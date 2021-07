Von Armin Guzy

Eppingen.Eppinger Grundschüler posten im Klassenchat bearbeitete Bilder von Grabsteinen, Achtjährige sitzen bis spät nachts vor dem Computer, in Sozialen Netzwerken wird mehr beleidigt und sexuelle Gewalt ausgeübt, und einige Kinder und Jugendliche haben so massive Selbsttötungsgedanken, dass teilweise mehrwöchige stationäre Aufenthalte in Fachkliniken nötig sind: Die Bilanz der Eppinger Kinder- und Jugendförderung über die zurückliegenden 15 Monate hat im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats große Betroffenheit erzeugt. Von einem "relativ dramatischen Bericht" sprach Grünen-Stadtrat Peter Wieser, Jörg Haueisen (FBW) von "erschreckenden Fallzahlen" und der Lehrer Reinhard Ihle (SPD) berichtete aus seiner beruflichen Sicht (nicht an einer Eppinger Schule): "Ich kann fast alles davon bestätigen."

Es war absehbar: Neben den seit Jahren anhaltenden gesellschaftlichen Veränderungen, etwa die nicht selten finanziell unumgängliche Berufstätigkeit beider Eltern, die Scheidungsrate, die zunehmende Digitalisierung und die wachsende Armut, waren die vergangenen Monate zusätzlich von Corona geprägt: Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas, verstärkt bereits vorhandene Probleme deutlich und schafft neue, resümierten Jugendreferent Andreas Fischer und Nadine Stark, Geschäftsbereichsleiterin bei der Diakonischen Jugendhilfe Heilbronn (DJHN).

Die gemeinnützige GmbH ist im Auftrag der Stadt seit vielen Jahren für die Kinder- und Jugendhilfe in Eppingen zuständig, derzeit mit 5,2 Vollzeitstellen. Das Fazit von Stark und Fischer: Die Lebensqualität der rund 2600 Kinder und Jugendlichen in Eppingen hat sich durch viele Maßnahmen, die gegen die Pandemie ergriffen wurden, nachweislich verschlechtert. Immer mehr von ihnen fühlen sich schon in jungen Jahren psychisch be- und auch überlastet und zeigen teilweise Verhaltensauffälligkeiten, die in etwa der Hälfte der Fälle so gravierend sind, dass sie behandelt werden müssen. Auch Corona-Todesfälle in der Familie und das Erleben der eigenen Machtlosigkeit spielen dabei eine Rolle, zumal Jugendliche an den Entscheidungen in der Corona-Zeit nicht beteiligt wurden. Den ersten Lockdown haben die meisten noch gut weggesteckt, den zweiten deutlich schlechter. Fischer sprach von Fällen der Vereinsamung und Orientierungslosigkeit und davon, dass manches nun erst wieder lernen müssten, sich in die Klassengemeinschaft einzufügen.

Das Jugendreferat hat in den vergangenen Monaten über viele Kanäle versucht, den Kontakt zu den Jugendlichen zu halten, was aufgrund der Rahmenbedingungen nicht einfach war. Hinzu kamen viele Anfragen auch von Eltern, die mit ihrer neuen Rolle als "Ersatzlehrer" im Homeschooling überfordert waren und deren Kinder schnell jegliche Lernmotivation verloren. Alleine 119 Problemfälle führt der Bericht für den Bereich Fernlernen auf. Hinzu kommen psycho-soziale Auffälligkeiten in 58 Fällen und 13 Selbsttötungsabsichten oder Selbstverletzungen. 45 Eppinger Kinder zeigten in den zurückliegenden 15 Monaten einen so "exorbitant erhöhten Medienkonsum", dass sie in Gefahr waren, gänzlich in die digitale Welt abzudriften. Zudem suchten Kinder oder Eltern 57 Mal das Gespräch wegen ihrer prekären familiären Situation und 47 Mal bei allgemeinen Erziehungsfragen.

Als sehr bedenklich wird die auf 25 gestiegene Zahl der Fälle gesehen, in denen Kinder und Jugendliche körperlicher, verbaler oder sexueller Gewalt ausgesetzt waren oder diese auf andere ausübten – zu allermeist in der Netz-Anonymität. "Viele Eltern wissen nach wie vor wenig oder nichts über die Aktivitäten ihrer Kinder im Internet", betonte Jugendreferent Fischer.

"Wir sollten Haushaltsmittel und Personal zur Verfügung stellen", forderte Wieser – einen Tag, nachdem er an der Gedenkfeier für Werner Weickum teilgenommen hatte, der vor 25 Jahren in Eppingen von jungen Neonazis worden ist. Wieser erinnerte daran, dass damals nicht rechtzeitig eingeschritten wurde, und dass heute noch "viele ziemlich lang auf Hilfe warten müssen", vor allem bei psychischen Erkrankungen. Es sei wichtig, "gezielt zu helfen, bevor es zu spät ist", befand auch Haueisen, und Ihle zeigte einen weiteren Aspekt auf: "Viele Eltern machen sich Sorgen, was im Herbst sein wird. Auch da ist die Stadt gefragt, Antworten zu bieten."

Die DJHN will nun versuchen, über Förderprogramme an mehr Personal zu kommen, angesichts des Mangels eine "Fachkräfteoffensive" starten und für die Jugendlichen zudem neue Möglichkeiten und Orte zur Begegnung schaffen, auch mit erlebnispädagogischen Angeboten. Schüler-Cafés, offene Jugendforen, auch in den Stadtteilen, und eine Hausaufgabenbetreuung im Jugendzentrum sind angedacht. "Wir werden nicht im Büro sitzen und warten, bis jemand kommt, sondern proaktiv auf die jungen Menschen zugehen und den Kontakt suchen", versprach Fischer. Eines sei aber inzwischen auch klar: "Wir kennen längst noch nicht alle Auswirkungen der Pandemie auf die jungen Menschen. Aber wir nehmen bereits jetzt wahr, dass die Probleme in ihrer Komplexität zugenommen haben und wir uns noch mit einer Dunkelziffer an Problemlagen auseinandersetzen müssen."