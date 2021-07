Das Gebäude des Kindergartens in Elsenz wurde bereits aufgestockt und mehrmals erweitert. Dennoch ist in naher Zukunft ein weiterer Anbau nötig, um den Bedarf an Betreuungsplätzen decken zu können. Foto: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Eppingen. Interimslösung, behördlich genehmigte Überbelegung, Warteliste, Fachkräftemangel – die Begriffe aus der Gemeinderatsvorlage zum Thema Kindergartenbedarfsplanung lassen bereits erahnen, was in den nächsten Jahren auf die Kommune, aber auch auf die Eltern zukommt: Die Stadt wird kräftig investieren müssen, um die Betreuung sicherstellen zu können, und die Eltern werden wohl einen Teil dieser Ausgaben über weiter steigende Gebühren mitfinanzieren müssen. "Wir sind in vielen Einrichtungen auf Kante genäht", fasste Oberbürgermeister Klaus Holaschke den derzeitigen Stand im Kinderbetreuungsbereich am kommenden Mittwoch in der Gemeinderatssitzung zusammen.

Die Statistik ist deutlich: In den derzeit fast 1080 Betreuungsplätzen von Stadt, Kirchen und freien Trägern, darunter 170 für Kinder im Krippen-Alter, können derzeit zwar alle angemeldeten Kinder untergebracht werden, jedoch nur theoretisch, denn die freien Plätze entsprechen oft nicht dem örtlichen Bedarf. Und Eltern beispielsweise aus Rohrbach ist kaum zuzumuten, ihr Kind nach Kleingartach zu fahren, weil dort, aber eben nicht in Rohrbach, ein Platz frei ist. Besonders prekär ist die Lage bei Krippen-Plätzen, für die Wartelisten an der Tagesordnung sind.

Hinzu kommt, dass Eppingen eine Flächengemeinde ist, nicht alle Eltern mobil sind, und außerdem fast 50 Kinder aus anderen Kommunen in Eppingen betreut werden, weil etwa ein Elternteil in der Stadt arbeitet oder die Großeltern dort wohnen. Die Kosten werden zwar über einen festgelegten Schlüssel mit der Wohngemeinde abgerechnet, aber die Plätze fehlen dennoch für den eigenen Bedarf – und der steigt durch Zuzüge und neue Baugebiete stetig.

Das lässt sich auch an der Entwicklung der Kosten ablesen: Gab die Stadt vor zehn Jahren noch insgesamt 3, 7 Millionen Euro die Betreuung aus, 2,4 Millionen davon aus eigenen Mitteln, so rechnet Kämmerer Tobias Weidemann in diesem Jahr bereits mit Gesamtausgaben von elf Millionen Euro beziehungsweise einem städtischen Anteil von 5,9 Millionen Euro. Und die Bau- und Unterhaltungsausgaben, beispielsweise die geplanten zwei Millionen für den Anbau in Kleingartach, sind darin noch nicht eingerechnet. "Ich glaube, wir haben viel zu tun", äußerte sich die Elsenzer CDU-Stadträtin Melanie Veith nicht nur in Bezug auf den demnächst nötigen erneuten Anbau in ihrem Dorf. "Wir haben fast überall Aufgaben vor uns", kündigte auch OB Holaschke an und ließ dabei das immer drängender werdende Personalproblem nicht unerwähnt: Geeignete Fachkräfte zu finden, das sei inzwischen fast unmöglich.

Der örtliche Bedarf an Betreuungsplätzen kann derzeit nur in Adelshofen und Richen komplett abgedeckt werden; in Mühlbach und Rohrbach hat sich die Situation hingegen bereits zugespitzt, und Elsenz, Kleingartach und auch die Kernstadt kommen momentan nur mit Interimslösungen über die Runden, beispielsweise mit in die Grundschule oder den Turnraum ausgelagerten Gruppen. In Rohrbach – dort kann der Bedarf derzeit nur durch eine genehmigte Überbelegung befriedigt werden – muss dringend umgebaut werden, und auch im Kinderhaus der Stadt konnte nur eine kurzfristig gebildete weitere Gruppe Abhilfe schaffen, eine dauerhafte Lösung ist sie jedoch nicht.

In der Statistik fällt auch auf, dass der Waldkindergarten, der vor Kurzem in die Trägerschaft der Stadt übergegangen ist, vor allem bei Eltern auswärtiger Kinder beliebt ist. Werden freie Plätze dort hingegen Eppinger Eltern angeboten, ist das Echo meist gering. Gleichwohl will die Stadtverwaltung das große Bedarfsproblem in Mühlbach bald mit einem verwandten, in seiner Art aber besonderen neuen Kindergarten lösen: mit einem Bauernhofkindergarten in Zusammenarbeit mit dem örtlichen "Arche"-Hof. Die Voraussetzungen werden derzeit geprüft und die Pläne mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales abgestimmt, der Genehmigungsbehörde für Kindergärten. Veith begrüßte die geplante Lösung ausdrücklich als eine "sehr gute" und befand: "Mit dem Thema wirds einem nicht langweilig."