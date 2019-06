Von A. Portner und A. Guzy

Eppingen. Einige Hausbewohner am Berliner Ring 21 gehen am Stock. Und gehörten damit fast einen Monat lang zu den Privilegierten. Wer hingegen auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen ist, war am Verzweifeln. Am 12. Mai hatte der Fahrstuhl des achtstöckigen Hochhauses seine Dienste versagt.

Umgehend meldeten einige der 27 Mietparteien den Defekt bei der GmbH, die im Auftrag des Eigentümers die Hausverwaltung übernimmt. Dann gingen die Tage ins Land - und vor allem die Senioren auf dem Zahnfleisch.

Aber auch fitte 30-Jährige klagten, wenn Einkäufe und Sprudelkästen in die Wohnung zu schleppen waren. Oder die jungen Eltern mit dem Kinderwagen. "Eine Unverschämtheit", schimpft eine Bewohnerin, und sie ist nicht die einzige, der der kaputte Lift und der Umgang der Hausverwaltung mit diesem Problem mächtig auf die Nerven gingen.

Weil dort, beim Heilbronner Ableger der Gesellschaft, die unter dem Dach einer der großen Banken im Land firmiert, trotz wiederholter Anrufe niemand zu erreichen gewesen sein soll - was mehrere Bewohner so erlebt haben wollen - ging schließlich jemand an die Öffentlichkeit. Die RNZ schaute sich am Dienstag im Haus um und telefonierte - ebenfalls zunächst vergeblich.

Vor Ort wird geschimpft, aber nicht jeder Mieter will damit zitiert werden. Anders Renate Glaw. Seit mehr als 40 Jahren wohnt die 86-Jährige in dem Haus. "So kann es nicht weitergehen", klagt sie.

Sieben Stockwerke muss sie bewältigen, um das Haus zu verlassen. Eingekauft wird nur das Notwendigste, denn sie muss es ja irgendwie in die Wohnung tragen und hat ein Malheur mit den Knien. Wasser gibt es nur noch aus dem Hahn, und als sie vor einigen Tagen eine Reise zum Klassentreffen antrat, hat sie ihren kleinen Koffer an verschiedenen Tagen nach und nach die Treppen hinuntergewuchtet.

Bei ihrer Rückkehr hat sie sich ein Taxi genommen. "Die Fahrerin hat mir dann das Gepäck hinaufgebracht", erzählt sie dankbar - in den siebten Stock, "wo die lahmen Enten wohnen", wie Glaw sich und ihre beiden betagten und bewegungseingeschränkten Nachbarinnen scherzhaft tituliert.

Es sei nicht das erste Mal, dass der Fahrstuhl steht. "Letztes Jahr im Mai waren es zehn Tage", erzählt Glaw. Und nachdem nun eine Firma zur Reparatur angerückt war, funktionierte der Lift nicht mal zwei Tage, dann blieb ein Bewohner darin stecken und es tat sich wieder: nichts.

Bis Mittwoch, als die RNZ dann doch die Hausverwaltung an die Strippe bekam und diese bei einem späteren Rückruf vermeldete, der Monteur des Herstellers sei auf der Anfahrt. "Der ist dann wohl der Held des Tages", schätzte die bei der Hausverwaltung für das Objekt Verantwortliche, "es ging halt nicht schneller."

Auch sie berichtete über den vergeblichen Reparaturversuch. Die mit der Wartung beauftragte Firma habe den Fehler nicht finden können, weil der Lift von einem anderen Hersteller gebaut wurde. Schließlich habe sich herausgestellt, dass ein Ersatzteil gebraucht wird, das aber erst bestellt werden muss.

"Wir haben Druck ausgeübt und das Ersatzteil sogar per Express bestellt", sagt die Mitarbeiterin, aber der Feiertag habe das Ganze dann noch etwas verzögert. Das Problem wird heute behoben", versprach sie am Mittwoch.

Tatsächlich arbeitete am Mittwochnachmittag ein Monteur des Liftherstellers vier Stunden lang, baute das neue Relais ein - und der Fahrstuhl funktionierte wieder. Allerdings machte der Fachmann wenig Hoffnung, dass dies von Dauer sein wird: Offenbar muss noch ein weiteres schadhaftes Relais ersetzt werden.

Dennoch zunächst eine halbwegs gute Nachricht, die aber für einige Bewohner deutlich zu spät kommt. Mancher hat schon über Mietminderungen nachgedacht und sich rechtlich beraten lassen.

Bei Störungen, so ist an der Fahrstuhltür zu lesen, könne man sich an den Störungsdienst einer Sinsheimer Firma wenden. Doch die angegebene Nummer ist nicht mehr gültig. Hier liegt offenbar manches im Argen. Gut, dass Hausbewohner Ivan Kem einen Notschlüssel für den Lift hat, falls mal wieder jemand stecken bleibt.

"Die (bei der Hausverwaltung, Red.) sind der Sache nicht gewachsen", vermutet Glaw. Sie sei zu alt, um wegen einer Kleinigkeit Krach zu machen, sagt sie, aber ein über Wochen hinweg funktionsuntüchtiger Fahrstuhl in einem Hochhaus sei eben keine Kleinigkeit, sondern eine massive Einschränkung. "Die wissen ja gar nicht, was das für uns Ältere bedeutet." Ihre Nachbarin komme überhaupt nicht mehr aus dem Haus.

Als zu erkennen war, dass das Liftproblem wohl nicht so schnell behoben sein wird, hatte eine Mieterin im vierten Stock einen Stuhl zum Verschnaufen vor die Tür gestellt. Andere kauften Lebensmittel für Nachbarn mit ein.

Der einzige Trost für die älteren Bewohner war und ist, dass die Hausgemeinschaft gut funktioniert. Glaw: "Wir helfen uns gegenseitig." Aber das sei bei einem solchen Problem eben nur begrenzt möglich. "Da fühlt man sich ausgeliefert und hilflos", ärgert sich die Seniorin. "Es geht doch hier um Menschen, nicht nur um eine Sache."