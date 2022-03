Von Armin Guzy

Eppingen/Stuttgart. Wildlebend, herrenlos und streng geschützt – und das auch weiterhin: Nachdem sich die Mehrheit der Abgeordneten im Stuttgarter Landtag am vergangenen Donnerstag gegen eine Jagd auf Biber ausgesprochen hat, zeigte sich der Eppinger FDP-Abgeordnete Georg Heitlinger enttäuscht. Er war maßgeblich an dem Antrag der FDP/ DVP-Fraktion beteiligt, der darauf abzielte, einerseits den Schutzstatus des Bibers herabzustufen und andererseits einen Entschädigungsfonds einzurichten, aus dem von Bibern verursachte Schäden finanziell ausgeglichen werden.

In der Debatte bezeichneten Redner von Grünen und CDU einen solchen Entschädigungsfonds als ungeeignetes Instrument, weil das Problem damit nicht gelöst werden könne. Die grün-schwarze Landesregierung setzt lieber auf finanzielle Unterstützung von Maßnahmen, die Schäden im Vorfeld verhindern sollen.

Dass die derzeit etwa 7500 Biber mitunter Schäden verursachen, bestritt niemand. Eine "Weiterentwicklung des "Bibermanagements", wie es die Liberalen beantragt hatten, wird aber von der Parlamentsmehrheit als nicht nötig erachtet. Stattdessen soll nun (ausgerechnet!) in Biberach an der Riss ein Modellprojekt gestartet werden, bei dem Erfahrungen im künftigen Umgang mit dem Großnager in Baden-Württemberg gesammelt werden sollen.

Heitlinger, der den Biber in Eppingen gleich mehrfach quasi "vor der Haustüre" erleben kann, äußerte gegenüber der RNZ sein Unverständnis über das Abstimmungsergebnis: Ziel des Antrags sei schließlich gewesen, den betroffenen Landwirten und Grundstückeigentümern zu helfen, erinnert er: "Wir wollten nur, dass ein Fonds installiert wird. Das Wie und Was hätte die Regierung völlig frei aushandeln können."

Im Grunde haben auch die Liberalen nichts dagegen, dass der imposante Nager im Land wieder heimisch geworden ist. Andererseits aber sei eine Umsiedelung oder in seltenen Fällen auch eine Bestandsverringerung angezeigt, wenn die Konflikte zwischen Mensch und Biber beziehungsweise der wirtschaftliche Schaden für die Allgemeinheit zu groß würden. "Letztlich kommen wir um eine Regulierung der Biberpopulation nicht herum und müssen über eine Aufnahme des Bibers ins Jagdrecht reden", drängt Klaus Hoher, der naturschutzpolitische Sprecher der FDP/DVP-Fraktion, der gemeinsam mit Heitlinger den Antrag auf den Weg gebracht hatte.

Einem solchen Ansinnen hatte das Umweltministerium jedoch mit Verweis auf EU-Recht schon zuvor eine Absage erteilt: Für eine Herabstufung des Schutzstatus – und somit letztlich auch für die mögliche Bejagung – sei ein Änderungsverfahren der Europäischen Kommission nötig, und "eine derartige Aktivität ist aktuell nicht erkennbar", schrieb das Ministerium in einer Stellungnahme zum Antrag der Liberalen.

Im Landkreis Heilbronn entwickelt sich die Population seit mehreren Jahren prächtig, auch in Bad Rappenau und Eppingen. Da die fleißigen Nager sich meist Reviere an Gewässern suchen, die ökologisch geschützt und ohnehin Überschwemmungsflächen sind, beispielsweise in der Elsenz-Aue zwischen Eppingen und Richen, verursacht er dort auch kaum Schäden – von ein paar gefällten Bäumen abgesehen. Unterm Strich nutzen die Aktivitäten des dämmerungsaktiven Baumeisters der Natur weit mehr, als dass sie schaden.

Anders sieht es jedoch aus, wenn sich Mensch und Tier zu nahe kommen, wie am längst auch überregional bekannten "Bibersee" zwischen Eppingen und Adelshofen. Dort hat eine Biberfamilie vor zwei Jahren Stämme und Zweige kunstvoll verwoben, so den kleinen Hilsbach aufgestaut und die vormalige Feuchtwiese nahe der Landesstraße in einen See verwandelt – zum Leidwesen der Besitzer der angrenzenden Wiesen und Felder und des knapp hundert Meter vom Damm entfernten Gehöfts. Wie mehrfach berichtet, hat die Stadt in Absprache mit dem Naturschutzbeauftragten letztendlich eine Drainage in den Damm eingebaut, um eine weitere Ausdehnung des Sees zu verhindern. Probleme macht der Biber aber inzwischen auch bei der Raußmühle; auch dort wurde nun eine Drainage gelegt, um die Felder zu schützen. Die Tiere zu fangen, zu verjagen oder gar zu töten, ist streng verboten.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich der Eppinger CDU-Landtagsabgeordnete und Naturschutzwart Dr. Michael Preusch am Bibersee einen Eindruck über die Aktivitäten der Familie und die Folgen verschafft – und sich anschließend in einer Pressemitteilung für die Einrichtung eines Fonds für Biberschäden ausgesprochen. Im Landtag enthielt er sich nun beim namentlichen Votum über den Antrag als einziger Unionsabgeordneter der Stimme. Im Gespräch mit der RNZ begründete er seine Zurückhaltung damit, dass ihm der FDP-Antrag "zu populistisch" und "zu kurzfristig gedacht" erschien und ein Fonds alleine die Probleme nicht lösen werde. Grüne und CDU wollen nun gemeinsam einen neuen Antrag schmieden, der zu einem ganzheitlichen Konzept führen soll.

Und die beiden weiteren Wahlkreisabgeordneten? Erwin Köhler (Grüne) stimmte gegen den Antrag, Dr. Rainer Podeswa (AfD) dafür, wobei seine Partei sogar schon 12.000 Exemplare im Land ausgemacht haben will, also eine wahre Biberflut, und eine schnellstmögliche Regulierung des Bestands fordert. Der Biber bleibt also auch in der Region nicht nur ein nage-, sondern auch ein politisch und gesellschaftlich spaltfreudiges Tier.