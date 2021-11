Eppingen-Mühlbach. (jubu) Zwei teils schwer verletzte Mopedfahrer sind die Folge eines Unfalls, der sich infolge eines weiteren Unfalls am Sonntagabend bei Mühlbach ereignet hat.

Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Kleinkraftrad-Fahrer kurz vor 18 Uhr die K3510 in Richtung Sulzfeld befahren, als der Fahrer des vorderen Krads unmittelbar nach einer Kuppe stark abbremsen musste. Dies erkannte der nachfolgende Kradfahrer zu spät, fuhr seinem Vordermann auf und kam zu Fall. Grund für das Bremsmanöver war ein verunfalltes Auto auf der Straße, das kurz zuvor mit einem Wildtier kollidierte.

Die beiden jungen Biker zogen sich teils schwere Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Kreisstraße an der Landkreisgrenze war am Abend längere Zeit gesperrt.