Eppingen. (guz) Die um ein Jahr verschobene Gartenschau wird Eppingen möglicherweise doch zum Blühen bringen – und vielleicht sogar die Gärten einiger Bürger. Denn der Sommerflor, also die Pflanzen und Blumen, an denen sich die Gartenschaubesucher eigentlich von Mai bis September hätten erfreuen sollen, war natürlich längst bestellt und muss nun im kommenden Jahr erneut geordert werden. Und was schon bezahlt ist, soll natürlich nicht für die Tonne sein: Ein Teil der Gewächse wird nun wahrscheinlich auf Flächen der Stadt gepflanzt, ein weiterer Teil soll, zumindest wird das derzeit geprüft, im Rahmen von Marketing-Aktionen an Gartenschauinteressierte verteilt werden.

Die Verschiebung hat noch einen weiteren kleinen positiven Nebeneffekt: Die mehrfach als noch zu klein und zu wenig schattenspendend kritisierten neugepflanzten Bäume auf dem Gelände haben nun ein Jahr länger Zeit, um größere Kronen auszubilden und noch ein paar Zentimeter zu wachsen. Die nun nötig gewordene Überwinterung der Ausstellungsbeiträge wird allerdings zusätzliche, noch schwer abschätzbare Kosten verursachen.

Während viel kleine und große Auswirkungen der Verschiebungsentscheidung im Rathaus derzeit noch gesammelt und geprüft werden, gibt es für die vielbeachteten Kunstbeiträge bereits eine Lösung: Die 15 seit Monaten über die Kernstadt verteilten Großskulpturen von Gunther Stilling werden bis Ende 2022 stehen bleiben, ebenso mehrere Skulpturen von Rüdiger Seidt, die allerdings zumeist auf dem Gartenschaugelände aufgestellt wurden, das bekanntlich ein Jahr geschlossen bleiben soll. Wie Peter Riek, der Leiter des Stadt- und Fachwerkmuseums, gegenüber der RNZ sagte, seien die meisten dieser Skulpturen jedoch dank ihrer Größe trotz des Zauns auch von außerhalb zu sehen. Außerdem werde es eine große Einzelausstellung von Guido Messer im und um das Steinhauermuseum Mühlbach geben. Die Verlängerung der Kunstbeiträge ist Riek zufolge bereits ausgehandelt, und zwar zu äußerst günstigen Konditionen: Außer einer geringen Aufwandsentschädigung und den Versicherungsbeiträgen kommen auf die Stadt keine weiteren Kosten für die Leihgaben zu – im Gegensatz zu vielen anderen Themenbereichen.

Mehrkosten entstehen unter anderem für eine komplett neue Werbekampagne, die Vertragsverlängerung mit "bw grün", der Gartenschaugesellschaft des Landes, aber auch für das eigene Personal. Weitgehende Einigkeit herrscht darüber, das teils eigens für die Schau 2021 akquirierte Team nicht zu entlassen, sondern maximal in Kurzarbeit zu schicken, zumal ja auch die Abwicklung der 21er-Schau und die Vorbereitung auf das kommende Jahr von jemandem erledigt werden muss – allen Unsicherheiten für 2022 zum Trotz.

Dass nicht alle Eppinger von der Verschiebung begeistert sind, hatte sich schon gezeigt, als diese noch im Diskussionsstadium war. Kritik kam (und kommt) von Einzelpersonen, aber auch von Vereinen und Organisationen, die sich unter erschwerten Bedingungen auf das Großereignis vorbereitet hatten und kaum alle ihre Vorhaben eins zu eins ins nächste Jahr hinüberretten können. Andererseits hatten einige Vereine aber auch signalisiert, dass sie für die Schau 2021 zu wenig Mitglieder zum Mitmachen bewegen konnten.

Direkt nach der Abstimmung hatte ein Zuhörer gegenüber der RNZ in barschen Worten den "fehlenden Mut" des Gremiums kritisiert. Auch das Ergebnis der nicht-öffentlichen Meinungssondierung soll keineswegs so eindeutig für eine Verschiebung gewesen sein, wie es die tatsächliche Abstimmung nun war – das ist von verschiedenen Seiten zu hören.

Kein ganz Richtig und kein ganz Falsch gebe es angesichts der vielen Ungewissheiten, die der Pandemie geschuldet sind, hatte Oberbürgermeister Klaus Holaschke bei der Sondersitzung betont, und auch die Sprecher der vier Fraktionen machten klar, dass die Entscheidung von Hoffnung getragen ist und nicht von Wissen. Klaus Scherer (CDU) hatte vor allem mit dem in diesem Jahr fehlenden "Wohlfühlfaktor" gehadert. "Wir Eppinger wollen gute Gastgeber sein", betonte er – und ließ den Zusatz "und keine Hygienewächter" zwar ungesagt, aber doch greifbar im Raum stehen. Jörg Haueisen (FBW) konstatierte "ein diffuses Bild wie lange nicht", die Mehrheit aber sei für die Absage. "Jetzt kommen 52 Wochen Vorfreude dazu", versuchte er der mehrkostenträchtigen Entscheidung etwas Positives abzugewinnen.

Mit "wir wollen verschieben und die Zeit nutzen", hatte auch Giselbert Seitz dem OB die nahezu vollständige Rückendeckung der SPD-Fraktion signalisiert und in einer leidenschaftlichen Rede den Menschen und das Festerlebnis als allerwichtigsten Faktor in den Mittelpunkt gestellt. Die Besucher sollten die Schau mit einem "Schee war’s" in den Köpfen behalten, nicht wegen der Auflagen und des eingedampften Angebots. Grünen-Sprecher Peter Wieser sah in der Verschiebung "keinen Weltuntergang", betonte aber auch, dass nun Fantasie gefragt sei, "um die Bürger für die Gartenschau warmzuhalten". Von den Grünen Brigitte und Tatjana Hilker kamen an diesem stadtgeschichtsträchtigen Abend auch die einzigen Gegenstimmen.