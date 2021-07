Eppingen. (RNZ) Ein mobiles Impfteam aus dem Kreisimpfzentrum (KIZ) in Ilsfeld-Auenstein bietet in der kommenden Woche weitere Möglichkeiten für Erstimpfungen ohne Terminvereinbarung an. Das teilte der Landkreis Heilbronn am Freitag mit. Der ersre Termin ist am Mittwoch, 21. Juli, am Impfstand Kaufland Eppingen. Am Donnerstag, 22. Juli, am Impfstand am Parkplatz Tripsdrill in Cleebronn, findet der nächste Termin statt.

Das Team ist jeweils in der Zeit von 9:30 bis 16 Uhr vor Ort. Impfberechtigt sind alle Personen ab 12 Jahren. Geimpft wird mit dem Impfstoff Johnson & Johnson (ab 18 Jahren) und einer begrenzten Anzahl an BioNTech für Erstimpfungen von Kinder- und Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahre. Bei einer Impfung mit Johnson & Johnson ist nur eine Impfung notwendig.

Mitzubringen ist ein Ausweisdokument, die Versichertenkarte und - falls vorhanden - der Impfausweis. Der Termin für die Zweitimpfung der 12- bis 18-Jährigen wird direkt vor Ort vereinbart. Das Impfangebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Sollte aufgrund des hohen Andrangs eine Impfung nicht am gleichen Tag durchgeführt werden können, erhalten die Personen auf Wunsch einen Ersatztermin. Das Angebot gilt nicht für vorgezogene Zweitimpfungen. Wer eine Zweitimpfung erhalten möchte, kann über die Internetseite des Landkreises Termine buchen.