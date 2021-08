Von Angela Portner

Eppingen-Elsenz.Es war eine blitzschnelle Entscheidung: Als Annette Bender von Ortsvorsteher Mike Frank gefragt wurde, ob sie den Seekiosk übernehmen will, hat sie sofort zugesagt. Am 10. Juli bekam sie die Schlüssel, und bereits einen Tag später schloss sie damit die Türen für die Gäste auf – zunächst einmal mit ganz kleiner Karte, aber für den Anfang hat es gereicht. "Alles eine Frage der Organisation", sagt sie, lächelt und schaut zufrieden über die vollbesetzen Tische.

Das Wetter passt. Viele kommen mit den Fahrrädern, manche auch zu Fuß. In den Ort ist es ja nicht weit. Mangels anderer gastronomischer Möglichkeiten treffen sich hier, am beliebten Badesee und am Kiosk, auch viele Einheimische. Dass keiner mit der Karte an die Tische kommt, scheint niemanden wirklich zu stören. Das Glas Bier, der Kaffee oder auch die Cola für die Kleinen ist ja schnell an der Theke selbst abgeholt. Die Pizza-Variationen und Flammkuchen – auch vegetarisch – sind tiefgefroren und müssen nur aufgebacken werden. Würstchen und Fleisch brutzeln auf dem Grill, und wenn das Essen fertig ist, dann wird es "selbstverständlich" von den Mitarbeitern an den Tisch gebracht.

Vorwiegend junge Leute – 15 an der Zahl – tun hier stundenweise Dienst. In der Regel sind es Schüler und Studenten, die einfach Spaß an dem Job haben und froh sind, sich ein paar Euro zusätzlich zum Taschengeld oder zum mageren Studentensalär erarbeiten zu können. Die wenigsten bringen Erfahrungen aus der Gastronomie mit. Sie müssen erst lernen, dass der Gast hier noch König ist. Nicht einfach, aber machbar. Da Bender halbtags berufstätig ist, zwei Kinder und den Haushalt managt, kann sie nicht durchgehend vor Ort sein. Sie setzt auf Kommunikation, Vertrauen und Eigenverantwortung.

Regional, nachhaltig, wirtschaftlich. Ob ihr Konzept aufgeht? "Wir sind noch in einer Lernschleife", sagt Bender, die im ersten Schritt die Qualität sicherstellen will. Dazu gehört auch, dass die Gäste wissen, woher die Lebensmittel kommen, die da auf dem Teller landen. Beliefert wird der Kiosk von den beiden heimischen Metzgereien, die Backwaren kommen von den Bäckereien Deusch und Stier, das Eis vom Bauernhof Sorg, der Wein von den beiden Elsenzer Winzern, Hochprozentiges von der örtlichen Brennerei Opitz und das Bier von der Palmbräu-Brauerei.

Die Stadt hatte den Kiosk vor anderthalb Jahren aufwendig für 250.000 Euro modernisiert. Bereits bei der ersten Ausschreibung der Bewirtschaftung hatte Bender, unterstützt von ihrem Mann Georg, ihren Hut in den Ring geworfen. Damals hatte jedoch eine Mitbewerberin, die bereits über gastronomische Erfahrungen verfügte, mit ihrem Konzept mehr überzeugt.

Allerdings haperte es anschließend wohl mit der Umsetzung: Gegenseitige Beschuldigungen von Pächterin und Stadtverwaltung und zahllose Beschwerden seitens der Gäste führten letztlich zur Auflösung des Pachtverhältnisses zum 30. April. Weil auch eine andere Lösung scheiterte, verzichtete die Stadt auf eine erneute Ausschreibung. Die Saison hatte schließlich längst begonnen, und viele vermissten den zwar rundum erneuerten, aber bis Juli eben unbewirtschafteten Kiosk.

Nun aber läuft es wieder, und "es läuft wirklich gut", freut sich Bender, die ihren Kiosk Lago 15 getauft hat. Jeden Tag gehen Reservierungen ein, auch für größere Gesellschaften. Immer wieder klingelt das Telefon, und Leute fragen nach, ob geöffnet ist. Ist es, und zwar jeden Tag von 11 bis 22 Uhr. Nur wenn das Wetter schlecht und keine Besserung zu erwarten ist, bleibt der Laden zu. Auch wenn es Bender und ihrem Mann nicht darum geht, hier das große Geld zu machen: Draufzahlen wollen sie dabei natürlich nicht.