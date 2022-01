Eppingen. (guz) Kein Druckfehler: Der Jahresabschluss 2014 des Stadt Eppingen hat Ende 2021 die Zustimmung des städtischen Rechnungsprüfungsamts (RPA) bekommen, somit die letzte Hürde genommen und ist förmlich beschlossen worden. Damit endet ein jahrelanges Hin und Her um das Zahlenwerk, das von Amtsleiter Alfred Keller mehrfach als "noch ausstehend" moniert und in Teilen beanstandet worden war. Er hatte den Jahresabschluss erst von Mai bis Oktober 2021 prüfen können, also mit einer Verspätung von mehr als sechs Jahren – weil der Abschluss zuvor nicht vollständig vorlag. Am Ende dieser Prüfung hat er zwar nichts gefunden, was den gesamten Jahresabschluss ins Wanken gebracht hätte, in Einzelfällen sei die Feststellung von Sachverhalten jedoch durchaus von Bedeutung, heißt es in seinem Schlussbericht.

Für die Verwaltung ist es ein unangenehmes Thema, das manche lieber nicht-öffentlich diskutiert hätte. Keller mahnt fehlende Unterlagen und Abschlüsse jedoch auch in öffentlicher Ratssitzung an. Das ist schließlich sein Job, denn das RPA ist zwar Teil der Verwaltung, arbeitet aber "bei der Erfüllung der ihm zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden", wie in der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt festgelegt ist. Keller prüft also qua Amt und zum Wohl der Eppinger Bürger, ob die Verwaltung ihrer Stadt ihre Aufgaben rechtmäßig, sparsam und wirtschaftlich erledigt. Freunde macht man sich damit selbstredend eher wenige, zumal das RPA mit sehr weitreichenden Rechten ausgestattet ist und faktisch in fast alle Dokumente Einsicht nehmen und alle Räume der Verwaltung betreten darf. Fakt ist aber auch, dass das RPA chronisch unterbesetzt ist und zeitweise nur aus Keller selbst bestand, was zwischenzeitlich auch von der Rechtsaufsichtsbehörde moniert wurde. Derzeit ist eine zusätzliche Halbtagsstelle ausgeschrieben, aber noch nicht besetzt.

Die fachlichen Differenzen zwischen RPA-Leiter Keller und Kämmerer Tobias Weidemann, die bei einzelnen Sachverhalten wiederholt zutage traten, sind zwar nur etwas für haushaltstechnische Insider, haben aber mitunter erhebliche Brisanz, weil es um viel Geld geht, beispielsweise die Debatte über die Nutzungsdauer des städtischen Kanalnetzes oder der Streit, ob eine 900.000-Euro-Investition in den Kläranlagenfaulturm als Neubau oder als Sanierung zu bilanzieren ist.

Der nun geprüfte Jahresabschluss 2014 hat deshalb einen herausragenden Stellenwert, weil die Haushaltsführung in jenem Jahr auf die doppelte Buchführung Doppik umgestellt wurde. Das wiederum machte eine Eröffnungsbilanz nötig, in der sämtliche materiellen und immateriellen Besitztümer der Stadt aufgeführt sind – insgesamt rund 11.000 Einzelposten, für die ein Gesamtwert von 173,6 Millionen Euro ermittelt wurde. Die Arbeiten an dieser Eröffnungsbilanz waren für die Stadtkämmerei so umfangreich, dass das Mammutwerk, wie berichtet, erst Ende 2019 vom Gemeinderat beschlossen werden konnte.

Weil die Eröffnungsbilanz und der 2014er-Haushalt quasi die Grundlage aller folgenden Haushalte sind und mitunter erstmalige Geschäftsvorgänge einleiten, legte Keller "besonderen Wert auf nachhaltige Strukturen", wie er in seinem Prüfungsbericht schreibt. Nicht unerwähnt lässt er die aus seiner Sicht "sehr konstruktive und zielführende" Zusammenarbeit mit den zuständigen Mitarbeitern des Geschäftsbereichs Finanzen.

Zu beanstanden hatte Keller dennoch manches. So wurden dem Prüfbericht zufolge in der Anlagenbuchhaltung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (SEE) Mängel festgestellt, die von der Kämmerei derzeit näher geprüft werden. Es geht um unbebaute Grundstücke, die möglicherweise umgebucht werden müssen, was wiederum den Jahresabschluss 2020 verändern könnte. Außerdem moniert das RPA, dass die Stadt kein digitales Grundstücks- und Gebäudemanagement betreibt, was die Prüfung erschwert. Zwar sieht man auch beim städtischen Liegenschaftsamt die Vorteile eines solchen Systems, die Einführung ist aber aufwendig und wird nur mittelfristig angestrebt.

Einige der von Keller beanstandeten Buchungen sollen nun im Jahresabschluss 2015 korrigiert werden, für andere, beispielsweise zur Verrechnung technischer Sanierungen in den Hallenbädern in Eppingen und Mühlbach, ist es bereits zu spät. Die Bäder sind Anfang 2015 auf den Eigenbetrieb Energie und Verkehr (EVE) übergegangen, und eine nachträgliche Korrektur wäre zu aufwendig. Die Kämmerei hat Keller zufolge aber zugesichert, "künftige Investitionen nach den Bilanzierungsgrundsätzen zu erfassen und zu bewerten".

Auf Drängen des RPA wird die Stadt zudem ihre Inventurrichtlinien überarbeiten, denn eine jährliche Bestandsaufnahme des Inventars gibt es bislang nur in Teilbereichen. Keller hatte mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Verwaltung, die "längst überfälligen Inventuren" im gesetzlich vorgegebenen Zeitraum durchzuführen und ein vollständiges Inventar zu erstellen habe.

Kein gutes Zeugnis stellt das RPA der Kommune bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen aus, weil Unterlagen einzelner Vergabeverfahren unvollständig waren, teilweise sogar ganz fehlten. Allerdings war die zentrale Beschaffungsstelle der Stadt – von ihr werden beispielsweise Soft- und Hardware, Kopierer und Drucker bestellt – auch zeitweilig vakant; seit sie wieder besetzt ist, zeige sich eine deutliche Besserung, merkt Keller an. Er weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass der Jahresabschluss 2014 jegliche Steuerungsfunktion verloren habe, weil er mit so großem zeitlichen Verzug vorgelegt wurde. Daher könne auch der Rechenschaftsbericht "seiner eigentlichen Bedeutung nicht mehr gerecht werden".