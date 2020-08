Von Armin Guzy

Eppingen.Die neue Kleingartenanlage an der Scheuerlesstraße könnte ein Vorzeigeprojekt der Stadt Eppingen werden und während der Gartenschau viel Publikum anziehen. Sie hat aber auch Fallstricke, die auch mehrere Monate nach dem Baubeschluss noch nicht endgültig aus dem Weg geräumt sind. Einige Stadträte befürchten beispielsweise, dass künftige Pächter die großen Gartenhütten als günstige (Ferien-)Wohnungen missbrauchen könnten.

Wie berichtet, hatten sich die Mitglieder des Technischen Ausschuss am Jahresanfang darauf verständigt, klare Gestaltungsvorgaben für die bis zu 22 Gartenparzellen und die Holzhütten zu machen. So soll dem "Wildwuchs" begegnet werden, der sich ohne Vorgaben schnell einzustellen droht; die Stadt hat am Bachwegle und am Bürgerpark einige Erfahrungen damit gesammelt.

Außerdem hatte der Ausschuss mehrheitlich dafür votiert, dass alle Parzellen an das Strom-, das Wasser und das Abwassernetz angeschlossen werden. Die Firma Reimold aus Gemmingen arbeitet bereits an der Gestaltung des Geländes und wird dafür voraussichtlich 410.000 Euro in Rechnung stellen. Außerdem will die Stadt im Sinne einer einheitlichen Gestaltung die Gartenhütten eines noch nicht genau festgelegten Typs allesamt selbst kaufen, aufstellen und dann verpachten.

In solchen Holzhütten mit vier mal sechs Metern Grundfläche sollen es sich die Kleingärtner bequem machen können. Foto: Landschaftsarchitekturbüro Hink

Der kleine Luxus durch Strom und Wasseranschlüsse und die geplante Größe der Hütten von 24 Quadratmetern – wegen des Freisitzes wäre der Innenraum etwa 18 Quadratmeter groß – führte zuletzt im Technischen Ausschuss zu einer längeren Debatte, die quer durch die Fraktionen verlief.

"Da passen ein Bett, ein Tisch und eine Küche rein. Da wird dann billig gewohnt und viel Fläche versiegelt", befürchtet Brigitte Hilker (Grüne). Sie beantragte daher, die Hütten auf 15 Quadratmeter zu verkleinern, fand dafür aber lediglich zwei Mitstreiter. Klar für große 24-Quadratmeter-Hütten, die dann auch mehrheitlich beschlossen wurden, positionierten sich Klaus Scherer (CDU) und Jörg Haueisen (FBW). "Lasst den Leuten doch ein bisschen Freiraum", forderte Haueisen von den Gremiumsmitgliedern, "da trifft man sich halt auch mal." Bürgermeister Peter Thalmann stellte klar, dass die Stadt ein dauerhaftes Wohnen in der neuen Kleingartenanlage über die Nutzungsordnung ausschließen kann. An einer solchen feilt die Stadtverwaltung aktuell.

Dass es bei der Gestaltung der Anlage noch weitere offene Baustellen gibt, zeigten Anregungen aus dem Gremium zu Dachbegrünung und Fotovoltaik. Über Letztere wurde rege diskutiert. Die Verwaltung will nun prüfen, ob es wirtschaftlich ist, allen Gartenhütten eine kleine Fotovoltaikanlage aufs Dach zu setzen – was dann immerhin etwa 400 Quadratmeter Gesamtfläche ergeben würde, die mit Modulen versehene und auf der Grüner Strom erzeugt werden könnte. "Das wäre vorbildlich", befand Bürgermeister Peter Thalmann, der in der technischen Umsetzung keine größeren Probleme sieht. Reinhard Keller (CDU) merkte hingegen an, dass er die Mini-Fotovoltaikanlagen "nicht so euphorisch" sieht wie andere im Gremium und dass Hütten mit solchen Modulen "nicht schön anzuschauen sind."

Bislang wird mit 6000 Euro Beschaffungskosten pro Gartenhütte gerechnet, also mit 132.000 Euro. Da die Kleingartenanlage im kommenden Jahr Teil der Gartenschau sein wird, sollen allerdings zunächst nur acht reguläre Parzellen und zwei weitere als Mustergärten angelegt werden. Auf dem südlichen Teil der Kleingartenanlage soll voraussichtlich eine Ausstellung mit sogenannten Tiny Houses, also voll ausgestatteten Mini-Häusern gezeigt werden. Außerdem sind auf Kleingartengelände ein Generationengarten, ein Kita-Garten, ein Kakteen-Garten sowie ein Tiergehege geplant. Das gesamte Gelände wird somit erst nach der Gartenschau den Kleingärtnern komplett zur Verfügung stehen, weshalb die Stadt die restlichen zwölf Holzhütten auch erst dann kaufen müsste. müssten.

"Der Preis für 22 Häuschen wird sich bilden", sagte Thalmann und deutete damit an, dass er durch den Großauftrag die Ausgaben zu verringern hofft.