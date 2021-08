Von Angela Portner

Eppingen.Das Bürgerhaus zum Schwanen ist fertig, der angeschlossene Biergarten wird bei schönem Wetter bereits seit einigen Wochen bewirtschaftet. Innen besticht das historische Gebäude mit Funktionalität und sachlicher Eleganz. Zur feierlichen Eröffnung haben Oberbürgermeister Klaus Holaschke und Bürgermeister Peter Thalmann erstmals den Schlüssel umgedreht. Gemeinsam mit Ministerin Nicole Razavi vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen sowie rund 30 geladenen Gästen wurde das Ereignis mit Reden, Sekt und Häppchen gefeiert. Carolin und Adrian Fischer von der Musikschule unterhielten mit einem erfrischenden Mix aus spätromantischen und jazzigen Musikbeiträgen.

Architekten, Planer und Vertreter von Baufirmen blicken zufrieden auf das Erreichte, die Gäste bewundernd, die Verwaltung stolz. "Heute schlagen wir ein neues Kapitel auf", sagte Holaschke, der sich bei allen Beteiligten für Zusammenarbeit und Unterstützung bedankte. Er wünscht sich, dass das neue Gebäude zur "Guten Stube" der Stadt wird. Vor allem aber soll es ein Ort der Begegnung werden und die Gesellschaft zusammenführen.

Anlässlich der Einweihung des Bürgerhauses im ehemaligen Gasthaus „Schwanen“ trug sich Ministerin Nicole Razavi ins Goldene Buch der Stadt ein. Fotos: Angela Portner

Ein Blick in die Geschichte des Gebäudes zeigt, dass das auch früher schon so war. Ältere Bürger werden sich gern an die Tanzveranstaltungen im Schwanensaal erinnern. Jede Menge Feste – öffentliche und private – wurden unter der stuckverzierten Decke gefeiert. Im Erdgeschoss lud erst ein italienisches, später ein indisches Restaurant zum Schlemmen ein. Zuletzt unterhielt hier das Figurentheater sein Publikum. Während der Gartenschau wird es Prestigeobjekt: Der Treffpunkt Baden-Württemberg zieht ein.

"Sie haben alles richtig gemacht", lobte Razavi. Mit dem Bürgerhaus bekommen die Stadt und der Gemeinsinn ein neues Herz. Ein solches Haus gehört genauso zur "Daseinsvorsorge" wie Bäcker, Metzger, Ärzte oder Nahverkehr. Seit 120 Jahren ist das Haus eine Traditionsadresse. Doch es ist in die Jahre gekommen. Etwas "zerzaust und zerfleddert" kam es daher, bis die Stadt seine Potenziale erkannt und genutzt hat und den "Schwanen" durch die Sanierung wieder zu neuem Leben erweckte. Jetzt darf das Haus wieder ein Ort der Begegnung und des Austausches sein: "Wie wichtig das ist, ist uns spätestens mit der Pandemie bewusst geworden", sagte Razavi. Das Projekt steht beispielhaft für bereits abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen wie die des Bahnhofs, des Rössle-Areals oder der Neubebauung mehrerer Wohnhäuser in der Brettener Straße.

"Man muss zugreifen, wenn sich die Gelegenheit für einen Grundstückserwerb bietet", sagte Thalmann. Der Beschluss dazu war 2014 schnell gefasst, die Vorgabe zum Gastronomiebetrieb mit Biergarten klar formuliert, nur um die spätere Nutzung des Traditionshauses wurde im Gemeinderat gerungen. Im September 2019 fiel der Startschuss für den Bau. Anderthalb Jahre Bauzeit waren gesetzt: "Das war extrem auf Kante genäht."

Eine Herausforderung für Planer und Handwerker gleichermaßen: Vieles musste parallel laufen. Das alte Gebäude steht auf zehn Meter langen Eichenpfählen in der Elsenztal-Aue. Alte Pläne gibt es nicht. Um die Standsicherheit zu gewährleisten, musste ein Netz aus Pfosten, Stützen, Wandscheiben und Unterzügen eingebaut werden: "Der Körper aus Außenwand und Dachhaut hat ein neues Skelett aus Beton erhalten", erläuterte Thalmann. Eine weitere Herausforderung war der Umbau der Innenräume, die komplett barrierefrei sind.

Fünf "Besucher-intensive Bereiche" auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern sind entstanden: Der bisher kaum genutzte Speicher wurde zum Veranstaltungsraum, der Schwanensaal, trotz umfangreicher Erneuerung von Boden und Bühne, optisch weitgehend erhalten. Zusätzlich kann jetzt auch das Erdgeschoss als Veranstaltungsfläche genutzt werden. Im holzverschalten Bühnenturm mit eigenem Zugang wird ein Gastraum entstehen, und auch die Dachterrasse mit Blick über die Stadt kann zu Event-Zwecken genutzt werden. All das habe schier unlösbare Brandschutzanforderungen nach sich gezogen. Thalmann: "Das Projekt war ein Ritt auf der Rasierklinge."

Viel Geld ist bereits in die Stadtentwicklung geflossen. Ohne Unterstützung der Politik wäre das nicht möglich gewesen. Für Holaschke ein "starkes Zeichen" der guten Beziehungen. Allein 4,6 Millionen Euro betragen die Gesamtkosten für die Sanierung des "Schwanen", das Land beteiligt sich mit 2,6 Millionen.

Ein herzliches Dankeschön fürs "Aufeinander-verlassen-Können" kam angesichts der unvorhergesehenen Kostenerhöhung auch von Thalmann. Er wünscht sich, dass das Bürgerhaus seinen Beitrag dazu leistet, dass sich noch mehr Bürgerstolz und Gemeinschaft in der Stadt entwickeln.