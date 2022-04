Von Angela Portner

Eppingen. Da steht er nun und zieht im grünen Kleid, geschmückt mit bunten Eiern, wehenden Bändern und opulenten Schleifen alle Blicke auf sich: der Osterbrunnen auf dem alten Marktplatz in der Altstadtstraße. Ein "Nei’gschmeckter", denn eigentlich stammt der farbenfrohe Brauch aus dem Frankenland und kam erst zu den Heimattagen 2007 in die Fachwerkstadt. Inzwischen stehen allein in der Kernstadt drei davon, aber auch in den Ortsteilen sind die kreativen Landfrauen jedes Jahr damit beschäftigt, ihre Brunnen majestätisch zu krönen und damit den Frühling einzuläuten.

Wegen der Pandemie mussten die Eppinger und ihre Gäste zwei Jahre auf den üppigen Osterschmuck verzichten. Nun konnten die Landfrauen endlich wieder loslegen, und man merkt ihnen an, wie froh sie darüber sind. Einen ganzen Nachmittag haben die Mitglieder unzählige grüne Sträußchen aus Grünschnitt gebunden. In früheren Jahren konnten sie das in der großen Halle des Bauhofes machen. Weil die jetzt aber erst am Nachmittag zugänglich gewesen wäre, musste man auf die Scheune der Familie Schlimm ausweichen. Mit frisch gebackenen Schneckennudeln und Kaffee sei es dort dann aber noch gemütlicher zugegangen, erzählt Vereinsvorsitzende Stefanie Mayer-Ullmann. Für Erheiterung habe abschließend auch die Wolke aus Saharastaub gesorgt, die sich nach dem Zusammenkehren des Grünschnitts über den Köpfen zusammenbraute.

Am großen Brunnen bei der Ratsschänke stehen zwei Säcke mit duftenden Sträußen aus Thuja und Buchs. Fünf Frauen turnen um die geschmiedete Krone herum und binden die grünen Büschel mit Blumendraht geschickt um das Metall – dicke und dünne, schmale und ausladende. Dann treten sie ein paar Schritte zurück und stellen ernüchtert fest, dass das Ergebnis ihren hohen Ansprüchen keinesfalls gerecht wird. "Es muss doch nicht so perfekt sein", wiegelt Evi Kobold ab, bevor sie sich der mehrheitlichen Kritik ergibt. Flugs schwingt sie sich in die Kronenmitte und rückt dem Wildwuchs mit der Schere zu Leibe. Aber erst, als aus dem zotteligen Grün wieder ein Kreuz geworden ist, sind die Damen zufrieden: "Passt!"

"Wir können schaffen und schwätzen", erklärt Doris Schmid und bringt alle mit einem Witz über den Aprilscherz eines Ehepaares zum Lachen. Daneben gibt es den neusten Tratsch und jede Menge Nachfragen hinsichtlich der Gesundheit von Ehemännern, dem jetzigen Wohnort von Kindern und Enkelkindern oder dem Stand kommender Vereinsaktivitäten. Mayer-Ullmann will die Zeit nutzen, um die Eierketten in den Säcken zu überprüfen. Doch beim Herausziehen machen sich viele selbstständig und kullern über die Straße.

Mit der passenden Anordnung des Kronenschmucks beginnt dann der wohl schwierigste Teil der Aktion, denn dabei prallen die verschiedensten Vorschläge im Sekundentakt wortstark aufeinander: Binden wir links- oder rechtsherum? Die Roten von oben nach unten, oder doch lieber waagerecht, im Wechsel mit den Gelben? Bald wird klar, dass Demokratie nicht nur Geduld, sondern vor allem Zeit kostet, denn wenn man keine Lösung findet, mit der alle leben können, müsste das, was bereits hängt, wieder abgenommen und anders angeordnet werden.

Jetzt ist aber erst einmal Pause. Nachdenken. Plan machen. Die Sonne scheint, aber es ist ziemlich kalt. Ilse Stier von der gegenüberliegenden Bäckerei bringt frisch gebrühten Kaffee und Nussecken. Dazwischen mischt sich der kräftige Duft des Grünschnitts. Immer wieder wandern die Blicke der Frauen zum halbfertigen Brunnen, und Schmid resümiert kopfschüttelnd: "Alles gar nicht so einfach."

Als die Tassen leer sind, verstummen die Diskussionen schlagartig. Eifrig wird drauflosgewickelt, bis die letzte Eierkette ihren Platz gefunden hat. Riesige, sumpfdottergelbe Schleifen komplettieren die majestätische Krone. Zwei Fußgänger bleiben stehen und loben: "Das habt ihr toll gemacht."