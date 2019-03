Eppingen. (pol/mare) Wenig Beute machten Einbrecher, die zwischen Montag und Donnerstag in den Kiosk am Mühlbacher See eingebrochen sind. Das berichtet die Polizei.

Die Unbekannten brachen die Eingangstür auf und gelangten so ins Innere. Sie stahlen ein Sparschwein mit ein wenig Bargeld mit. Der Sachschaden ist deutlich höher als der Wert der Beute.

Eine Sauerei hinterließ einer der Einbrecher auch. Er benutzte die Toilette und beschmierte die Wand mit Kot.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug am Seekiosk gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262/60950, entgegen.