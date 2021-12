Von Armin Guzy

Eppingen. Der Maschinen- und Anlagenbauer Dieffenbacher will an seinem Stammsitz Eppingen mindestens zehn Millionen Euro investieren und peilt im kommenden Jahr ein Umsatzplus von mehr als zehn Prozent an. In wenigen Jahren soll der Umsatz gar um 25 Prozent steigen – auch dank Digitalisierung und des starken Wachstums der erst 2014 geschaffenen Recyclingsparte.

Auf die Fragen zur konkreten Summe der geplanten Investition in der Fachwerkstadt hält sich das Unternehmen bedeckt. Geschäftsführer Christian Dieffenbacher kündigt lediglich "einen zweistelligen Millionenbetrag" an, mit dem "die Weichen für unsere Wachstumsziele" gestellt werden sollen. Und diese Ziele sind ehrgeizig: Das laufende Jahr will Dieffenbacher mit einem Umsatz von knapp 400 Millionen Euro abschließen. "Diesen wollen wir in den nächsten Jahren schrittweise auf über 500 Millionen Euro ausbauen", teilt der Geschäftsführer mit. Gelingt dies, dürfte sich auch Eppingens Kämmerer über den damit wohl verbundenen Gewerbesteuerzuwachs freuen.

Der Bau von riesigen Gesamtanlagen spielt eine immer größere Rolle bei Dieffenbacher. Die Sparte Recycling wächst dabei besonders stark. Foto: Dieffenbacher

In neuen Gebäuden oder einer größeren Belegschaft wird sich das geplante Wachstum voraussichtlich jedoch nicht niederschlagen. Die Millionen sollen vielmehr in Maschinen und Anlagen investiert werden, unter anderem in ein neues Bohr- und Fräszentrum, ein modernisiertes Teilelager, vor allem aber in Forschung und Entwicklung, bei der die weitere Digitalisierung eine zentrale Rolle spielen soll: Die von Dieffenbacher selbst- und ständig weiterentwickelten Apps zur permanenten Analyse der Anlagen und zur Kontrolle der Produktqualität gibt es bislang nur für die Sparte Holz; sie sollen im kommenden Jahr aber auch für Kunden verfügbar sein, die eine Anlage aus den Sparten Forming oder Recycling kaufen, sagt Unternehmenssprecher Markus Trame.

Das Familienunternehmen, das 1873 von Jakob Dieffenbacher als kleine Manufaktur für Obst-, Wein- und Ölpressen in Eppingen gegründet wurde, sieht in der weiteren Digitalisierung seiner Produkte einen wesentlichen Punkt, um sein Profil als Gesamtanlagenlieferant zu schärfen. Denn die Apps überwachen die riesigen Anlagen in Echtzeit, werten Produktionsparameter aus, erkennen selbstständig Anomalien und schlagen dann sofort Alarm. Im Zusammenspiel mit herkömmlichen Laborkontrollen können mögliche Fehler so deutlich schneller erkannt und behoben werden.

"Schon kleine Mengen an Ausschuss können sehr teuer sein", beschreibt Trame den Vorteil für die Kunden – und damit letztlich auch für die Umwelt. Denn auch dieser Bereich gewinnt zunehmend an Bedeutung, was sich auch an den Auftragseingängen ablesen lässt: Eine Order für eine besondere Gesamtanlage sei zum Beispiel von der Homanit-Gruppe für ihren neuen Standort in Litauen eingegangen. Neueste Umwelttechnik-Lösungen werden dort dafür sorgen, dass die Anlagenemissionen minimiert werden. Außerdem erhielt Dieffenbacher vier Aufträge für Anlagen zur Produktion von Holzfaserdämmplatten, die zur ökologischen und klimafreundlichen Dämmung im Hausbau verwendet werden. Anlagen, mit denen Holzwerkstoffe wie MDF-, OSB- und Spanplatten hergestellt werden, werden Unternehmensangaben zufolge derzeit von Kunden auf nahezu allen Kontinenten bestellt. Der Energieverbrauch beziehungsweise die Energierückgewinnung der riesigen Pressen spielt dabei eine immer größere Rolle.

Die Sparte Holz ist nach wie vor die stärkste der drei Säulen, auf denen das Dieffenbacher-Geschäft wächst, wobei die Bestellungen – nach sehr starken Jahren im asiatischen Raum – inzwischen wieder vermehrt aus Europa und Nordamerika kommen, besonders für Spezialprodukte wie Holzfaserdämmplatten und Anlagen mit speziellen Umwelttechnik-Lösungen, bei denen etwa die Abwärme sinnvoll für Trocknungsprozesse oder die Beheizung der Produktionshallen genutzt wird.

"Unsere Kunden entscheiden sich immer häufiger für Gesamtanlagen", stellt Geschäftsführer Dieffenbacher fest. Er verschweigt nicht, dass die Corona-Pandemie auch das Eppinger Familienunternehmen vor "einige Herausforderungen" gestellt hat. Doch trotz zeitweiliger Kurzarbeit und vieler Einschränkungen sei es gelungen, die Kunden genauso gut zu betreuen wie in den Zeiten vor der Pandemie: Das mache ihn besonders stolz auf das gesamte Team, sagt Dieffenbacher, und Trame betont, dass mit der geplanten Millioneninvestition zwar kein personelles Wachstum verbunden sein wird, dass das Unternehmen in der Corona-Zeit seinen Personalstand aber konstant gehalten habe, während andere einen Teil ihrer Mitarbeiter entlassen hätten. Dieffenbacher beschäftigt derzeit an 16 Standorten weltweit 1700 Mitarbeiter, in Eppingen rund 800.

Eine gute Auftragslage meldet von dort auch der Bereich Forming, in dem beispielsweise Pressen für thermoplastische Bauteile für Automobilkonzerne oder die Raumfahrt hergestellt werden. Nach einer kurzen Abkehr vom Metallbereich hat Dieffenbacher den Bau dieser Anlagenformen wieder reaktiviert und sich außerdem etwas unabhängiger von der noch im E-Selbst(er)findungsprozess befindlichen Automobilindustrie gemacht.

"D a s Riesenthema" ist laut Trame aber Recycling. Dem stetig wachsenden Interesse an nachhaltigen Lösungen bedient das Eppinger Unternehmen beispielsweise mit einer Altholzaufbereitungsanlage für die Spanplattenherstellung, die einen Reinheitsgrad von bis zu 99,5 Prozent erreichen, und Anlagen zur Produktion von Paletten aus 100 Prozent recyceltem Altplastik. In diesem Jahr kam unter anderem ein Auftrag für ein innovatives Anlagenkonzept zur Herstellung von Dämmplatten aus Polyurethan-Abfällen hinzu. "Der Trend zum klimafreundlichen Bauen mit Holz und Holzwerkstoffen sowie deren Recyclingfähigkeit kommt uns sehr entgegen", stellt Christian Dieffenbacher fest, "ebenso die allgemein gute Baukonjunktur." Er sei optimistisch, sagt er, "dass wir im Jahr 2022 ein Umsatzvolumen von circa 450 Millionen Euro erreichen können".