Nilgänse und ihre zahlreichen Nachkommen sind am Mühlbacher See seit drei Jahren ein Ärgernis. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen-Mühlbach. Manche Besucher des Mühlbacher Sees wünschen sich vermutlich, das Kinderlied "Fuchs, du hast die Gans gestohlen" möglichst schnell zu hören – und am besten im Chor. Andere werden sich an den Maßnahmen stören und auf die Stadtverwaltung schimpfen: "Wie kann man nur ... " Wenn Gegner und Liebhaber der zweifellos schön anzuschauenden Nilgänse aufeinandertreffen, ist das Verständnis für die Position des jeweils anderen meist gleich null.

Am Badesee zeigt sich das Spannungsfeld seit drei Jahren im regelmäßigen Schimpfen einer- und im regelmäßigen Füttern andererseits, wobei die Schimpfenden vor allem angesichts der Hinterlassenschaften der Gänse auf Liegewiese und im See eindeutig in der Mehrheit sind. Aber auch Naturschützer sind beim Anblick der Nilgans nicht erfreut. Die invasive Vogelart vermehrt sich nicht nur rasant, sondern verdrängt vor allem die heimischen Wasservögel und ist dabei nicht zimperlich: Mühlbacher Fischer berichten, dass aggressive Elterntiere schon Stockenten mit ihren Flügeln erschlagen hätten. Fakt ist: Der Bestand an Stockenten am See ist merklich zurückgegangen.

Acht Meter überbrückt – Problem gelöst, hofft man bei der Stadt. Foto: Stadt Eppingen

Weil die Nilgans nur von Anfang September bis Mitte Januar gejagt werden darf, und das auch außerhalb des bebauten Bereichs, ist ihr bislang nur schwer beizukommen. In Mühlbach fühlt sich die Vogelart, die ursprünglich aus Afrika stammt, offenbar besonders wohl, hat sie hier doch eine kleine Insel ganz für sich alleine – und die ist eben unerreichbar für ihre einzigen Fressfeinde Fuchs und Marder. Bislang zumindest, denn seit vergangenem Donnerstag überbrücken zwei miteinander verschraubte Bohlen die acht Meter breite Wasserkluft zwischen Insel und Ufer und dem nahen Wald. Die Stadt hat mit diesem bauhofgemachten Brückenschlag gleichsam eine Einladung an Fuchs und Marder ausgesprochen: Kommt und holt sie euch – und stellt das natürliche Gleichgewicht wieder her.

Mühlbachs Ortsvorsteher Theo Antritter beobachtet die Nilgans-Population seit 2019 und berichtet von aktuell neun Küken, die vor etwa einer Woche geschlüpft sind – wie schon im vergangenen Jahr. "Die Eltern sind aggressiv und passen auf. Die bringen alle durch", benennt er die fehlende natürliche Bestandsregulierung als Problem.

Mitte vergangener Woche hatten sich Antritter, Ordnungsamtsleiter Günter Brenner, Peter Powalla vom Fischereiverein mit Jagdpächter Harald Holz, der Wildtierbeauftragten des Landkreises Julia Meny und mit dem Biologen Jürgen Hetzler getroffen, der auch Mitglied im Ortschaftsrat ist, und einen Lösungsversuch per Holzsteg beschlossen.

"Das natürliche Gleichgewicht von Jäger und Beute am See wird damit verbessert", heißt es vonseiten der Stadt. "Wir mussten was tun, das nimmt überhand", sagt auch Antritter. Denn das Problem mit den Gänsefäkalien und dem aggressiven Verhalten der Gänse wird bald wieder auf die Kommune zukommen, dann nämlich, wenn sinkende Corona-Zahlen wieder einen Badebetrieb zulassen, worauf alle hoffen.

Parallel zum Brückenversuch weist die Stadtverwaltung auf das bestehende Fütterungsverbot hin. Leider würden immer wieder Verstöße dagegen festgestellt. Antritter bringt es auf den Punkt: "Manche schimpfen, andere füttern", äußert er sein Unverständnis. Aber wenn demnächst wohlgenährte Füchse am Seeufer gesichtet werden, wird das Schimpfen vielleicht bald leiser – zumindest von dieser Seite.