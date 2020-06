Das neue Seehaus in Elsenz ist fast fertig. Es soll in wenigen Wochen unter einer neuen Pächterin auch Sinsheim eröffnet werden. Foto: Stadt Eppingen

Eppingen-Elsenz. (zg/y) Die Bauarbeiten beim Seekiosk am Elsenzer See stehen laut Mitteilung der Stadtverwaltung kurz vor dem Abschluss. Mit einer neuen Fassade, einer klaren Gliederung der Terrasse sowie mit Instandsetzungsarbeiten im Bestand wird das bestehende gastronomische Angebot am Elsenzer See aufgewertet und, wie bereits berichtet, sogar für einen eingeschränkten Winterbetrieb fit gemacht.

Der Gemeinderat hat Ende des vergangenen Jahres 240.000 Euro bewilligt, um das bisherige Gebäude "in Wert und instand zu setzen". Inzwischen wurde der Betrag um 10.000 Euro erhöht. Bei der Stadt hofft man, dass das neue Erscheinungsbild und die erweiterten Bewirtungsmöglichkeiten dem Haus künftig noch mehr Zulauf bringen. Mit der Wiedereröffnung ist außerdem ein Pächterwechsel verbunden: Künftig wird die Sinsheimer Gastronomin Michaela Strohmeier das Seehaus bewirtschaften, und zwar als öffentliches Angebot und nicht nur für Badegäste.

Sahen sich die Besucher in der Vergangenheit in einem Sammelsurium unterschiedlicher Bauteile, das seit 1980 durch etliche Umgestaltungen entstanden war, so soll das generalsanierte und vergrößerte Gebäude nach der Fertigstellung nun wieder ein harmonisches Gesamtbild abgeben. "Das Seehaus ist nicht wiederzuerkennen", freut sich der Elsenzer Ortsvorsteher Mike Frank.

Mit Abschluss der Arbeiten wird sich die Fassade in einer neuen Hülle aus grauem Holz zeigen. Damit soll der Bezug zu den ortstypischen und traditionellen Tabakscheunen hergestellt werden. Auch die Terrasse wurde im symmetrischen Bezug zum Gebäude verändert und mit Sonnenschirmen ausgestattet, wie sie aus der Eppinger Innenstadt bekannt sind. Somit wird für die Gastronomie ein offener und dennoch klar definierter Raum geschaffen. "Wo es erforderlich war, haben wir auch die elektrischen Anlagen, die WC-Anlage und die Oberflächen in einen zeitgemäßen Zustand gebracht", erläutert Architekt Thomas Frey von der Abteilung Hochbau der Stadt.

Der bisher nur überdachte kleine Freisitz soll durch den Einbau von Glasschiebetüren und Infrarotheizplatten winterfest gemacht werden und damit auch in der kälteren Jahreszeit einen eingeschränkten Betrieb ermöglichen. Bislang lief die Kiosk-Saison von Mai bis Oktober; das soll sich künftig ändern.

Das runderneuerte Gebäude wird zwei Tresen für die Ausgabe von Speisen und Getränken, eine Küche, verschiedene Stell- und Lagerräume, einen Technikraum sowie barrierefreie Toiletten enthalten. Da das Seehaus an überregionalen Rad- und Wanderwegen liegt, soll es in seiner aufgewerteten Form noch mehr auswärtige Gäste anlocken als bisher, hofft man bei der Stadtverwaltung. Ohnehin steuern schon seit Jahren viele Besucher regelmäßig den Badesee in Elsenz an – vor allem an heißen Tagen, aber nicht nur an diesen.

Info: Seit 15. Juni sind die Gewässer und Liegewiesen in Elsenz und Mühlbach wieder zum Baden freigegeben. Ab 26 Grad Lufttemperatur stellt die Stadt an Wochenenden von 14 bis 18 Uhr eine Badeaufsicht.