. Gleichwohl wurde der überarbeitete Haushaltsplan samt der Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe der Stadt am Dienstag einstimmig beschlossen.

In ihren Haushaltsreden hatten die Sprecher der vier Fraktionen zuvor jedoch deutlich vor weiter steigenden Personalkosten gewarnt. Deren "recht stattliche Summe" – 16 Millionen bei einem Gesamthaushaltsvolumen von rund 110 Millionen Euro – könne vielleicht reduziert werden, indem die Stadt mehr Aufgaben an Firmen überträgt, anstatt sie selbst zu erledigen und dafür weiter Personal einzustellen, schlug Klaus Scherer (CDU) vor. Dass für die Organisation der Gartenschau indes weitere Einstellungen nötig sind und noch sein werden, zog keine Fraktion in Zweifel.

Und es ist nicht alleine die Gartenschau, die die Stadtfinanzen strapaziert, auch wenn der Haushalt 2020 unübersehbar ihren Stempel trägt und Oberbürgermeister Klaus Holaschke daraus bei seiner Haushaltsrede auch keinen Hehl gemacht hatte. Es sind auch die Kosten, die, wie Jörg Haueisen (FBW) kritisierte, von der EU, der Bundes- und der Landesregierung verursacht und dann "von oben nach unten durchgereicht" würden, die den Eppinger Haushalt belasten, etwa bei der Betreuung von Kindern und Geflüchteten. Haueisen verwies auf die enorme Steigerung in diesem Bereich, den die Stadt inzwischen mit mehr als sechs Millionen Euro unterstützen muss und der ihre Personalkosten weiter in die Höhe treibt. Außerdem komme bald auch die betreute Ganztagsgrundschule auf die Stadt zu.

"Die Gesetze werden leider nicht bei uns gemacht", nahm Hartmut Kächele (SPD) den Ball auf. Er verwies auf die finanzielle Abhängigkeit der Stadt von der Konjunktur, die erkennbar lahme. "Man muss sich schon fragen, ob wir in Zukunft so weitermachen können", sagte er und kritisierte, dass Eppingen als Mehrheitseigner das Potenzial seiner Stadtwerke nicht ausschöpfe. "Hier sind wir nicht zufrieden", bekannt er und forderte eine Strategie, um neue Geschäftsfelder und damit höhere Einnahmen zu erschließen. Für den Verkauf von Baugrundstücken forderte Kächele eine langfristige Planung sowie eine Staffelung in mehrere Preiskategorien, und für den Klimaschutz ein "klares Konzept", das die Stadtverwaltung erstellen soll. Den mehrheitlich gefassten Beschluss des Gemeinderats vom Oktober, der einem Landwirt die Entnahme von bis zu 80.000 Kubikmeter Wasser pro Jahr aus einem städtischen Brunnen im Gewann Bräunling gegen Geld gestattet, nannte Kächele angesichts der Klimadebatte die Fehlentscheidung des Jahres.

Auch Peter Wieser (Grüne) bracht noch mal Zurückliegendes aufs Tapet: "Wir waren relativ sauer", blickte er auf die beiden Anträge seiner Fraktion zum Haushalt zurück, die abgelehnt worden waren. Wie berichtet, hatten die Grünen 80.000 Euro für noch unkonkrete Umweltschutzziele und die Gründung eines Runden Tisches für den Artenschutz beantragt. Auch er befürchtet steigende Risiken für die Stadt, aber nicht allein wegen der schwächelnden Konjunktur, sondern auch wegen der Folgen des Klimawandels und weiter steigender Vorgaben: "Wir werden massiv bedrängt werden", blickte er in die Zukunft. Zugleich lobte er die "sehr engagierte Arbeit der Verwaltung" und nannte die Gartenschau eine "Kür und Mammutaufgabe, die wir aber gut hinkriegen werden". Sorgen mache er sich wegen der weiter steigenden Pflichtaufgaben und den damit verbundenen Ausgaben: "Das Rad, das wir in Eppingen drehen, bleibt sehr groß."