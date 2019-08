In die Idee um die Einrichtung des Fachmarktzentrums an der Mühlbacher Straße (ehemals Edeka) kommt Bewegung. Der Investor, die Krause-Gruppe aus Bayreuth, hat vor drei Wochen Bauantrag gestellt, und die neuen Mieter stehen fest. Foto: Angela Portner

Eppingen. (apo) Seit zwei Jahren macht das Gelände, auf dem früher der alte Edeka stand, einen müden Eindruck. Der Billig-Bekleidungsmarkt "Kik", der Schuhhändler Deichmann und das Schmuckgeschäft und Tatoo-Atelier "AteM" sind und bleiben auch weiterhin ansässig, ziehen aber kaum Kaufkraft in die Fachwerkstadt. Auf dem riesigen Parkplatz herrscht gähnende Leere, und die Bürger fragen sich, was aus der Idee des Fachmarktzentrums wird?

Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Am ersten Juli hat die Krause-Gruppe aus Bayreuth, die für das Projekt verantwortlich zeichnet, einen Bauantrag gestellt. Als erster Schritt müsste der Abbruch des Anbaus erfolgen, in dem die Büro- und Sozialräume des alten Edeka untergebracht waren. Auch Grenzbereinigungen und Innenumbau könnten bereits in den nächsten Wochen beginnen. Da das Gelände als Sonderbaugebiet zählt, fehlt jedoch noch der Bebauungsplan. In dem wird definiert, welche Nutzungssortimente im künftigen Einkaufszentrum angesiedelt werden sollen.

Um herauszufinden, was sich die Einwohner an zusätzlichen Geschäften wünschen, wurde vor zwei Jahren eine Bürgerumfrage gemacht. Dem Begehren nach einem Fastfood-Anbieter erteilte die Stadt wegen des erwartbaren Müllaufkommens eine Absage.

Die Verhandlungen mit einer Schweizer Modekette scheiterten, weil diese die bereits in Deutschland bestehenden Filialen im vergangenen Jahr an einen Investor verkaufte. Ein anderer Anbieter fiel wegen finanzieller Probleme aus. Der Moderiese "C&A" hatte kein Interesse an einer Niederlassung in Eppingen.

Inzwischen ist die Modekette "Takko" im Gespräch, deren Angebot sich ebenso im unteren Preissegment befindet. Erfüllt wird außerdem der Wunsch nach einer weiteren Drogeriekette, mit der der Mietvertrag seit langem in trockenen Tüchern ist. Auf 1000 Quadratmetern wird ein "dm"-Markt einziehen. Dritter im Bunde wird eine Filiale des "Tedi"-Euro-Shops, der ein großes und günstiges Schreibwaren-, Bastel- und Dekosortiment anbietet.

Im Gespräch ist ein Fertigstellungstermin Ende nächsten Jahres. Ob das bei der Größenordnung des Projektes realistisch ist, bleibt abzuwarten. Bürgermeister Peter Thalmann verweist auf die Gartenschau 2021, an die das Gelände des Fachmarktzentrums grenzt. Es liegt in unmittelbarer Nähe zur Elsenz und muss entsprechend angeschlossen werden. Hierfür muss die Stadt noch Grundstücke von privaten Eigentümern erwerben: "Mit ihnen stehen wir in Verhandlungen", sagte Thalmann.