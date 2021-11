Von Angela Portner

Eppingen. Mehr als 50.000 Menschen erleiden jährlich in Deutschland einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Bei der Hilfeleistung zählt jede Sekunde, denn die Überlebenschance sinkt pro Minute um zehn Prozent. Defibrillatoren können Leben retten. Doch dafür müssen sie öffentlich und rund um die Uhr frei zugänglich sein.

Auf Anregung von Gemeinderätin Dr. Tatjana Hilker investiert die Stadt Eppingen nun in wetterfeste Außenboxen für die neun städtischen Geräte, die derzeit noch innerhalb von öffentlichen Gebäuden angebracht sind. Der erste automatisierte externe Defibrillator (AED) ist bereits unübersehbar am Rathaus im Durchgang zur Wilhelmstraße installiert.

Hintergrund > So hilft man bei einem Herzstillstand richtig: Im Notfall umstehende Menschen um Hilfe bitten und über die 112 einen Notruf absetzen. Ist die hilfsbedürftige Person nicht ansprechbar, muss sofort mit einer Herzdruckmassage begonnen werden. Währenddessen holt ein anderer Ersthelfer den [+] Lesen Sie mehr > So hilft man bei einem Herzstillstand richtig: Im Notfall umstehende Menschen um Hilfe bitten und über die 112 einen Notruf absetzen. Ist die hilfsbedürftige Person nicht ansprechbar, muss sofort mit einer Herzdruckmassage begonnen werden. Währenddessen holt ein anderer Ersthelfer den Defibrillator. Die grüne AED-Box lässt sich mit beiden Händen und einer kleinen Drehung leicht öffnen, und der gelbe Kasten kann entnommen werden. Bei fortgeführter Herzdruckmassage werden nun die seitlich am Defibrillator angebrachten Elektroden am nackten Oberkörper des Patienten angebracht: eine unterhalb des rechten Schlüsselbeins, die andere an der linken Brustkorbseite unterhalb der Achselhöhle. Stellt das Gerät Kammerflimmern fest, muss die Schocktaste gedrückt und damit ein Stromstoß ausgelöst werden. Es ist wichtig, dass dabei der Körper nicht berührt wird. Wenn ein Herzstillstand vorliegt, fordert das Gerät zur Herzdruckmassage auf. Dafür mit übereinandergelegten Händen 30 Mal den Brustkorb tief und kräftig eindrücken. Danach Nase zuhalten und zwei Mal beatmen. Diesen Prozess so lange fortführen, bis die Person wieder eigenständig atmet oder der Notarzt eintrifft. > Die Standorte der Defibrillatoren in Eppingen: Kernstadt: Rathaus, Stadthalle und Hardwaldhalle; Kleingartach: Stadthalle; Adelshofen: Dorfgemeinschaftshaus; Rohrbach: Gießhübelhalle; Mühlbach: Bürgerhalle; Richen: Burgberghalle; Elsenz: Mehrzweckhalle. (apo)

Die grüne Box mutet wie ein großes Bullauge an. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass es sich hier um ein lebensrettendes Gerät handeln muss. Damit es keinen Schaden nimmt, ist das Material wetter- und stoßfest. Ein UV-Filter schützt vor direkter Sonneneinstrahlung, wobei die Box idealerweise im Schatten installiert werden sollte. Der Innenraum ist beheizbar, was die Laufzeit des Akkus und die der Klebeelektroden enorm erhöht. Dank einer eingebauten LED-Beleuchtung ist der Wandkasten mit dem Defibrillator auch in der Dunkelheit schnell zu finden.

Seine Abdeckung lässt sich mit einer kurzen Drehung leicht öffnen. Danach ertönt ein Alarmsignal. Die Anwendung des innen liegenden, gelben Defibrillators ist nach dem Anschalten mit Ton und Bild selbsterklärend. "Da kann man gar nichts falsch machen", sagt Gemeinderätin Melanie Veith, die auch Vorsitzende des Elsenzer DRK ist.

Gemeinsam mit Hilker engagiert sie sich im Verein "Region der Lebensretter", der sich unter anderem dafür einsetzt, dass alle Defibrillatoren kartiert und die Standorte mittels einer Nothilfe-App angezeigt werden. Wichtig ist dabei die schnelle Zugänglichkeit der Geräte im Außenbereich, was wiederum Anforderungen an Material und Ausstattung der Wandboxen stellt. Die Vereinsmitglieder beraten Kommunen und Unternehmen bei der Auswahl und holen entsprechende Angebote ein. Der vom Verein empfohlene Wandkasten nennt sich Rotaid Solid und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Um einen hohen Wiedererkennungswert zu gewährleisten, soll dieser Typ idealerweise im gesamten Land eingesetzt werden. "Das sichert einen schnellen und reibungslosen Einsatz am Patienten", begründet Hilker. Wichtig sei das auch für die 236 Ersthelfer im Landkreis, die nach Absetzen des Notrufs über GPS geortet und zum Einsatzort geleitet werden.

Oberbürgermeister Klaus Holaschke dankte den beiden Gemeinderätinnen Hilker und Veith sowie dem Verein für ihr Engagement. Ihm sei bewusst, dass überall dort, wo sich Menschen aufhalten, auch Notfälle auftreten können. Ausdrücklich sprach er sich dafür aus, dass das Standort-Netz von Defibrillatoren in der Stadt weiter verdichtet werden müsse. Bis Ende des Jahres wird der Bauhof alle derzeit noch in den Gebäuden befindliche Geräte im Außenbereich installiert haben. Hilker macht deutlich, dass sich der Verein ausschließlich über Spenden finanziert. Bereits mit kleineren Beträgen könne also jeder mit dafür sorgen, Baden-Württemberg mit frei zugänglichen Defibrillatoren zur "Region der Lebensretter" zu machen.