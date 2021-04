Kraichgau/Eppingen-Elsenz. (fsd) Das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn hat den evangelischen Kindergarten im Eppinger Stadtteil Elsenz geschlossen. Grund dafür ist womöglich die vermehrte Anzahl an Neuinfektionen mit einer Corona-Mutation, dies teilt die Stadt mit. Wie lange die Einrichtung geschlossen bleibt, ist unklar. "Aktuell sondiert das Gesundheitsamt das Infektionsgeschehen im Kindergarten", heißt es in einer Mitteilung.

Der Ausbruch in Elsenz macht sich auch bei den Corona-Fallzahlen bemerkbar. Im täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises verzeichnet Eppingen, Stand Donnerstag, 15.30 Uhr, einen Zuwachs um zehn Fälle auf nun 40 Fälle. Zwei neue Fälle sind auch in Kirchardt hinzugekommen. Dort sind momentan 21 Menschen Corona-positiv. Einen Rückgang um drei Fälle gibt es hingegen in Bad Rappenau. Die Kurstadt meldet momentan 37 Infizierte. Unverändert ist die Lage in Ittlingen (neun) und Gemmingen (zwölf Fälle). Siegelsbach ist nach wie vor Corona-frei.