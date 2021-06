Eppingen. (guz) Bislang gibt es nur erste Überlegungen für ein neues, kleines Baugebiet in Kleingartach, doch schon diese stoßen auf Widerstand: Gegen eine mögliche Bebauung des "Roten Platzes" hinter dem städtischen Kindergarten hat sich inzwischen eine Bürgerinitiative formiert. Ihr Sprecher meldete sich am Dienstag in der Gemeinderatssitzung zu Wort, bekundete seinen Unmut mit den Plänen und verwies darauf, dass der Bolzplatz noch genutzt werde und wichtig für die Dorfgemeinschaft sei.

In einem vorangegangenen offenen Brief an Stadtverwaltung und Gemeinderäte führt die Bürgerinitiative als Argument gegen eine Bebauung außerdem ins Feld, dass es in Kleingartach etliche unbebaute oder ungenutzte Grundstücke gebe, auf denen neuer Wohnraum geschaffen werden könnte. Oberbürgermeister Klaus Holaschke hielt dagegen, dass es in ganz Eppingen zwar noch etwa 500 baureife, jedoch unbebaute Grundstücke gebe. Weil sie, anders als heute, in früheren Zeiten nicht mit einer Bauverpflichtung belegt wurden, kommen sie erst dann auf den Markt, wenn die Besitzer dies wollen. Eine rechtliche Handhabe dagegen hat die Stadt nicht. Gleichzeitig gebe es einen "riesen Siedlungsdruck" in allen Stadtteilen, erinnerte Holaschke, weshalb die Stadt im Interesse der Allgemeinheit nach potenziellen Neubauflächen suchen müsse. Der Bürgerinitiative bot er weitere Gespräche an, zumal sich die Angelegenheit ja noch in einer "frühen Verfahrensstufe" befinde. Holaschke erinnerte aber auch daran, dass sich der Ortschaftsrat geschlossen hinter die ersten Überlegungen gestellt hat, was auch Ortsvorsteher Andreas Oechsner bekräftigte, nachdem der OB die Sitzung für eine allgemeine Aussprache unterbrochen hatte: "Der Ortschaftsrat steht zu 100 Prozent hinter dem Projekt."

"Wir waren überrascht, dass das solche Wellen schlägt", äußerte sich Hartmut Kächele (SPD). Wie die meisten Sprecher der weiteren Fraktionen ist er der Meinung, die Angelegenheit solle vor Ort geklärt werden. In der Ortschaftsratssitzung zum Thema hatte sich die Bürgerinitiative jedoch nicht zu Wort gemeldet. "Setzt euch noch mal zusammen", empfahl Kächele.

"Wir sind noch am Anfang", erinnerte Klaus Scherer (CDU), folglich könnten sich die Bürger noch ausreichend beteiligen. Nicht unerwähnt ließ er jedoch die inzwischen von vielen Bürgern als gut befundene Bebauung alter Spielplätze in Rohrbach und Richen.

Ebenfalls auf den Vor-Ort-Dialog mit der Bürgerinitiative setzen möchte Jörg Haueisen (FBW), während Brigitte Hilker (Grüne) betonte, man sei über die Fraktionen hinweg angetan von der Idee, den Bolzplatz in Bauland umzuwandeln. "Wir müssen innerörtliche Möglichkeiten nutzen", sagte sie, räumte aber auch ein: "Wie – dazu gibts unterschiedliche Meinungen." "Als Anwohner sieht man das wohl anders", weiß auch Oberbürgermeister Holaschke. Er sagte zu, den Dialog aufrechtzuerhalten.