Viele Menschen warteten am Dienstag vor der Eppinger Stadthalle vergebens auf eine spontane Impfung, weil nur 120 Impfdosen zur Verfügung standen. Bei der nächsten Aktion am kommenden Freitag sollen nun Nummern ausgegeben werden. Foto: Helmut Pitz

Von Armin Guzy

Eppingen. Lange Schlange, lange Gesichter – und der Eingang bewacht von einem trägen "Bürokratie-Monster": Die erste, eigentlich wohlmeinend niederschwellig angelegte Impfaktion eines Mobilen Impfteams der Stadt- und Landkreis-Kliniken (SLK) in der Eppinger Stadthalle ist am Dienstag ziemlich desaströs verlaufen. Viel Impfwillige mussten nach langem Warten in der Kälte ohne den erhofften Piks wieder gehen. Ihr Unmut beschäftigte wenige Stunden später und genau am Ort des Chaos’ dann auch den Gemeinderat. Oberbürgermeister Klaus Holaschke zeigte Verständnis für die Verärgerung. Bei der nächsten Aktion am Freitag, die um 10 Uhr beginnt, sollen nun Nummern für die voraussichtlich maximal 100 Impfdosen an die Wartenden ausgegeben werden.

Bei aller Wut der Wartenden zeigt die Angelegenheit aber auch, wie groß derzeit die Nachfrage nach einer Impfung ist – und wie begrenzt die Möglichkeiten solcher To-Go-Aktionen sind. Erst am vergangenen Freitag hatte OB Holaschke bekanntlich angekündigt, er werde nichts unversucht lassen, schnell unkomplizierte Impfangebote zu schaffen. Und im Gegensatz zu bereits über die kommenden Wochen ausgebuchten Angeboten in Kommunen in anderen Landkreisen war die Aktion in Eppingen tatsächlich niederschwellig, weil ohne Termin möglich. Nur: Dass die Diskrepanz zwischen angebotenen Impfstoffdosen und Impfwilligen entsprechend groß sein wird, war zu erwarten. Darauf vorbereitet waren aber offenkundig weder das Mobile Team noch die Stadtverwaltung, deren Ordnungsdienst-Mitarbeiter dann auch den Frust der Wartenden abbekamen. Dennoch: Es tut sich etwas in Eppingen, und das schneller als anderswo. Und dass etliche der Wartenden dafür teils lange Anfahrten in Kauf genommen hatten, erinnert an die Anfänge Ende 2020, als die ersten Vakzine gegen Corona verfügbar waren.

Der Ittlinger Architekt Helmut Pitz und seine Frau Bruni gehörte zu jenen, die am Dienstag zwar früh da waren, aber dennoch in die Röhre schauten. Kurz nach 9 Uhr hatten sie sich für eine Booster-Impfung in die Schlage eingereiht – allerdings war die zu diesem Zeitpunkt schon fast 200 Meter lang, wie Pitz schildert. Zunächst habe man noch muntere Gespräche geführt, in der Erwartung, dass es bald vorangeht, doch irgendwann habe seine Frau dann gesagt: "Der Mann mit Hut an der Tür ist immer noch derselbe wie vorhin." Kein WC, außer ein paar eilends aus der Stadthalle herbeigeschafften Stühle kaum Sitzgelegenheiten, dafür aber eisige Temperaturen: Am Ende gingen die Pitzes ohne Impfung, aber reichlich frustriert – wie viele an diesem Vormittag. "Wenn man so viel Werbung macht, muss man das besser organisieren", findet Pitz.

Unter den Wartenden war auch Stadtrat Jens Mühling. Er hatte sich, wie er bei der Ratssitzung am selben Abend schildert, bereits eineinhalb Stunden vor dem Start der Aktion eingefunden und lobte die Aktion grundsätzlich und auch den Umgang der Ordnungsamt-Mitarbeiter mit der Misere. Dass es nicht rund lief, lag seiner Meinung nach "nur an der Organisation der Daten(-Erfassung). Der Mann vor mir war eine Viertelstunde bei der Dateneingabe", kritisiert er den Bürokratieaufwand.

Ordnungsamtsleiter Günter Brenner berichtet, dass nur die ersten 120 Interessenten zum Zuge kamen und die Aktion eigentlich schon vor 11 Uhr zu Ende war, weil nicht mehr Impfdosen zur Verfügung standen. Es sei "ein Ärgernis" gewesen, räumt er ein.

Im Gegensatz zum Nachschub versiegte der Andrang der Impfwilligen aus allen Altersschichten allerdings nicht. Pitz schätzt deren Zahl in der Spitze auf mindestens 700. Der Architekt nutzte die Wartezeit, um mit vielen zu sprechen und die Situation fotografisch festzuhalten. Besonders bitter ist, das geht aus seinen Notizen hervor, dass in der Schlange auch einige bislang Ungeimpfte standen, also Menschen aus genau der Gruppe, der man es so einfach wie möglich machen will, sich doch noch impfen zu lassen. Auch Stadtrat Mühling berichtet von einigen, die sich offenbar mit Johnson & Johnson impfen lassen wollten, weil dieses Vakzin nur einmal verabreicht werden muss.

Pitz’ Aufschrieb, der der RNZ vorliegt, zeigt außerdem, dass etliche der Wartenden nicht aus dem Verwaltungsraum kamen, sondern aus dem Raum Sinsheim, aus Bad Schönborn und anderen Kommunen. Auch mit fünf rumänischen Arbeitern, die von ihrem Arbeitgeber zum Impfen an die Stadthalle geschickt wurden, hat Pitz gesprochen, ebenso mit einem Eppinger Seniorenehepaar, dessen Sohn auf Krücken gestützt dabei war – er musste nach zwei Stunden in der Kälte heimgebracht werden. Zwei Herren vom Ordnungsamt hätten dann gegen 10.30 Uhr verkündet, dass nur 100 bis 120 Impfdosen vorhanden seien. Viele seien daher empört über den Verlauf der Aktion gewesen, berichtet Pitz: "Das ist, wie wenn man zu einer Feier einlädt, aber die Würste vergessen hat."