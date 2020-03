B293/Eppingen. (jubu) Wegen eines Brandes war die Bundesstraße B293 bei Adelshofen am Dienstagnachmittag kurzzeitig gesperrt. Das meldet die Polizei.

Gegen 13.20 Uhr war bei der Rettungsleitstelle in Heilbronn der Notruf über einen in Brand geratenen Fahrzeuganhänger eingegangen. "Da zunächst eine Tankstelle in der Brettener Straße als Brandörtlichkeit gemeldet wurde, waren die Einsatzkräfte dorthin und schließlich noch zu einer weiteren Tankstelle nach Sulzfeld gefahren", erklärte die Polizei vor Ort. Nach einer erneuten Rücksprache hatte die Feuerwehr den Ort des Geschehens gefunden.

Die beiden Mitarbeiter einer Sanitärfirma aus dem Landkreis Karlsruhe waren mit ihrem VW Caddy samt Anhänger zwischen Adelshofen und Eppingen-Mitte unterwegs, als die geladenen Kartonagen plötzlich in Brand gerieten. Die beiden Insassen schafften es noch, den Anhänger abzukoppeln und sich und ihr Fahrzeug in Sicherheit zu bringen.

Mit einem kleinen Pulverlöscher hatten sich versucht die Flammen einzudämmen, ohne Erfolg jedoch. Während der Löscharbeiten durch die mit drei Fahrzeugen eingesetzte Feuerwehr aus Eppingen war die Bundesstraße in dem Teilbereich für 20 Minuten gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr halbseitig vorbeigeleitet.