Von Berthold Jürriens

Eppingen. Bekanntlich liegt dem Eppinger Gemeinderat ein Antrag vor, eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage (FFPV) auf einem Ackerland zu errichten. 27 Hektar der rund 46 Hektar großen Fläche gegenüber dem Gewerbegebiet Tiefental sind in Besitz eines einzigen Landwirts, der Rest gehört unterschiedlichen Eigentümern. Als das Vorhaben Ende Januar im Gemeinderat erstmals öffentlich diskutiert wurde, beschloss die Mehrheit des Gremiums, eine Grundsatzentscheidung dazu zu vertagen, weil die Informationslage keine Entscheidung zulassen würde.

Auch eine nichtöffentliche Veranstaltung mit Verwaltung, Landwirten, Regionalverband und Vertreter der Fraktionen ließ noch zahlreiche Fragen offen. Weiterhin bewegt man sich in Eppingen in einem Spannungsfeld zwischen dem Bau dieser riesigen Fotovoltaikanlage und der landwirtschaftlichen Nutzung der Böden, die gerade dort als hochwertig und besonders ertragreich gelten. Hinzu kommen der Suchlauf nach geeigneten Ausweichflächen, Windkraft als Alternative und rechtliche Fragen zum Regionalplan.

Darüber und über weitere energetische und geopolitische Themen diskutierten rund 35 Teilnehmer auf der von der SPD-Fraktion initiierten "Informationsveranstaltung zum Ausbau erneuerbarer Energien auf Eppinger Gemarkung" in der Villa Waldeck. Gekommen waren Vertreter der Gemeinderatsfraktionen, Bürgerinnen und Bürger sowie Experten für Landwirtschaft und Solarenergie, die sich zweieinhalb Stunden sachlich und rege austauschten und am Ende einheitlich von einem "guten Forum mit vielen Informationen" sprachen – Informationen, die einige Diskutanten in bisherigen Veranstaltungen vermisst hatten, wie die RNZ erfuhr.

"Genau aus diesem Grund haben wir eingeladen, weil wir die Notwendigkeit sehen, darüber intensiv zu diskutieren", sagte SPD-Gemeinderat und Moderator Michael Mairhofer. Was in den zahlreichen Redebeiträgen deutlich wurde: Jeder könne die Eigentümer verstehen, die mit diesem Projekt mehr Geld verdienen als mit dem landwirtschaftlichen Ertrag der Fläche. Und auch jeder im Raum war sich bewusst, dass der steigende Strombedarf nur durch einen deutlich höheren Anteil als bisher an regenerativer Energie zu decken ist und dass Eppingen sich schnell auf den Weg zu einer klimaneutralen Stadt machen muss.

Doch darf beste landwirtschaftliche Ackerfläche für erneuerbare Energie und in diesem Fall für eine rund 46 Hektar große FFPV-Anlage verwendet werden? Oder muss die Kommune dafür nicht geeignetere Flächen suchen, die eventuell kleiner und von der Bodenbeschaffenheit nicht so wertvoll sind? Hat die Gewinnung erneuerbarer Energie Vorrang gegenüber der Produktion von Lebensmitteln, die gerade in der aktuellen Krisensituation immer wichtiger wird? Ist Agri-Fotovoltaik (Agri-PV), also ein Verfahren zur gleichzeitigen Nutzung von Flächen für die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion, in dieser Region möglich und sinnvoll? Und was ist mit Solaranlagen auf den "Dächern von Eppingen" oder sogar Solarpanels an den Häuserwänden?

Eine fachkundige Einführung zu den Themen Flächennutzung, Zulässigkeit von FFPV-Anlagen in Grünzügen sowie Flurbilanz gab es von Susanne Gold und Marianne Schmid vom Landwirtschaftsamt des Landratsamtes. Im Klimaschutzgesetz des Landes sei ein Mindestmaß von zwei Prozent festgelegt worden, dass innerhalb der einzelnen Regionen des Landes für Windkraft und FFPV-Anlagen verwendet werden soll. Bekanntlich sollen deswegen die Regionalverbände dafür Freiflächen prüfen und bereitstellen. "Im Außenbereich sind FFPV-Anlagen nicht privilegiert und benötigen einen Bebauungsplan", informierte Schmid: "Die Flurbilanz bewertet landwirtschaftliche Flächen nach natürlichen und landwirtschaftlichen Gesichtspunkten und dient als Entscheidungsgrundlage für unterschiedliche Planungen und zum nachhaltigen Schutz der landwirtschaftlichen Betriebe, der Böden und der Kulturlandschaft."

Daher seien Grünzüge von FFPV-Anlagen oder Ansiedlungen freizuhalten. Ausnahmen gibt es zwar, aber hochwertige landwirtschaftliche Flächen seien dennoch ausgeschlossen. Über eine geplante Änderung des Regionalplans könnte man eine großflächige FFPV jedoch umsetzen, wenn ein regionaler Mehrwert durch Wertschöpfung, Innovation oder besondere Flächeneffizienz nachgewiesen werden würde.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden Megawatt-Zahlen verglichen, Vorteile von Biogasanlagen erörtert, Probleme mit der Überlastung des Stromnetzes hinterfragt, die Frage des Rückbaus der Anlage wurde in den Raum gestellt und eine "ganzeinheitliche Betrachtungsweise" des Themas gefordert. "Diese Denkweise fehlt dem Land Baden-Württemberg", kritisierte SPD-Stadtrat Reinhard Ihle. Sein Fraktionskollege Hartmut Kächele berichtete, dass man die Windenergie auch in Eppingen nochmals neu bewerten wird. Daniel Knoll, der im Auftrag der Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau vor Ort war und seit vielen Jahren für Solarprojekte verantwortlich ist, wünschte sich ein schnelles Handeln zum Wohl der nächsten Generation. Auch Peter Wieser (Grüne) betonte die dringend notwendige Energiewende mit Solar- und Windkraft.

Immer wieder wurde die Größenordnung der geplanten 46 Hektar hinterfragt. Zudem besteht die Sorge, dass später Landwirte Fläche für derartige Projekte abgeben müssten, die das gar nicht möchten. Diplom Agrar-Ingenieur Dr. Hans-Jörg Gebhard sprach bei der Energiewende von "Flickschusterei" der Regierung, die die "Entscheidungen abdrücken" würde. Kächele vermutet, dass im Gemeinderat wohl keine einstimmige, aber eine mehrheitliche Entscheidung über die FFPV-Anlage getroffen wird: "Das wird einigen gefallen, anderen nicht. Aber das sind wir ja gewohnt."