Löschübung beim Recyclingunternehmen Alba in Eppingen: Angenommen wurde ein Feuer, das durch einen Kabelbrand in einer offenen Lagerhalle ausgelöst wurde und sich zu einem Großschadensereignis entwickelte. Foto: Detlef Brötzmann

Von Detlef Brötzmann

Eppingen. (db) Mit Bedacht ausgewählt war der Einsatzort für die Großübung des Führungsstabes des Landkreises Heilbronn, an der sechs Feuerwehren beteiligt waren. Neben der Gesamtwehr der Stadt Eppingen kamen Einsatzkräfte aus Bad Rappenau, Brackenheim, Leingarten, Lauffen und Neckarsulm sowie zwei Umweltschutzfahrzeuge des Landkreises zum Einsatz.

Ort des angenommenen Szenarios war das Recyclingunternehmen Alba am östlichen Ortsrand Eppingens. Dort war es in der Vergangenheit mehrfach zu Bränden gekommen, zuletzt im Mai dieses Jahres. Altbatterien oder Gasbehälter in zusammengepressten Schrottfahrzeugen sowie Pentan als Kühlmittel in neueren Kühlschränken sind potenzielle Gefahrenquellen, weiß Geschäftsführer Thomas Dietershagen. Beim Szenario am Samstagvormittag wurde jedoch ein Feuer angenommen, das durch einen Kabelbrand in einer offenen Lagerhalle ausgelöst wurde.

Als künstlicher Übungsrauch über der Halle aufstiegt, ertönt die Alarmsirene auf dem Betriebsgelände. Aufgrund potenzieller Brandgefahren unterhält das Unternehmen, das rund 100 Mitarbeiter am Standort Eppingen beschäftigt, eine eigene Löschgruppe mit 20 Personen. Dieser gelang es jedoch nicht, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen. So wurde die Feuerwehr Eppingen alarmiert, die mit der Stadtwehr und den Löschzügen Nord und Süd anrückte.

Der Feuerwehrführungsstab Heilbronn hatte nun aber keine einfache Löschübung angesetzt, sondern einen Krisen- beziehungsweise Katastrophenfall. Das Konzept, das kurz zuvor im Bauhof Eppingen besprochen wurde, sah ein Schadensereignis vor, das über ein lokales Feuer hinausging, weil die Flammen auf die Landmaschinenhalle eines benachbarten Unternehmens übergriffen, so das Szenario.

Aufgrund der enormen benötigten Wassermengen wurde der Wasserförderzug aus Bad Rappenau angefordert, der eine Schlauchleitung zur Elsenz hin aufbaute. Dabei nutzte dieser eine unter dem Bahndamm liegende Rohrleitung, an der die Schläuche beidseitig angeschlossen wurden. Aufgrund des niedrigen Wasserstandes verzichtete die Einsatzleitung jedoch auf die Wasserentnahme aus dem Wasserlauf und zapfte stattdessen einen Hydranten an. Wie seitens der Feuerwehr jedoch versichert wurde, hätte das Wasser der Elsenz aber ausgereicht.

Außer der Brandbekämpfung wurden Maßnahmen bei Auftreten einer Rauchgaswolke geübt. Bei ungünstigen Windverhältnissen wäre eine Gefährdung der westlich des Brandortes liegenden Wohngebiete und des Schulzentrums nicht auszuschließen. Auch die Wasserverschmutzung war Übungsgegenstand. Mit der Übung wurden die Mitglieder des Führungsstabes vor eine Großschadenslage gestellt. Neben den obligatorischen Löschübungen wurde dazu ein Katastrophenszenario angenommen, das der Führungsstab in der Theorie durchzuspielen hatte. Dabei fungierte ein speziell ausgerüsteter Lkw des Landkreises Heilbronn als Einsatzleit- und Koordinationszentrale mit speziell geschultem Personal.

Bei Brandeinsätzen hat normalerweise der örtliche Kommandant die Einsatzleitung. Werden jedoch weitere Organisationen wie das Technische Hilfswerk und Rettungsdienste hinzugezogen, kann diese der örtliche Kommandant nicht mehr alleine bewältigen. Daher wird ein Führungsstab des Landkreises gebildet, dem Vertreter dieser Organisationen angehören.

Wie Pressesprecher Volker Lang nach Ende der Übung mitteilte, sprach Kreisbrandmeister Uwe Vogel von einer interessanten, aber auch anspruchsvollen Übung. Eines der Ziele war dabei die nahtlose Übergabe von der lokalen Einsatzleitstelle der Eppinger Wehr an den Einsatzleitwagen des Landkreises. Insgesamt kam man zu sehr guten Erkenntnissen. Die von den Übungsbeobachtern festgestellten Auffälligkeiten sollen in einer Folgebesprechung aufgearbeitet werden, um das Einsatzkonzept weiter zu verbessern.

Auch die Firma Alba nutzte die Übung, um ihre internen Abläufe zu verbessern. Hervorgehoben wurde jedoch, dass es sich bei den angenommenen Szenarien lediglich um hypothetische Vorfälle handelt, deren Größenordnung für den typischen Geschäftsbetrieb des Unternehmens nicht wahrscheinlich sei.