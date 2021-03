Unmittelbar am Kreisverkehr am östlichen Elsenzer Ortseingang will der Discounter Netto eine Filiale bauen. Bislang liegt die Nahversorgung der Wohngemeinde in den Händen von einem Direktvermarkter, zwei Bäckereien, einem Metzger und einem Dorfladen. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Der Gemeinderat hat am Dienstag einhellig einem Baugenehmigungsverfahren zugestimmt, dem große Bedeutung für den Stadtteil Elsenz zugemessen wird: Der Discounter Netto will dort in absehbarer Zeit eine Filiale am Ortseingang errichten, was die Nahversorgung in der Wohngemeinde deutlich verbessern würde – zumal die Filiale voraussichtlich täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein soll. Die bisherigen Lebensmittelanbieter im Ort, beispielsweise der "Dorfladen", bekommen damit jedoch starke Konkurrenz.

"Wir sind insgesamt sehr froh darüber, dass wir an diesem Punkt angekommen sind", sagte Bürgermeister Peter Thalmann und nahm damit Bezug auf die schon lange währenden Verhandlungen, in deren Verlauf sich Netto zeitweise bereits wieder zurückgezogen hatte. Nun aber will der Discounter doch in Elsenz bauen, das Gelände von der Stadt kaufen und einen entsprechenden Durchführungsvertrag mit der Kommune schließen. Der Gemeinderat hat am Dienstag die planungsrechtlichen Verfahrensschritte eingeleitet, die für den Bau notwendig sind. Bis alles abgearbeitet ist und die Bagger anrücken, wird es aber wohl noch einige Monate dauern.

Die Filiale selbst wird dann allerdings vermutlich schnell stehen, da auch Netto meist Marktgebäude "von der Stange" baut. Lediglich die Nähe zur Elsenz, die westlich des Ortsrandes ihren Ursprung hat und sich nahe der Grundstücksgrenze vorbeischlängelt, könnte eine verfeinerte Planung hinsichtlich des Grundwasserstandes und des Hochwasserschutzes nötig machen. Bauträger ist die GmbH "projekt-invest" aus Lahr.

Der vorgesehene Standort liegt am östlichen Ortseingang, unmittelbar beim Kreisverkehr, und ist bislang eine Wiese, die im Mischgebiet liegt und auf der daher das Vorhaben grundsätzlich zulässig ist. Allerdings überschreitet das Vorhaben die bisher festgesetzten Baugrenzen, weshalb nun mit einem neuen, vorhabenbezogenen Bebauungsplan die baurechtliche Grundlage für das gesamte Plangebiet geschaffen werden soll. Eine langwierige Umweltprüfung ist wegen der geringen Größe der Fläche hingegen nicht notwendig. Gleichwohl will die Stadtverwaltung den Belangen Natur, Arten- und Landschaftsschutz ein besonders Augenmerk widmen. Ebenso soll geprüft werden, inwieweit der Fahrzeugverkehr der Discounter-Kunden das gegenüberliegende Wohngebiet "Freudenhälde" beeinträchtigt.

Netto will in dem neuen Markt, wie in allen seinen Filialen, Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs anbieten, und zwar – wegen der rechtlichen Größenbeschränkung – auf ganz knapp unter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Als "sehr wichtig für die Nahversorgung in Elsenz" bewertete Bürgermeister Thalmann das Vorhaben, das auch einen Back-Shop oder ein Bäckereicafé beinhalten soll.

Der Bauplatz ist etwa einen halben Hektar groß, sodass neben dem eigentlichen Marktgebäude auch rund 30 Parkplätze angelegt werden können. Die Zufahrt soll an der Straße "Im Streitland" gebaut werden.

Von der Netto-Unternehmenszentrale war am Mittwoch keine Antwort zu Planungsdetails, Baukosten und Zeitablauf zu erhalten.