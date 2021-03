Von Armin Guzy und Angela Portner

Eppingen. Arnold Lehrer war ein stiller Beobachter, ein Sammler, ein Archivar kleiner, für viele eher unnütz erscheinende Dinge am Wegesrand, dessen Geschichte er durch seine Betrachtung, durch seine wertschätzende Präsentation für Andere sichtbar machte. Seine insgesamt 16 Einzelausstellungen stießen stets auf große Resonanz, zuletzt die Ausstellung "Fundstücke", die 2018 in der Rathausgalerie zu sehen war. Am 30. Januar ist der Künstler gestorben. Die Stadt will im künftigen Bürgerhaus "Schwanen" an sein künstlerisches Schaffen und sein ehrenamtliches Engagement erinnern.

"Für viele war Arnold Lehrer ein wertvoller Freund, bescheiden und hilfsbereit, nachdenklich und kreativ", heißt es in der Ratsvorlage zur Begründung der Würdigungspläne. Der Gemeinderat begrüßte das Vorhaben einstimmig; die fünf Fraktionsmitglieder der Grünen enthielten sich bei der Abstimmung allerdings – nicht wegen Bedenken gegen den Künstler selbst, sondern weil sie sich eine andere, modernere Form der Präsentation seiner Werke wünschen.

Unklar ist noch, ob der Künstler mit einer Arnold-Lehrer-Galerie im Eingangsbereich des Anbaus gewürdigt wird, oder mit einem Arnold-Lehrer-Zimmer im künftigen Seniorencafé im Erdgeschoss des Altbaus. Noch zu Lebzeiten wollte der Künstler seine Werke einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Acht Holzschnitte hat die Stadt bereits angekauft und im Alten Rathaus ausgestellt. Nun sollen weitere Arbeiten und Druckstücke im Bürgerhaus eine neue Bleibe finden.

Lehrer wurde 1938 in Glöckelberg im Böhmerwald geboren und 1946 zusammen mit seiner Mutter von dort vertrieben. Sein Vater blieb nach dem Krieg verschollen. Über verschiedene Lager kamen Mutter und Sohn im September 1946 nach Eppingen und fanden hier eine neue Heimat. Bis der gelernte Vermessungstechniker zum ersten Mal ein Schnitzmesser in die Hand nahm, sollte es aber noch Jahrzehnte dauern. Erst im Alter von 41 Jahren wurde der talentierte Autodidakt künstlerisch tätig. Inspiriert wurde Lehrer durch sein großes Vorbild, den Holzschnitzer und Grafiker HAP Grießhaber (1909-1981).

Seine bevorzugten Kommunikationsmittel waren abstrahierende Holzschnitte, Zeichnungen und Collagen. Zu seinen Erstlingswerken gehören die Wandmalereien im Chorturm der katholischen Kirche. In den folgenden Jahren schuf der heimatverbundene Künstler zahlreiche weitere Arbeiten, darunter viele Holzschnitte mit Fassadenmotiven aus der Fachwerkstadt. Auf seinen Streifzügen durch die Kraichgauer Natur hat er alles zusammengetragen, was seinen Blick gefangen nahm, was im Moment des Findens eine Stimmung, ein Gefühl in ihm weckte.

Lehrer setzte mit seinen Zeichnungen und Arrangements die Vergänglichkeit der Natur aussagekräftig in Szene. Museumsleiter Peter Riek bescheinigte ihm einst ein "drittes Auge" und eine besondere Beziehung zu Bäumen: "Wenn er über sie spricht, dann ist es fast, als würde er über einen lieb gewordenen Menschen sprechen." Die Heimatfreunde haben seine Arbeiten im 13. Band ihrer "Besonderen Reihe" veröffentlicht.

Mit dem Verkauf seiner Kunst unterstützte Lehrer Eppinger Vereine, Kirchen oder andere Institutionen. 1983 beteiligte er sich mit dem Verkauf des Holzschnittes "Rettet die Alte Universität" an der Spendensammlung zur Sanierung des stadtbildprägenden Gebäudes. Nach dem Brandanschlag auf die Raußmühle 2005 half er über den Verkauf des Werkes "Kornsieb", die Folgen der Zerstörung im und am Gebäude abzufedern.

Aber auch die katholische Stadtkirche in Eppingen, die Heilbronner Kilianskirche und die Mühlbacher Orts-Chronik wurden von ihm unterstützt. Jahrzehntelang engagierte sich Lehrer im Beirat der Heimatfreunde und im Turnverein, half ehrenamtlich im Museum "Zeugnisse religiösen Volksglaubens" und zeigte Kindergartenkindern, wie man Holzschnitte anfertigt und druckt.