Eppingen-Richen. (guz) Die Hiobsbotschaft für Richen kam am Dienstagnachmittag: Die seit Jahren geforderte Ortsumfahrung ist auch nach erneuter und vertiefter Prüfung nicht in den Maßnahmenkatalog des Landes zum Generalverkehrsplan aufgenommen worden. Das hat das Landesverkehrsministerium auf eine Anfrage des Eppinger CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Michael Preusch geantwortet, der dann seinerseits die Presse informierte und die Absage außerordentlich bedauerte. "Die Westumfahrung von Richen ist für mich das einzig schlüssige Konzept für eine erfolgreiche Dorfsanierung", stellte er klar.

Dass auch die meisten anderen vom Ministerium geprüften Neubaumaßnahmen eine Absage erhalten, macht die Causa für die lärm- und verkehrsgeplagten Richener wohl kaum erträglicher. Und für Ortsvorsteher Giselbert Seitz, der seit Jahrzehnten für die Ortsumfahrung kämpft, ist die Antwort auch ein persönlicher Tiefschlag. Er sprach gegenüber der RNZ von einer "tiefen und schweren Enttäuschung".

Erst 2035 wird voraussichtlich ein neuer Generalverkehrsplan auf den Weg gebracht. Bis dahin wird also in Sachen Umfahrung in Richen nichts geschehen – zumindest nicht, sofern sich in den kommenden Jahren keine "neue Erkenntnisse oder räumliche Entwicklungen ergeben", wie das Verkehrsministerium schreibt. Frühestens 2025 wird neu "evaluiert". In dieser Legislaturperiode sei mit der Umfahrung nicht mehr zu rechnen, steht in der Antwort an Preusch, die der RNZ vorliegt.

"Da interessieren offenbar keine Fakten", drückte Ortsvorsteher Seitz sein Unverständnis aus. Er erinnere sich noch gut, schildert er im Gespräch mit der RNZ, wie er 2006 mit Landespolitikern am geplanten Streckenverlauf stand und ihm gesagt wurde, dass die Maßnahme bald umgesetzt werde. "Richen war lange ganz vorne mit dabei", blickt Seitz zurück. Passiert ist jedoch nie etwas. Selbst Lösungsvorschläge in kleinerer Dimension hatten keine Chance, und seither hat sich das Verkehrsaufkommen fest verdoppelt. "Anderswo wird gebaut – und zwar bei viel weniger Verkehr", schimpfte Seitz.

Diesen Umstand erwähnt auch der FDP-Landtagsabgeordnete Georg Heitlinger, der ebenfalls eine Anfrage in dieser Sache gestellt hat, aber offenbar etwas später als Preusch, weshalb er am Dienstag noch auf eine Antwort wartete. Er nennt die Absage "ein Drama", betont, "das gehört schon längst gemacht" und führt die Ortsumgehung Osterburken-Adelsheim an, an der seit November 2020 gebaut wird. Dass Richen auf der Autobahnzubringer-Strecke liegt, täglich 10.000 bis 12.000 Fahrzeuge durch den Ort rollen, darunter zahlreiche Lkw, und die Einwohner nun weitere Jahre damit leben müssen, ist für Heitlinger "ein Unding". "Bis da etwas passiert, bin ich in Rente", vermutet der 51-Jährige.

Ortsvorsteher Seitz will sich nun mit seinem Ortschaftsrat besprechen. "Normalerweise müsste man jetzt sagen: ‘Die Ortsumfahrung ist für uns gestorben. Jetzt müssen wir uns was anderes überlegen‘". Für September war eigentlich ein Treffen mit Verkehrsminister Winfried Hermann geplant – ob es dafür nun noch einen Grund gibt, ließ Seitz offen. Vielleicht müsse man lauter werden, um gehört zu werden, sagte er und stellte mit großem Bedauern fest: "Der ehrliche Weg (durch die Instanzen) war nicht erfolgreich. Wir brauchen eine andere Strategie!" Aus Termingründen war am späten Nachmittag keine Stellungnahme von der Eppinger Verwaltungsspitze mehr zu erhalten.