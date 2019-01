Von Christiane Barth

Eppingen-Elsenz. Gesundheit und Glück: Das sind die wichtigsten Güter für die Lakota-Indianer. Und für Monika Bloch aus Elsenz. Sie fühlt sich seit ihrer Jugend zu Indianern hingezogen, gerade verbrachte sie 16 Tage in South Dakota, wo die Kultur der amerikanischen Ureinwohner bis heute ihre Spuren hinterlassen hat.

Eine "Regenbogentrommel" - wie sie das überdimensionale Instrument nennt, das in ihrem Eigenheim steht - ist für Monika Bloch nun viel mehr als nur eine aufgespannte Schwingungsmembran, die gut als Schlaginstrument taugt: "Wenn man sich unter die Trommel legt, spürt man eine gewaltige Energie." Ob man dafür empfänglich ist oder nicht, spiele dabei keine Rolle. Die 60-Jährige begab sich nun auf eine Selbstfindungsreise zu einer Kultur, die sogenannten heiligen Ritualen viel Bedeutung beimisst, wo wildem Salbei heilsame Kräfte zugeschrieben werden und wo die Menschen zum großen "Powwow" - einer Gemeinschaftsveranstaltung der nordamerikanischen Indianer, um zu tanzen, zu singen und die Kulturen zu ehren - zusammenkommen.

Den Steinkreis in ihrem Garten bezeichnet Monika Bloch als "ältestes Symbol der Menschheit" und "heiligen Kreis des Lebens". Fotos: Christiane Barth

Das Holz der Trommel besteht aus einer Pappel: "Dieses symbolisiert für mich die Leichtigkeit des Seins", erklärt Monika Bloch. Die Haut des Instruments stammt von einem Wasserbüffel: "Der steht für die Herzensenergie."

Monika Bloch ist offen für spirituelle Strömungen, die sich mit Schamanismus befassen. "Mir geht es darum, das alte Wissen der Urvölker nun der heutigen Zeit anzupassen." Wie sie das macht? Sie "übersetzt", vermittelt, nennt sich "spirituell", will dieses Adjektiv jedoch positiv assoziiert wissen: "Es gibt viele Religionen und Glaubenssätze, aber es gibt nur eine Sonne, und die scheint für uns alle," sagt die 60-Jährige, die bereits mehrfach in die USA gereist ist, dort Begegnungen hatte mit Menschen, die "heilige Pfeifen" aus Stein mit einem Büffelkopf am Stielende rauchen.

"Jeder ist ein Teil des großen Ganzen, vergleichbar mit einem Puzzle, deshalb ist es wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen", ist sie überzeugt. "Kein Mensch ist mehr wert als der andere, wir können nur bei uns selbst anfangen, etwas zu ändern", unterstreicht sie ihre Bemühungen, Respekt und Toleranz für Andersartigkeit zu vermitteln.

Die Kultur der Menschen in den USA, die die "weiße Büffelfrau" ehren - eine sogenannte "Lichtgestalt", die den Lakota vor mehr als tausend Jahren erschienen sein soll - lässt die Elsenzerin nicht mehr los. Monika Bloch, die nicht nur rosige Zeiten durchlebte, gab sich damals selbst ein Versprechen: "Ich habe mir geschworen, künftig in erster Linie die Sonnenseiten des Lebens wahrzunehmen." Seither arbeitet sie mit Medizinrädern, also Steinkreisen, und mit der Trommel. Dafür muss sie nicht 7500 Kilometer überwinden. Beides hütet sie in ihrem Haus in Elsenz. "Medizinräder sind eines der ältesten Symbole der Menschheit. Sie beschreiben den heiligen Kreis des Lebens."

Als Umzäunung ihres Steinkreises dienen auf Kunststoffplane gemalte Bilder ihrer Reisen zu den Indianern: Etwa bizarre Felsstrukturen in den US-Nationalparks oder Fotos von Wölfen und Steinadlern. Denn wie dieses Symbol der Freiheit schlechthin hat auch Monika Bloch längst die Fesseln verkrusteter Konventionen gesprengt: "Ich gehe meinen eigenen Weg und ermuntere jeden, ebenfalls den Mut dazu zu finden."