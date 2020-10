Auf dem Eppinger Schul-Campus sind Hartmanni-Gymnasium (re.), Hellberg-Gemeinschaftsschule (li.) und Selma-Rosenfeld-Realschule in unmittelbarer Nähe zueinander angesiedelt. Archivfoto: Guzy

Eppingen. (guz) Mehrere Klassen und Lehrer des Hartmanni-Gymnasiums sollen seit Donnerstag als Kontaktpersonen unter Quarantäne stehen, nachdem mindestens ein Kind aus der Unterstufe positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist. Das Landratsamt Heilbronn bestätigte am Freitag entsprechende Informationen der RNZ im Grundsatz, sprach aber lediglich von "einem Indexfall und einer Quarantäne-Klasse". Eltern und Schule seien informiert, hieß es.

Das Gymnasium hat am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Elternabende veranstaltet. Dabei mache die Nachricht die Runde. Rektor Ulrich Müller war am Freitag nicht zu erreichen, Oberbürgermeister Klaus Holaschke bestätigte den Sachverhalt und sprach von zwei betroffenen Klassen.

Mit weit mehr als 2000 Grund-, Gemeinschafts-, Realschülern und Gymnasiasten ist der Eppinger "Campus" einer der größten Schulstandorte im Landkreis Heilbronn. Dort gibt es auch eine gemeinsame Mensa. In den zurückliegenden Wochen war eine Klasse der Selma-Rosenfeld-Realschule unter Quarantäne gestellt worden. Dies wurde dieser Zeitung aber erst bekannt, als die Quarantäne schon fast zu Ende war.

Bereits vor Wochen hatte die Grünen-Stadträtin und Lehrerin Anna Mairhofer die zurückhaltende Informationspolitik von Landkreis und Stadtverwaltung insbesondere zu Corona-Fällen an Schulen kritisiert. Die Bürger fühlten sich nicht optimal informiert, einige gar entmündigt, hatte sie in der Gemeinderatssitzung vom 28. Juli gesagt. OB Holaschke hatte damals Nachbesserungen versprochen. Ein Sprecher des Landratsamtes Heilbronn verwies bezüglich der Informationspolitik seiner Behörde auf das "sensible Spannungsfeld" von öffentlichem Interesse und Persönlichkeitsschutz beziehungsweise der drohenden Stigmatisierung von Erkrankten und Familienangehörigen.

In Baden-Württemberg sind derzeit 304 Klassen in Quarantäne.