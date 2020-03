Von Armin Guzy

Eppingen. Geschätzt 380.000 Euro Baukosten für eine knapp vier Meter lange Feldwegbrücke? Sowohl die Summe als auch die Sinnhaftigkeit der Maßnahme sorgten am Dienstag für Erstaunen und Skepsis im Technischen Ausschuss des Gemeinderats. "Mir ging’s genauso", räumte Bürgermeister Peter Thalmann ein, nachdem Andreas Oechsner (CDU) die "saumäßig große Zahl für so ein Bauwerk" kritisiert hatte.

Am Ende der Diskussion empfahl der Ausschuss dem Gemeinderat zwar die Zustimmung, signalisierte der Verwaltung aber zugleich den dringenden Wunsch, nicht noch mit weiteren Projekten dieser Art überrascht zu werden und stattdessen nach Einsparmöglichkeiten zu suchen.

Vorangegangen war ein ausführlicher Vortrag von Bauingenieur Hermann Rothenhöfer, der die Brücke geprüft und ihr ein schlechtes Zeugnis ausgestellt hat: Der Zustand des Bauwerks, das im Gewann "Hinter der oberen Mühle" den Hilsbach überspannt und dessen Baujahr unbekannt ist, wurde zwar noch nicht als "ungenügend", aber bereits als "nicht ausreichend" der zweitschlechtesten Kategorie zugeordnet. Würde nichts gemacht, müsste die Brücke in absehbarer Zeit für motorisierte Fahrzeuge gesperrt werden, verdeutlichte Rothenhöfer und listete als Schadensbilder unter anderem Lochfraß an den Walzenträgern, Abplatzungen, Feuchtstellen im Beton und Ausbrüche auf.

Sein Schluss: Eine Sanierung ist nicht wirtschaftlich. Sinnvoller ist ein Neubau, der dann – allerdings im Gegenwert eines Einfamilienhauses – breiter und stabiler ausgeführt werden kann. Denn, auch das kam mehrmals zur Sprache: Hauptverursacher für die Schäden sind Landwirte mit ihren Traktoren und landwirtschaftlichen Gespannen, die den Feldweg als Haupterschließungsroute für zahlreiche Äcker oft befahren. "Die Brücken halten einfach den auf sie wirkenden Kräften der großen Landwirtschaftsfahrzeuge nicht mehr Stand", sagte Thalmann und machte damit auch deutlich, dass die Brücke am Kiesgrabenweg nicht die einzige ist, die saniert oder neu gebaut werden muss: "800 Meter weiter (im Gewann Schleifmühle beim Geflügelhof Pfefferle) haben wir das gleiche Schadensbild."

Mehr noch: Auch die beiden Brücken, die unweit der beiden beschriebenen Bauwerke über den Mühlgraben führen, müssten eigentlich erneuert werden. Außerdem weiß derzeit offenbar noch niemand so recht, welche Brücken in den nächsten Jahren ebenfalls noch für viel Geld saniert oder neu gebaut werden müssen. Daher forderte Hartmut Kächele (SPD) die Verwaltung auf, eine Brückenliste zu erstellen und zu prüfen, welche davon tatsächlich noch gebraucht werden: "Damit wir wissen, was auf uns zukommt."

Um Geld zu sparen, sollen die beiden Brücken über den Mühlgraben nun ersatzlos abgerissen werden. Da der Mühlgraben schon seit Jahren keine Funktion mehr erfüllt, soll der Graben an den Stellen, an denen heute die maroden Brücken stehen, verfüllt und damit überfahrbar gemacht werden. Etwa 50.000 Euro soll das jeweils kosten. Ob die Brücke über den Hilsbach im Gewann Schleifmühle tatsächlich erneuert werden sollte, wurde bei der Aussprache am Dienstag zumindest in Zweifel gezogen. Der Geflügelhof sei auch über andere Wege erreichbar, hieß es.

Die Ausschussmitglieder machten sich die Empfehlung nicht leicht und suchten nach Einsparmöglichkeiten und Alternativen. Landwirt Reinhard Keller (CDU) sagte, dass er keine 5,5 Meter Breite und auch kein Geländer brauche, und sein Parteikollege Oechsner brachte eine günstigere Rohrbauweise ins Spiel, die aber, sagte Rothenhöfer, an dieser Stelle wegen des schlechten Untergrundes nicht funktioniere. Außerdem verdeutlichte der Bauingenieur, dass es nur dann etwa 20 Prozent Fördermittel gebe, wenn die neue Brücke, die aufwendig mit Pfählen gegründet werden müsste (dann aber auch "100 Jahre" halten soll), nach dem aktuellen Stand der Technik und außerdem breiter und belastbarer gebaut wird.

Letztlich gab die verkehrstechnische Bedeutung der Brücke für die Landwirtschaft den Ausschlag für die Zustimmung, zumindest dieses Bauwerk zu erneuern. Da es sich aber abzeichnete, dass sich das Thema Brückensanierungen zu einer Daueraufgabe entwickeln könnte, versprach Bürgermeister Thalmann, nach Einsparmöglichkeiten zu suchen und alternative Szenarien erarbeiten zu lassen. Falls der Gemeinderat zustimmt, wird die Maßnahme aus dem laufenenden Haushalt finanziert. Ein "Überbrückungskredit" ist offenbar nicht nötig.