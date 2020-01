Von Anjoulih Pawelka

Eppingen. Während wahrscheinlich die meisten Menschen an diesem Neujahrsmorgen noch schlafen, sind Martin Kistler und seine zwei Kollegen schon auf den Beinen. Seit 7.30 Uhr werkeln sie und sorgen dafür, dass Eppingen wieder sauber und schön aussieht, wenn auch alle anderen Einwohner aufstehen und vielleicht nach draußen gehen. Kistler und seine Bauhof-Kollegen entfernen die Überreste der Silvesternacht.

Kontinuierlich sammelt er den Müll rund um den Marktplatz auf. Auch wenn Kistler Fragen beantwortet, stoppt er damit nicht. Sein blauer Müllsack füllt sich schnell. Immer wieder bückt er sich und hebt Böller und das, was vom Feuerwerk übrig blieb, mit seinen in Handschuhe gepackten Händen auf. Zwar haben die Männer auch Müllzangen, doch die erleichtern ihnen die Arbeit nur bedingt. Viele Dinge wie zum Beispiel die Holzstäbe der Raketen, könne man damit gar nicht fassen, erklärt er.

Seit 19 Jahren arbeitet Kistler beim Bauhof; eigentlich als Maler aber heute hat er Bereitschaft für den Winterdienst, da einige Kollegen ausgefallen sind. Und der Winterdienst ist am ersten Tag des neuen Jahres eben auch dazu da, den Silvestermüll einzusammeln. "Die Stadt muss sauber sein", sagt der 56-Jährige. Alles andere könne gut warten. Kistler hat mit mehr Müll gerechnet. Am Altstadtfest oder an Fasching sei es schlimmer. "Viel ist es nicht", sagt er und lässt seinen Blick kurz über den Marktplatz schweifen. Denn hier darf man noch knallen und Raketen in den Nachthimmel schießen. In anderen Teilen der Altstadt sei das nicht mehr erlaubt, sagt Kistler. Daher konzentrieren sich die Männer vor allem auf den Platz beim Rathaus und die Brettener Straße. Durch die anderen Gebiete fahren sie nur durch und halten je nach Bedarf an. Dabei sammeln sie aber nicht nur die Überreste vom Feuerwerk auf, sondern auch einige Verpackungen von Raketen. Dass Leute ihren Müll liegen lassen nervt Kistler ein wenig, denn Verpackungen können man ja wieder mitnehmen, findet er. Zwischen 20 und 25 Müllsäcke werden es wohl am Ende der Schicht sein, die die drei Männer in den insgesamt vier bis fünf Stunden einsammeln und später in die Container am Bauhof werfen. Dort holt sie dann die Müllabfuhr ab.

Wenn es nach Kistler ginge, könnte auf Feuerwerk verzichtet werden, wegen der Tiere. Vor allem Vögel würden darunter leiden. "Für die Tiere ist das ganz schlimm", erklärt er und fügt hinzu, dass er auch beim Naturschutzbund Deutschland, dem Nabu, aktiv sei. Außerdem sei da ja auch noch der Feinstaub. Sein Fazit: "Ich brauch’s nicht." In der Zwischenzeit hat sein Kollege das Akkugebläse, besser bekannt als Laubbläser, ausgepackt. Mit dem Modell, das nicht lauter ist als eingewöhnlicher Staubsauger, zentriert er den Müll in der Mitte des Marktplatzes. Dadurch kann ihn Eduard Langolf mit der Kehrmaschine besser aufsammeln. Langolf ist "Profi", wie Kistler ihn bezeichnet, denn er kümmert sich auch sonst um die Sauberkeit der Stadt. Mehr Müll als in den vergangenen Jahren sei es dieses Mal nicht. Das sei immer ungefähr gleich, sagt Langolf, der erst seit ein paar Jahren beim Bauhof arbeitet, während er kurz aus seiner Kehrmaschine aussteigt und Verstopfungen am Gerät entfernt. Die kämen zustande, wenn der Müll zu groß sei, erklärt er, bevor er sich wieder ins Fahrerhaus setzt und weiter seine Runden dreht.