Eppingen. (rnz) Der verkaufsoffene Sonntag zur Eppinger Kirchweih findet laut Mitteilung der Stadtverwaltung auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Die Veranstaltung zieht Jahr für Jahr große Menschenmengen zum Flanieren, Bummeln und Einkaufen in die Eppinger Innenstadt. Es präsentieren sich Einzelhändler und lokale sowie regionale Aussteller und Dienstleister in den Straßen, ein vielfältiges Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung. Insbesondere die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, die "3G"-Kontrolle sowie die Datenerhebung würden bei der zzu erwartenden Besucherzahl eine besondere Herausforderung darstellen.

"Die Absage ist in vielerlei Hinsicht bedauerlich, aber auch in diesem Herbst unausweichlich und absolut richtig. Wir sehen uns in der Verantwortung, unser Möglichstes zum Schutze der Gesundheit aller zu tun", äußerte sich Oberbürgermeister Klaus Holaschke.

Die Landesregierung hat inzwischen die Corona-Verordnung zum 16. September aktualisiert. Demnach gelten Krämermärkte als festgesetzte Märkte nach der Gewerbeordnung, und die Pflicht zur Datenerhebung entfällt. Der geplante Kirchweih-Krämermarkt am Montag, 4. Oktober, der im Vergleich zum verkaufsoffenen Sonntag keine übermäßig großen Personenansammlungen verursacht, kann damit unter Einhaltung der aktuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln stattfinden. Zur Sicherheit aller Beteiligten werden die Besucher dringend gebeten, den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.