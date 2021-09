Eppingen. (apo) Süße Früchtchen wachsen auf den drei Zukunftsobstwiesen, die mitten in den Eppinger Wohngebieten angelegt sind. Vor fünf Jahren hat die Allianz-Versicherung das Projekt ins Leben gerufen, bei dem europaweit 10.000 Jungbäume gepflanzt wurden. 3000 davon an Standorten in Deutschland. Weil Versicherungsfachleute eher mit Zahlen jonglieren können, als in der Erde zu wühlen, hat man sich dafür die Obst- und Gartenbauvereine mit ins Boot geholt. Drei große Grundstücke stellte die Stadt damals für die Aktion zur Verfügung, die Vereinsmitglieder suchten passende Sorten aus, pflanzten und pflegen die Flächen.

Inzwischen sind aus den 60 fingerdicken Stämmchen bereits stattliche Bäume geworden und zwar ganz besondere: alte Sorten, die heute kaum noch jemand kennt. Die Äpfel heißen Goldparmäne, Schöner aus Boskopp, Zabergäurenette oder Öhringer Blutstreifling. Auch bei den Birnen triggern wohlklingende Namen wie Gelbmöstler, Gewürzluiken oder Clapps Liebling schon beim Hören die Geschmacksnerven. Wie sie wohl schmecken? Oma und Opa werden es vielleicht noch wissen, aber die jüngere Generation setzt eher auf Supermarktobst, das oft viele Kilometer zurücklegen muss, ehe es auf dem Teller landet. Damit es dort eine gute Figur macht, ist es meist mit viel Chemie gepimpt. Geschmacklich können diese Äpfel und Birnen aber mit denen, die unter ganz natürlichen Bedingungen auf Streuobstwiesen gedeihen, nicht mithalten.

Streuobstwiesen sind – besonders in Baden-Württemberg – ein wichtiges Kulturgut, das es zu bewahren gilt. Die 120 Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins haben sich das auf die Fahne geschrieben. Sie sind Experten, wissen, wie die alten Sorten schmecken, wann welche Frucht reif ist und was man tun muss, damit sie gesund bleiben. Dazu braucht es keine Chemiekeule, denn die Natur bietet alles, was es braucht, um gesunde Früchte zu tragen. Menschenhand brauchen sie nur für den richtigen Schnitt und die Mäharbeiten auf dem Gelände. Zehn Jahre dauert es in der Regel, bis der Ertrag stimmt. Einige Früchte sind reine Lagersorten, andere eignen sich besonders gut, um daraus leckeren Saft zu pressen.

Doch hinter der Idee der Zukunftsobstwiese steht mehr als der Erhalt alter Obstsorten: Es ist eine Einladung an alle Generationen, sich gemeinsam mit der Natur zu beschäftigen. Genutzt wird das jedoch bisher leider kaum. Dabei ist die 20 Ar große Grünfläche, die am Südring in Richtung Waldstraße liegt, kaum zu übersehen. Es ist ein Biotop auf dem sich allerlei Insekten tummeln – besonders Schmetterlinge und Bienen. Zutritt erwünscht. Ernten erlaubt.

Jeder Schritt ein Erlebniskosmos, also Augen und Ohren auf, denn es kreucht und fleucht überall. Das Gras an manchen Stellen kniehoch. Aufpassen! Es gibt auch ein paar tiefe Furchen. Bei den Bäumchen angekommen, gilt es mit allen Sinnen zu genießen: Den Duft der dunkelroten Früchte, die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut, das Zirpen der Grillen oder die raschelnden Flügelschläge großer Grasmücken. Entspannung pur – unterm Apfelbaum liegen, Wolkenbilder ausdenken und dabei einen saftigen Apfel schnurpsen.